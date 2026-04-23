業界初！※ 冷凍・冷蔵・飲める氷を1台で！ 「業務用ノンフロン冷凍庫 コールドマジック」

業界初！※冷凍・冷蔵・飲める氷を1台で！

飲める氷が作れる冷凍庫 「業務用ノンフロン冷凍庫 コールドマジック」 2026年5月中旬より発売開始

株式会社山善（本社：大阪市西区／代表取締役社長：岸田貢司）は、暑熱対策で注目される「飲める氷」が作れる冷凍庫「コールドマジック」を、当社の「全社商品開発プロジェクト」として開発しました。当社家庭機器事業部が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」をはじめ、産業ソリューション事業部、ツール＆エンジニアリング事業部、住建事業部の販売網を通じ、2026年5月中旬より順次発売いたします。





業務用ノンフロン冷凍庫「コールドマジック」 「飲める氷」

本商品は、ペットボトル飲料を入れておくだけで、シャーベット状の微細な氷を含む「飲める氷」を手軽に作れる冷凍庫です。飲める氷は液体の飲みやすさと氷の冷却性をあわせ持ち、体の内側から効率的に冷やせることから、近年、暑熱対策の手段として注目されています。

猛暑の常態化により、企業における作業環境の暑さ対策は重要性を増しています。当社はこれまで、従来のファン付きウェアや水冷服といった「外側から冷やす商品」を展開してきました。今回それに加え、「体の内側から冷やす」という新たなアプローチに着目。簡単に飲める氷を活用できる環境を提供するため、本商品を開発しました。

本商品は、ペットボトル飲料を入れて一晩冷やすだけで「飲める氷」を作ることができます。運転モードは、-3℃～-8℃の範囲で0.5℃単位の温度調節が可能な「アイススラリー（飲める氷）モードＡ」に加え、-9℃～-15℃の「アイススラリー（飲める氷）モードＢ」も搭載。飲料の種類や用途に応じて最適な冷却状態を実現します。さらに、「冷凍」「冷蔵」「飲める氷」の３つの機能を1台に搭載しており、これらを兼ね備えた商品は業界初※となります。暑熱対策用途にとどまらず、年間を通じて使用できる実用性の高い冷凍庫としても活用可能です。

本商品は、当社初の「全社商品開発プロジェクト」から生まれた事業部横断型の商品です。家庭機器事業部のみならず、生産財領域の産業ソリューション事業部、ツール＆エンジニアリング事業部、さらに消費財領域の住建事業部も販売に関わり、山善の総合力でより幅広い作業現場へ暑熱対策の選択肢を届けてまいります。

※当社調べ。2026年4月23日現在。「冷凍」「冷蔵」「飲める氷」の3機能を1台に搭載した業務用冷凍庫として。

「飲める氷」の特長

飲める氷は、氷と水の長所を併せ持っています。固体である氷は冷却効果が高い一方で、飲みにくく身体には吸収しづらいです。水は飲みやすい反面、身体への冷却効果が低いです。飲める氷は、氷の冷却力と水の飲みやすさを両立しています。





●主な商品特長

1. 業界初！「冷凍」・「冷蔵」・「飲める氷」の3つの機能で年間活躍

業界で初めて「冷凍」「冷蔵」「飲める氷」の3つの機能を兼ね備えた商品です。暑熱対策だけでなく日常の冷凍・冷蔵用途にも対応し、季節を問わず活用できる実用性の高い1台です。

また、用途に合わせた６つの運転モード（冷凍、冷蔵、チルド、ドリンク、アイススラリー（飲める氷）モードＡ、アイススラリー（飲める氷）モードＢを搭載。「モードＡ」は-3℃～-8℃の範囲で、0.5℃単位の温度調節が可能。スポーツ飲料を飲む氷にするのに適しています。「モードＢ」は-9℃～-15℃で飲む氷を作ることができ、飲料の種類や用途に応じた最適な冷却状態を実現します。





本体上部の操作パネルで運転モードの切り替えが可能

2. 一晩入れておくだけで「飲める氷」を手軽に生成

ペットボトル飲料を入れて一晩冷やすだけで、シャーベット状の飲める氷を簡単に作ることが可能です。

また、庫内には500mlペットボトルを最大55本、280mlペットボトルを最大75本収納可能で、複数人分をまとめて準備できるため、多くの人がいる屋内外の作業やスポーツ、イベントなどさまざまなシーンでの暑熱対策に活用できます。

＜商品仕様＞

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