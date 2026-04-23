HCLTech、2026年度売上高は3.9%増、Advanced AI需要の拡大が牽引





Advanced AIの年換算売上高は6億2,000万米ドル、2026年度サービス売上高は恒常為替ベースで4.8%増、新規受注の総契約価値（TCV）は93億米ドル

ニューヨークおよびインド・ノイダ, 2026年4月22日 /PRNewswire/ -- 世界有数のグローバルテクノロジー企業であるHCLTechは本日、2026年3月31日を期末とする第4四半期および2026年度通期の決算を発表しました。

2026年度の売上高は、恒常為替ベースで3.9%増となりました。米ドルベースの売上高は147億ドルで、前年比6%増となりました。IT・ビジネスサービスが恒常為替ベースで前年比3.7%増、エンジニアリング・R&Dサービスが同9.8%増と堅調に伸びたことに支えられ、サービス売上高は恒常為替ベースで前年比4.8%増となりました。当年度の新規受注における総契約価値（TCV）は93億米ドルとなりました。 HCLSoftwareの年間経常売上高（ARR）は10億5,000万ドルで、恒常為替ベースでは0.5%減となりました。

HCLTechのCEO兼マネージング・ディレクターであるC Vijayakumarは、次のように述べています。「HCLTechは、不透明な需要環境に見舞われた1年においても、恒常為替ベースで3.9%という力強い売上成長を達成しました。新たなAI主導型サービスの提供は市場で着実に浸透しており、そのことは、第4四半期におけるAdvanced AIの年換算売上高が6億2,000万米ドルを突破したことにも表れています。2027年度における最重要課題は、数十年にわたる価値創造につながるAIの機会を確実に捉えられる体制を整えることです。」

業種別では、テクノロジー・サービスが恒常為替ベースで前年比15%増と最も高い成長を示し、これに金融サービスの同7.5%増、通信・メディア・出版・エンターテインメントの同5.2%増が続きました。地域別では、インドが恒常為替ベースで前年比5.7%増、欧州が同4.5%増、米国が同2.3%増となりました。その他地域は恒常為替ベースで前年比17.8%増と、最も高い成長を記録しました。

2027年度については、売上高成長率を恒常為替ベースで前年比1.0%～4.0%、サービス売上高成長率を同1.5%～4.5%と見込んでいます。EBITマージンは17.5%～18.5%を見込んでいます。

HCLTechは第4四半期に1株当たり24インド・ルピーの配当を発表し、2026年度通期の配当総額は1株当たり60インド・ルピーとなりました。

HCLTechの最高財務責任者（CFO）であるShiv Waliaは、次のように述べています。 「HCLTechは2026年度に堅調な業績を達成し、売上高は130,144クロール・ルピーで前年比11.2%増、EBITは22,397クロール・ルピー（売上高比17.2%）で前年比4.6%増となりました。事業再編コストの影響を除くと、EBITマージンおよび純利益率はそれぞれ17.9%と13.8%となりました。」

HCLTechは当四半期に1,712人の新卒者を採用し、通期の新卒採用者数は11,744人となりました。過去12か月間（LTM）の離職率は12.5%で、前年第4四半期の13.0%から低下しました。

Advanced AI分野における主な受注案件：

・世界的な大手テクノロジー企業が、1億ドル超規模の新たなAI Factory プログラムのパートナーとしてHCLTechを選定しました。HCLTechのソリューションは、顧客による次世代AIデータセンターの構築・運用を加速させます。

・米国を拠点とする世界的な半導体企業が、次世代プラットフォームの物理設計を支援するため、HCLTechのAI Engineeringサービスを選定しました。

・世界的な航空宇宙大手が、精密なCAD入力を用いたフォトリアルな可視化、物理ベースのモデリング、合成データ生成を活用し、航空貨物業務向けのAI対応デジタルシミュレーション環境を構築するためにHCLTechを選定しました。

その他の主な受注案件：

・欧州を拠点とする世界的な高級ファッション大手が、財務、人事、製造、サプライチェーン、小売の各業務におけるAI主導の変革を加速するため、HCLTechを選定しました。

・米国を拠点とする世界的な医療技術企業が、最先端のサイバーセキュリティ・センター・オブ・エクセレンスの設立にHCLTechを選定しました。

・世界的な半導体グループの米国子会社が、エンドツーエンドのファームウェア開発および保守サービスの提供先としてHCLTechを選定しました。

・欧州の公的機関が、データガバナンスを強化するため、Actianとのパートナーシップを延長しました。Actianが提供するIngres、OpenROAD、Zeeneaを活用することで、本取り組みは顧客のデータ完全性、透明性、統制の向上に寄与します。

HCLTechは当四半期に、2026年版「フォーチュン誌が選ぶ世界で最も賞賛される企業（Fortune's World's Most Admired Companies 2026）」に選出されました。また、HCLTechはEthisphereが選定する「世界で最も倫理的な企業（World's Most Ethical Companies®）」に3年連続で選ばれ、さらに「S&P Global Sustainability Yearbook」にも4年連続で掲載されました。

HCLTechについて

HCLTechは、世界60カ国で22万7,000人以上を擁するグローバルテクノロジー企業です。AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心に、幅広いテクノロジーサービスおよび製品ポートフォリオを通じて、業界をリードする価値を提供しています。金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、テクノロジー・サービス、半導体、通信・メディア、小売・CPG、モビリティ、公共サービスなど、主要な業界全体にわたり顧客を支援しています。2026年3月までの12カ月間の連結売上高は147億ドルでした。当社がどのようにお客様の進展を加速できるかについては、hcltech.comをご覧ください。

詳細については、以下の連絡先へお問い合わせください。

北中南米：Meredith Bucaro

meredith-bucaro@hcltech.com

欧州：Elka Ghudial

elka.ghudial@hcltech.com

APAC：James Galvin

james.galvin@hcltech.com

インド、中東、アフリカ：Nitin Shukla

nitin-shukla@hcltech.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2648325/5534995/HCLTech_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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