秋田県大館市の縫製工場が運営するレディースアパレルブランド「aiile（エイル）」（運営：株式会社アミエル）は、2026年4月28日にブランド誕生から3周年を迎えます。

国内外の百貨店ブランドを手掛けてきた確かな縫製技術を背景に、「きちんとしているのに、疲れない」大人のための日常着を提案し続けてきたaiile。

この節目を記念し、日頃の感謝を込めた特別な2週間『3rd Anniversary special weeks』を、4月22日（水）21:00より開催いたします。





■ 『3rd Anniversary special weeks』特別コンテンツ

お客様への感謝を形にした、この期間だけの特別なプログラムをご用意しました。





1. 数量限定「記念アイテム」発売 ＆ ノベルティ（4/24 21:00～）

ブランドの人気アイテムから、3周年を記念した限定カラーが登場します。あわせて、期間中にご購入いただいたお客様へ、感謝のノベルティを先着順でプレゼントいたします。





2. アーカイブコレクションの特別公開（4/24 21:00～）

これまでの3年間で支持された名作アイテムを、アーカイブコレクションとして特別価格にてご案内いたします。なお、LINE連携会員様およびメルマガ会員様は「24時間先行」で本企画にご参加いただけます。





3. 【プレイベント】LINE公式アカウント限定「LINEくじ」開催（4/22 21:00～）

本イベントに先駆け、公式LINEお友だち限定で特別な「LINEくじ」を実施します。





■ 妥協のない「秋田の縫製技術」と「大人のための設計」

aiileの洋服は、すべて秋田県大館市の自社縫製工場で、熟練の職人が一点一点仕立てています。





・大人の体型悩みを解決する「神設計」

年齢とともに変化する体型（二の腕、お腹周り、お尻など）を、緻密なパターン（型紙）によって美しく、かつ楽にカバーする独自の設計が最大の特徴です。

スニーカーにもパンプスにも合う「抜け感のあるエレガンス」は、多忙な大人の女性から熱狂的な支持を集めています。





・工場直結のD2Cだから実現できる「適正価格」

企画から縫製までを工場で完結させ、オンライン販売（D2C）に特化することで、百貨店品質のクオリティを維持しながら、多くの方に手に取っていただける適正価格での提供を実現しています。









■ ブランドディレクターの想い

3周年という節目を迎えられたのは、日々aiileの服を手に取ってくださるお客様、そして支えてくださるすべての方々のおかげです。心より感謝申し上げます。

aiileは、「きちんとしているのに、疲れない」服を作りたいという想いからスタートしました。年齢やライフスタイルの変化の中で、無理をしなくても自然に整って見えること、そして一日中着ていてもストレスを感じないこと。その両立を追い求め、秋田の縫製技術と向き合いながら、ものづくりを続けてきました。

これからも、着る人の毎日に寄り添い、心地よさと美しさを同時に叶える服を届けていきたいと考えています。





■ ブランド概要

aiile（エイル）は、2016年に関東から秋田へ移住し、地元職人を引き継いだ形でスタートした縫製工場から2022年に誕生したファクトリーブランドです。 国内外の百貨店ブランドを手掛けてきた丁寧で繊細な縫製技術を活かし、長く大切に着られる上質な服を提案しています。





■ 会社概要

株式会社アミエル

代表取締役：加藤祥子

所在地：秋田県大館市

設立：2016年

事業内容：レディースアパレルブランド「aiile（エイル）」の企画・販売

公式サイト：https://aiile.jp