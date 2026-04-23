株式会社相州村の駅が運営する「大雄山線駅舎カフェ1の1」(所在地：神奈川県小田原市、代表：瀬上 恭寛)は、このたび“大人も楽しめるお子様ランチ”をテーマにした特別メニューの提供を開始いたします。

懐かしさと本格的な味わいを融合させたメニューをご用意いたしました。

公式サイト： https://www.ekisyacafe.com/





大人でも楽しめるお子様ランチ





■「大人でも楽しめるお子様ランチ」

どこか懐かしく、しかし味は本格的という“駅舎カフェならではの体験”を提供いたします。幅広い世代のお客様に、食事の楽しさとワクワク感をお届けすることを目指しています。おひとりさまの時間も、大切な人との時間も、ワクワクするひとときをお届けいたします。





＜大人のお子様ランチプレート＞

大人のお子様ランチプレート

駅舎カフェの人気メニューを一皿に詰め込んだ、贅沢プレート。

足柄牛100％のハンバーグ、ナポリタン、オムライス、サラダなどを盛り込み、さらに駅舎プリンも付いた満足度の高い一品です。

コーヒーまたは紅茶付きで、ゆったりとしたランチタイムをお楽しみいただけます。

価格 ： 税込2,585円

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・牛肉・さけ・豚肉・鶏肉・大豆・りんご・ゼラチン





＜釜揚げシラスと青のりの和風パスタ＞

釜揚げシラスと青のりの和風パスタ

ふっくらとした釜揚げシラスに、香り高い青のりを合わせた和風パスタ。素材の旨味を引き立てながらも、さっぱりとした味わいが特徴です。

価格 ： 税込1,430円

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン

※本製品で使用しているしらすは、えび・かにが混ざる漁法で採取しています。





＜トマトの2種調理とバジルのオムバーグ＞

トマトの2種調理とバジルのオムバーグ

当店人気の三浦の赤たまごを使用したオムバーグに、トマトのマリネとグリル、2つの調理法を組み合わせた創作メニュー 。爽やかなバジルの香りとともに、見た目も華やかな一皿に仕上げました。

価格 ： 税込2,035円

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんご





大雄山線駅舎カフェ1の1について





■店舗概要

・店舗名 ： 大雄山線駅舎カフェ1の1

・所在地 ： 神奈川県小田原市栄町1丁目1-1

・アクセス ： 小田原駅東口より徒歩1分

・TEL ： 0465-20-7330

・営業時間 ： 10:00～17:00(L.O：フード・デザート16:00／ドリンク16:30)

・定休日 ： 不定休

・席数 ： 40席

・公式サイト： https://www.ekisyacafe.com









■会社概要

・会社名 ： 株式会社相州村の駅

・所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

・代表者 ： 瀬上 恭寛

・設立 ： 令和2年3月26日

・事業内容： 道の駅の運営／観光土産品の企画、開発、卸販、販売

・資本金 ： 1,000万円

・URL ： https://www.sosyu-muranoeki.com/