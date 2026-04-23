AI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」および「TVAL（ティーバル）」を開発・運営する株式会社スイッチメディア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高山 俊治、以下スイッチメディア）は、テレビCMとデジタル広告を統合したキャンペーン全体の売上効果を可視化する新サービス「デジタルセールスインパクト」の提供を開始しました。

サービス提供の背景と概要

当社は、購買ログに基づきテレビCMの売上増効果を可視化する「CMセールスインパクト」を提供し、多くの広告主企業のテレビCM投資の効果検証を支援してまいりました。近年はテレビCMとデジタル広告を組み合わせた統合キャンペーンが主流となり、キャンペーン全体での売上効果可視化が強く求められる一方、従来この領域で用いられてきたマーケティングミックスモデリング（MMM）は、数年分のデータ蓄積と専門人材による多大な工数を要し、計算のブラックボックス化によって結果を現場の肌感に沿って調整することが難しいといった課題がありました。 「デジタルセールスインパクト」は、これらの課題に応える新サービスです。「CMセールスインパクト」で実測したテレビCMの売上増効果を起点に、メディアごとに設定した効果値と接触の重複を加味することで、キャンペーン全体およびメディア別の売上効果を統一指標で可視化します。メディア費用配分のシミュレーションや購入意向などのブランドリフト指標にも対応し、広告主企業のデータドリブンなメディアプランニングを支援します。

「デジタルセールスインパクト」の主な特徴

1. CMセールスインパクトとの併用による売上効果推計 「CMセールスインパクト」で購買ログに基づいて実測したテレビCMの売上増効果を起点に、メディアごとに設定した効果値と接触の重複補正を組み合わせることで、キャンペーン全体の売上効果を統一指標で算出します。メディアごとの効果値の設定にあたっては、広告主企業が保有する各種調査の結果を活用することで、より精緻な効果測定が可能となります。なお、調査データに関しては外部パートナー企業との連携も可能です。 2. ブラックボックス化を避けた、現場の肌感に沿う調整のしやすさ メディア別の効果値、接触重複の補正、売上効果の算出プロセスがいずれも明示的に設計されているため、出力結果を現場の肌感や実績と照らし合わせて柔軟に調整できます。計算過程が見えることで、広告主企業内部での検証や関係者間の合意形成もスムーズに進められます。 3.メディア配分シミュレーションとブランドリフト指標への対応 メディア費用の配分を変更した際の売上効果変化についてシミュレーション可能で、当社のメディアプランナー機能と組み合わせることで、効果に基づいた最適なメディアプランニングを実現します。さらに売上効果だけでなく、購入意向などのブランドリフト指標にも対応しており、多面的なキャンペーン評価を支援します。 当社は、「デジタルセールスインパクト」の提供を通じて、日本企業のマーケティングDXを強力に推進し、データドリブンな意思決定による事業成長に貢献してまいります。

本サービスに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム : https://www.switch-m.com/service-inquiry お問い合わせ窓口 : 広報担当 E-mail: marketing@switch-m.com

スイッチメディアについて

株式会社スイッチメディアは、テレビCM＋デジタル広告の出稿データを統一指標で一元管理し、過去比較やブランド横断分析を通じてメディア予算アロケーションを支援するAI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」の開発・運営、およびデジタル広告運用のインハウス化を支援する「In-House Drive」の提供、また国内最大規模のテレビ視聴パネルから取得したテレビCM接触データとインテージ社の購買データ（SCI®）をシングルソースで連携させ、テレビCMの売上効果を分析する「TVAL」の開発・運営を行っています。

・社名 ：株式会社スイッチメディア（https://www.switch-m.com/ ） ・代表者 ：代表取締役社長 高山 俊治 ・事業内容 ：AI広告データプラットフォーム「クロスメディアインサイト」、デジタル広告運用のインハウス化支援「In-House Drive」の提供、「TVAL」および現在放送中のテレビ番組視聴率がわかる「TVAL now」の開発・提供。 ・WEBサイト クロスメディアインサイト https://www.switch-m.com/xmedia-insights In-House Drive https://www.switch-m.com/in-house-drive TVAL https://www.switch-m.com TVAL now https://tval-now.switch-m.com/ 採用サイト https://www.switch-m.com/recruit ※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)