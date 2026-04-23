医療法人れんげ会グループ(浜田病院・小川産婦人科／大阪市平野区)は、2026年5月31日(日)、クレオ大阪南にて、当院で出産されたご家族約400名が参加する大規模イベント「すくすく同窓会2026」を開催いたします。





詳細： https://www.instagram.com/p/DWfReZWAUwZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==





「すくすく同窓会2026」5月31日(日)開催





【背景】

出産後の「孤立」を防ぐ、医療機関の新たな挑戦！

少子化が進む日本において、産後の母親の孤立や育児不安は深刻な社会課題です。

れんげ会グループでは、「出産で終わらない継続ケア」を掲げ、産後も母親と子どもに寄り添う取り組みを行っています。

「すくすく同窓会」は当院で出産した家族が再び集い、子どもの成長を祝いながら交流を深めるイベントです。また、本イベントは、れんげ会グループが掲げる理念「医療×教育」を体現する取り組みとして開催します。









【ニュース性のポイント】

■少子化時代の社会課題に対する「出産後も続く継続ケア」の取り組み





■医療機関主催としては大阪でも珍しい親子約400名規模のイベント





■れんげ会グループのコンセプトである「医療×教育」を体現！

・「母」としてどう生きるのか～子育ても私としての人生も謳歌している先輩ママの子育ての本質に迫ります！





■子宮から生まれる体験や産婦人科の職場体験等の独自教育プログラム

～命の大切さを子どもが体感的に学ぶ企画





■地域一丸となった『地域で安心して子育てできる街づくり』の構築

・自分たちが住んでいる地域から『地域で子育てをする！』を意識づけ、地域活性化と少子化対策を目指します。

・当グループで妊娠・出産をし、ママ講師として子育て支援を行う循環型支援の体現化

・地域全体で子育てを支える取り組みとして、平野区の子育て施策とも連携し、寄付型イベントとして開催します。当日は平野区マスコットキャラクター「ひらちゃん」の参加も予定されています。





本イベントを通じて、医療機関と地域が連携して母子を支える「新しい子育て支援モデル」を広く社会に発信し、日本が抱える社会問題の解決をを目指しています。









【開催概要】

イベント名：すくすく同窓会2026

日時 ：2026年5月31日(日)

会場 ：クレオ大阪南(大阪市平野区)

参加予定 ：親子約400名

主催 ：れんげ会グループ

(医療法人愛賛会浜田病院・医療法人れんげ会小川産婦人科)





れんげ会グループ

https://rengekai-group.jp/

浜田病院

https://www.hamada.or.jp/

小川産婦人科

https://ogawasan.com/