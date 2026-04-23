株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、サッカー日本代表の一流アタッカー11人の動作や身体的特徴を徹底解析した『サッカー日本代表アタッカー動作解析図鑑』（三浦哲哉 著、須田芳正 監修）を4月30日に刊行いたします。

世界一詳しすぎる日本が誇る「蒼き侍の攻撃力」の攻略本

三笘薫選手の反発ステップ、伊東純也選手のクロス、久保建英選手のカットイン……。 超一流アタッカーの身体動作はなぜあれほどまでに美しく、そして語りたくなるのでしょうか？ 史上最強との呼び声が高いサッカー日本代表アタッカー11人の「動作的特徴」と「身体的特徴」を徹底的に解析し、約100点の動作・身体イラスト＆アイコンを駆使しながら、それぞれのすごさを余すことなく言語化した唯一無二の身体動作解析本です。

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目次

本書の読み方 MATERIAL1 アタッカー分布図 01SS三笘 薫 言語化したくなる芸術性と美を備えた左サイドを切り裂く3つのドリブル 02SS伊東 純也 背骨の三次元的な動きと二重振り子がもたらす「虹クロス」と「稲妻ドリブル」 03SS久保 建英 強靭な腹～腰回り・下腹部の筋群が生むバネ感のある爽快な「和洋折衷」カットイン 04SS堂安 律 骨盤の回旋と連動して内側に振り抜く鮮烈なカットインからの堂安砲 COLUMN1 プレーバック・ワールドカップ 相手を腕で制しながら突き進んでいった中田英寿のドリブル 1998年フランス・ワールドカップ 左足の甲の付け根で真芯を捉えた本田圭佑の「無回転シュート」 2010年南アフリカ・ワールドカップ 蹴り足を内側に振り抜くかたちの原口元気の鋭いシュート 2018年ロシア・ワールドカップ 05S上田 綺世 決して力任せではない規格外の「柔剛ポストプレー」と「弾丸シュート」 06S鎌田 大地 上半身の力みが抜けた「自然体」の姿勢が生む横に奥行きが広いドリブル＆精巧なインサイドキック COLUMN2 世界の化け物アタッカー SSSキリアン・エムバペ 骨盤の回旋と連動して蹴り足を内側に振り抜くケタ違いの「軟体捻り」ニアサイドショット SSSラミン・ヤマル シームレスな加速から鮮やかに抜くドリブルはDFからすればまさに「瞬間移動」 SSSアーリング・ハーランド 股関節をギリギリまで伸ばしたボレーなど華麗に宙を舞うアクロバティックプレー MATERIAL2 アタッカー配置図 07A中村 敬斗 ボールと身体がシンクロしたような「キレキレ」ドリブルからの右足シュート 08A前田 大然 直線的・曲線的・急加速・急減速すべてをこなす七色の「サッカー的スプリント」 09A小川 航基 基本に忠実な引き金をひく動きによるバネ感のある美麗な「弓矢ヘディング」 10A町野 修斗 「万能型忍者」的な上半身の動きが生む「手裏剣ロングスロー」という飛び道具 COLUMN3 日本の伝説的アタッカー 釜本邦茂の右45度から放たれる正確無比なミドルシュート 三浦知良の華麗な「カズフェイント」＆「カズダンス」 MATERIAL3 得点10傑分布図 11S南野 拓実 180度近い「ハーフターン」後の認知機能の高いシームレス移行 MATERIAL4 アタッカー項目別ランキング 監修者おわりに

プロフィール

■著者 三浦哲哉（みうら・てつや） 1980年4月25日生まれ、岩手県出身。理学療法士、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー。大船渡高校、順天堂大学、専門学校社会医学技術学院卒。整形外科クリニックでの理学療法士業務と並行し、サッカーを中心にトレーナー活動を経験。タマリバクラブ（ラグビー、2005～08年）、慶應義塾体育会ソッカー部（10～20年）、全日本大学選抜（13～15年）、ユニバーシアード男子日本代表(15年)でトレーナーを務めた。著書に『サッカーフィジカルのプレーモデル』（小社）。 ■監修 須田芳正（すだ・よしまさ） 1967年8月22日生まれ、東京都出身。慶應義塾大学体育研究所教授兼所長。暁星高校、慶應義塾大学を経て、順天堂大学大学院にて体育学修士、弘前大学大学院にて医学博士号を取得。競技者としては、東京ガス（現・FC東京）、浦和レッズ、甲府クラブ（現・ヴァンフォーレ甲府）でプレー。その後、フットサル日本代表として選手・コーチで国際試合に出場した。指導者・研究者としては、2007～09年にオランダでUEFA B級指導者ライセンスを取得し、04～07年、11～17年に慶應義塾体育会ソッカー部監督を務める。2021～22年にはドイツ・ルール大学スポーツ科学部訪問研究員としてドイツサッカーの研究に従事した。著書に『フットサル教本改訂版』（大修館書店）、『ドイツサッカー文化論』（東洋館出版）などがある。

書誌情報

書名 『サッカー日本代表 アタッカー動作解析図鑑』 ISBN：978-4-86255-801-5 著者：三浦哲哉 監修者：須田芳正 ページ数：160P 判型：A5判 定価：1,980円（本体1,800円＋税） 発売日：2026年4月30日 出版社：カンゼン 商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10166139.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4862558011 https://books.rakuten.co.jp/rb/18557300/

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