株式会社シンカ(所在地：徳島県鳴門市)が管理・運営をする「道の駅くるくる なると」は、地域の皆様に支えられ、この度4周年を迎えることとなりました。日頃のご愛顧に心からの感謝を込めて、2026年4月25日(土)～2026年5月6日(水)の12日間、「道の駅くるくる なると 4周年大感謝祭」を開催いたします！

公式サイト： https://www.kurukurunaruto.com/





「4周年大感謝祭」





■「4周年大感謝祭」について

期間中は4周年を記念した期間限定メニューをはじめ、素敵な賞品が当たる大抽選会や親子で楽しめるクイズラリー、お得な福袋の販売、キッチンカーの出店など、盛りだくさんの特別企画をご用意しております。

道の駅くるくる なると内の大渦食堂では「5重の極 海鮮絶景タワー丼」、カフェでは「チーズまみれ！阿波黒牛4段バーガー」とボリューム満点、ビジュアルもインパクト大の4周年の特別メニューが登場します。徳島・鳴門の食の魅力を詰め込んだ道の駅くるくる なるとで笑顔になれる空間と体験を提供いたします。

今だけのごちそうと特別な体験を求めて、ぜひ道の駅くるくる なるとへお越しください！









■4周年を記念した特別メニュー

「5重の極 海鮮絶景タワー丼」

通常メニューの「くるくる大渦 海鮮絶景丼」を更に2段高く、圧巻の総重量約3.3kg、18種類の海鮮を5段に盛り付けた絶景丼。海鮮と徳島レンコンチップスの食感がマッチした海鮮丼に仕上げております。見た目も味も驚きの絶景丼をぜひ体験してください！

販売価格 ： 12,100円(税込)

アレルギー： えび・卵・小麦・さけ・いくら・ごま・大豆

販売場所 ： 「くるくるなると大渦食堂」

5重の極 海鮮絶景タワー丼





「欲張りミニ丼スターズ☆5」(約2人前)

サーモンやえび、うになどの人気の海鮮を詰め込んだ5種のミニ桶丼と鳴門のわかめ汁をセットにしたメニュー。2名以上でお召し上がりの方には、わかめ汁を追加で一杯プレゼント！色々な海鮮をご堪能されたい方におすすめです。

販売価格 ： 3,850円(税込)

アレルギー： えび・かに・小麦・乳成分・さけ・いくら・大豆

販売場所 ： 「くるくるなると大渦食堂」

欲張りミニ丼スターズ☆5





「チーズまみれ！阿波黒牛4段バーガー」

4周年にちなみ、徳島県産の阿波黒牛パティを4枚も重ねました。目の前で熱々のチーズソースをかけて仕上げる迫力満点の一品！

販売価格 ： 4,400円(税込)

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ごま・りんご

販売場所 ： 「カフェレストラン ホレタテキッチン」

チーズまみれ！阿波黒牛4段バーガー





■季節限定メニュー

「抹茶わらび餅ソフト」

抹茶ソフトにわらび餅と鳴門金時のおいもあん、あんこを乗せて仕上げました。ほろ苦い抹茶とやさしい甘さの和スイーツです。

販売価格 ： 680円(税込)

アレルギー： 小麦・乳成分・卵・大豆

販売場所 ： 「ナルトエエモン」

抹茶わらび餅ソフト





「極細けんぴ 抹茶みるく」

オープン以来1時間に一度の販売で、行列ができるほど人気の極細けんぴのシリーズから、季節限定の抹茶みるく味が新登場！抹茶みるくの甘さがクセになります。

販売価格 ： 660円(税込)

アレルギー： 乳成分・大豆

販売場所 ： 和のお芋専門店「芋屋鳴福」

極細けんぴ 抹茶みるく





「抹茶おいもあんぱん」

店内のベーカリー工房で1時間に一度できたてを販売する人気のおいもあんぱんシリーズから期間限定発売。抹茶おいもあんと粒あん、さらにやわらかな求肥を包みました。和の甘味が口いっぱいに広がる一品です。

販売価格 ： 480円(税込)

アレルギー： 小麦・乳成分・卵・大豆

販売場所 ： 「ベーカリーイモホレタ」

抹茶おいもあんぱん





「なると鯛バーガー」

なると鯛フライ、鳴門わかめ、徳島れんこんをタルタルソースとミソマヨで味付けした、徳島・鳴門の魅力をギュッと挟んだバーガー。

販売価格 ： 1,430円(税込)

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま・りんご

販売場所 ： 「カフェレストラン ホレタテキッチン」

なると鯛バーガー





■新商品「鳴門わかめと甘海老のおせんべい」登場

販売価格：15枚入 918円(税込)

26枚入 1,998円(税込)

鳴門わかめの豊かな香りに、国産甘海老の旨味を合わせ、国産米を使用し香ばしく焼き上げました。軽やかでパリッとした食感で、噛めば噛むほど素材の旨味が広がるおせんべいです。ご自宅用にはもちろん、贈答用にもおすすめです。

鳴門わかめと甘海老のおせんべい





■GW期間中のそのほかのイベントについて

4周年の感謝の気持ちを込めて道の駅全体で皆様に楽しんでいただける特別企画をご用意しました。

イベント期間中(2026年4月25日(土)～2026年5月6日(水))、素敵な賞品が当たる「大抽選会」を開催いたします。お買い上げ金額5,000円(税込)ごとに1枚抽選券をお渡しします。当選者には、リファビューテックドライヤースマートやプロジェクター、阿波ノ北方農園 徳島県産こしひかり3kg、ザ・すだち190ml×30本など豪華景品が当たります(後日発送)。

その他にも、「大学芋スティックの振る舞い」(期間中の土日祝9時前から)、「親子で楽しめる！クイズラリー」、「4周年記念福袋の販売」(期間中40個限定)を行います。





道の駅くるくる なると





【施設概要】

名称 ： 道の駅くるくる なると

所在地 ： 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1

面積 ： 約17,900m2

駐車台数 ： 普通車約268台／大型車約16台／身障者用3台(24時間利用可能)

合計287台

営業時間 ： 9:00～17:00

ナルトエエモン 9時～16時ラストオーダー

うまいんじょおにぎりとみそ汁 10時～15時ラストオーダー

※店頭分なくなり次第終了

ホレタテキッチン・大渦食堂 10時～16時ラストオーダー

公式サイト ： https://www.kurukurunaruto.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/kurukurunaruto









【運営企業概要】

会社名 ： 株式会社シンカ

代表者 ： 代表取締役 大野 充

所在地 ： 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜35-2

事業内容 ： 道の駅運営、観光土産品の開発・販売、飲食店運営 等

公式サイト： https://www.thinka-n.com/