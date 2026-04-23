Accertify（アサーティファイ）、予約時点での不正リスクが最も集中する地域を示す「Global Air Travel Fraud Report: Q1 2026」を発表





2026年第1四半期の分析により、出発都市別の防止された不正率には大きな差が見られ、ラテンアメリカ、アフリカ、中東、南アジアおよび東南アジアの一部で高い集中が確認された

イリノイ州アイタスカ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 統合型リスク意思決定プラットフォームのリーディングプロバイダーであるAccertify（アサーティファイ）は、航空券予約における不正リスクが世界各市場で出発地によってどのように異なるかを分析した四半期レポート「Global Air Travel Fraud Report: Q1 2026」を公開しました。

本レポートは、2026年1月から3月にかけて処理された1億8,000万件以上の航空券予約取引に基づき、出発都市を路線の出発地の指標として不正率を分析し、予約時点において不正防止システムが最も頻繁に介入している領域について、航空会社に実用的な視点を提供しています。

2026年第1四半期の調査結果によると、航空券予約における不正リスクは市場間で偏在しており、地域別および出発都市別に顕著な差異が見られます。北米およびオーストラリア発の路線では、引き続き不正率が一貫して低く、取引量の多い主要出発都市においても概ね1%未満にとどまっています。これに対し、ラテンアメリカ、アフリカの一部地域、中東、南アジアおよび東南アジアなどの複数の地域では、防止された不正の集中度が大幅に高く、特定の出発都市では不正率が数倍に達するケースも見られます。

重要なのは、本レポートで示されている不正率は、未然に防止された不正、すなわち渡航前に不正を理由として拒否されたトランザクションに基づくものである点です。その結果、本ランキングは最終的に不正損失が発生した地域ではなく、不正防止システムが最も頻繁に介入している地域を示しています。

アサーティファイのGlobal Air Travel Fraud Report: Q1 2026の主な調査結果は以下のとおりです。

・北米およびオーストラリア発の路線は、安定した予約行動と成熟した不正防止環境を反映し、引き続き世界で最もリスクの低い水準にあります。

・ラテンアメリカおよびカリブ海地域では、防止された不正の集中度が世界でも特に高い水準にあり、ブラジルおよびコロンビアの複数の出発都市で顕著です。

・欧州、中東、アフリカにおける不正リスクは出発都市ごとに大きく異なり、地域平均では局所的なリスクの集中が見えにくくなることを示しています。

・アジア全体の不正動向は一様ではなく、東アジアでは不正率が比較的低く改善傾向にある一方、南アジアおよび東南アジアの一部では、より高く、ばらつきの大きい不正圧力が見られます。

「不正がどこで防止されているかを把握することで、航空会社は現在の予約段階におけるリスクの全体像をより明確に理解できます」と、Accertify（アサーティファイ）のストラテジック・リスク・サービス担当ディレクターであるセオドア・エッサー（Theodore Esser）は述べました。「路線の出発地別に不正率を見ることで、航空会社はどこで対策が最も頻繁に機能しているか、また市場ごとに不正防止の成熟度がどのように異なるかをより的確に把握できます。」

本レポートは、不正率の低さは偶然ではなく、航空会社が長年にわたり多層的で一貫運用された不正対策に投資してきた市場で生まれる傾向があることを示しています。一方で、観測される不正率の高さは、予約段階での不正圧力がより集中しており、システムによる介入がより頻繁に求められる環境を反映しています。

Global Air Travel Fraud Report: Q1 2026は、こちらからご覧いただけます。

アサーティファイについて

Accertify（アサーティファイ）は、不正防止、チャージバック管理、アカウント保護、不正利用防止、決済最適化ソリューションを含む統合型リスク意思決定プラットフォームのリーディングプロバイダーであり、世界中の多様な業界の顧客にサービスを提供しています。アサーティファイのプラットフォームはデジタルコマースを保護し、不正関連損失の削減や業務プロセスの簡素化を実現するとともに、利用者体験を維持しながら顧客の事業成長を支援します。アサーティファイの詳細については、www.accertify.comをご覧ください。

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