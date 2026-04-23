株式会社クラブネッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：芦名 真也、以下「クラブネッツ」 ）は、ガス業界特化型プラットフォーム「GAS POTAL（ガスポタル）」（https://gaspotal.jp/）において、ガス業界への販路拡大やリード獲得を目指す企業様を対象に、広告掲載料金が通常価格より最大50％OFFとなる期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン実施の背景

エネルギー業界はカーボンニュートラルやDX推進など変革期を迎え、ガス事業者の間でも最新機器や業務効率化ソリューションへの情報収集ニーズが高まっています。こうした中、「GAS POTAL」は順調にPV数や会員数を伸ばし、業界内で着実に注目を集めています。 この度、集客基盤が整い始めた「立ち上げ期」だからこそ実現できる特別価格をご用意。DX推進を図る企業に当メディアを活用いただくことで、業界全体の発展に貢献したいと考えております。話題性のある効果的な露出により、秋の繁忙期に向けた認知拡大と見込み顧客の獲得を後押しいたします。

■本キャンペーンの特徴

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1. 精度の高いターゲット層へダイレクトにアプローチ

「GAS POTAL」はガス事業者が新サービスや商品、セミナー情報を無料で検索・比較できる業界特化型プラットフォームです。閲覧者は全国のガス事業者や業界関係者が中心のため、一般的なWeb広告やSNS広告に比べ、極めて精度の高いBtoBリード獲得が期待できます。

2. 早いほどお得な“段階的割引プラン“を用意

掲載開始時期が早いほど割引率が高くなるプランをご用意しました。いち早くマーケティング活動をスタートさせることで、競合他社に先んじたプロモーションが可能です。

◆キャンペーン割引内容◆

【6・7月掲載】 通常価格より50％OFF 【8月掲載】 通常価格より30％OFF 本キャンペーンは先着順となり、各月の規定枠に達し次第、予告なく終了または変更となる場合がございます。お早めにご検討ください。

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