株式会社Kiranah Resort（読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区）は、2022年、東京・豊洲に「キラナガーデン豊洲」を開業。「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念のもと、人々の想像を超えるエモーショナルな感動体験と、豊かなライフスタイルの提供を目指し、エンターテインメントリゾートの実現に挑戦しています。 2026年4月に迎える創業5期目には、これまでの「飲食レジャー施設」から「都内で最も魅力的な都市型レジャー施設」への転換をテーマに掲げ、年間100のイベントを企画。子どもだけでなく、大人も童心に帰り、ワクワクやドキドキを気軽に体験できる施設へと進化してまいります。 さらに、他企業とのタイアップや価値共創にも積極的に取り組みながら、より幅広いお客様にお楽しみいただけるよう、BBQやレストランを中心とした飲食メニューの開発や、価格・プランの見直しを進めてまいります。

詳細はHPまたはInstagramで随時発信してまいります。 ●HP：https://www.kiranahresort-toyosu.com ●Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu

2026年春夏シーズントピックス

【イベント・キャンペーン】5月月間は『韓国フェア』を開催

毎月異なるテーマ設定し、イベント・アクティビティを展開予定。5月月間は「韓国」をテーマに、音楽・映像・飲食・ゲームを通じて、韓国の文化をお楽しみいただけます。

＜イベント・アクティビティ＞ ・リクエストしたミュージックビデオを大型モニターで楽しめる「リクエストMVデー」 ・施設内BGMがK-POPで染まる！「K-POPデー」 ・イントロだけで曲名をあてる「K-POPクイズ」 ・そのほか、韓国にちなんだゲームやワークショップなどを企画中 ＜飲食メニュー＞ ・マッコリ、みちょなどが飲み放題ドリンクメニューに追加 ・韓国製のお菓子やアイス、韓国のりなどのオプションメニューを販売 最新のイベント情報はこちらをご確認ください。 https://www.kiranahresort-toyosu.com/event-campaign/

【BBQ新メニュー】肉に特化したボリューム満点メニュー『ミートスペシャル』提供スタート

5月1日（金）のご予約分より、新メニュー『ミートスペシャル(お一人様10,500円～）』の提供を開始いたします。本メニューは、「とにかく肉を楽しみたい」というお客様の声にお応えして誕生した、牛・豚・鶏の多彩な部位を一度に味わえる贅沢なBBQプランです。食べ応え・満足感ともにワンランク上の内容となっておりますので、この機会にぜひご体験ください。 また、平日および日曜日2部(17：00～）では、数量限定にて『レギュラーメニュー(お一人様5,000円～）』の提供も開始いたします。気軽にBBQを楽しみたい方や、初めてご利用の方にもぴったりの、お得でバランスの良いプランとなっております。

＜MEAT SPECIAL：\10,500～／名＞ ・牛ザブトン／牛ハラミ／松坂ポーク肩ロース／ソーセージ／チキンレッグ ・焼きおにぎり／旬の季節野菜 ・ソフトドリンク飲み放題 ※季節に合わせて一部内容が変更になる可能性があります メニュー詳細・ご予約はこちらをご確認ください。 https://www.kiranahresort-toyosu.com/bbqreservation/

【アクティビティ】お子さまの水遊び『ウォーターエリア』解禁

4月25日(土)より、キッズに大人気の水遊びが今年もオープン！開放的なリゾートでの水遊びをお楽しみいただけます。 ※12歳までのお子さま限定 ※その他ご利用に関する注意事項はHPをご確認ください

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲 公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com 住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27 交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど 施設面積 ：約7,000㎡ 席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席 電話番号 ：03-6910-1818