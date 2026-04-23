大阪市此花区・舞洲にあるガーデンリゾートホテルThe Day Osakaでは、4月25日（土）から此花区で始まるオンデマンドバスの運行を受け、此花区在住の方を対象としたキャンペーン「此花区民DAY」を、5月13日（水）から6月24日（水）までの毎週水曜日に期間限定で実施します 館内レストランやBBQのご利用が15％割引（一部対象外あり）、宿泊は別館「ネスト」のツインルームが30％割引（電話予約限定）となる特典を用意。 オンデマンドバスの利用によりアクセスもスムーズになり、これまで「少し遠い」と感じられていた舞洲が、ぐっと身近になります。

■水曜日は、此花区民限定のお得な一日

新しい移動で、舞洲がぐっと近くなる一日

「此花区民DAY」は、5月13日（水）から6月24日（水）までの期間、毎週水曜日に実施します。 此花区内で始まったオンデマンドバスを使えば、区内各所からスムーズに舞洲へアクセスでき、これまで少し距離を感じていた場所にも、気軽に足を運べるようになります。 ランチや仕事帰りのひとときなど、日常の延長で立ち寄れる距離感へ。その“行きやすさ”を実際に体感していただくきっかけとして、この企画を用意しました。

ホテル利用がお得になる限定特典

期間中、此花区在住の方は館内レストランやBBQが15％割引（一部対象外あり）、宿泊は別館「ネスト」のツインルームが30％割引（電話予約限定）となります。 BBQはホテル敷地内の専用エリアで、緑に包まれた開放的な雰囲気の中で楽しめます。 ご利用時には、此花区在住であることが確認できる身分証のご提示をお願いいたします。 【宿泊予約・お問い合わせ】 TEL：06-6460-6688（受付：9:00～21:00）

■オンデマンドバスで変わる、舞洲へのアクセス

オンデマンドバスは予約制で、ホテル専用フォームから事前に申し込みが可能です。 最寄り乗降場所は「舞洲スポーツアイランド10（The Day Osaka）」で、宿泊やレストラン、BBQをご利用のお客様は無料で利用できます。 当日のご利用にあわせて帰りの送迎にも対応しています。 ※運行時間：9:00～19:00 ※予約状況により、配車時間が前後する場合があります。

■自然共生サイトのガーデンを、地元に伝える取り組み

The Day Osakaのガーデンは、環境省が認定する「自然共生サイト」に登録されています。 人工島にある宿泊施設のガーデンとしては、全国初の認定と事例となります。 都市部に近い立地でありながら、多様な生きものが息づく環境が守られており、土や植物と向き合いながら時間をかけて育ててきました。四季折々の草花や移ろいを感じられることも特徴です。 今回の「此花区民DAY」は、このガーデンの価値をまず地元・此花区にお住まいの方に知っていただき、日常の中で気軽に訪れていただく機会として実施します。

https://theday.osaka/

【本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者様）】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75 公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00 広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp