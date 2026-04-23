【調査レポート】夕飯作り、約8割が「頑張りすぎない・誰かに頼りたい」。現代人が抱える見えない家事疲労の実態とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347232/images/bodyimage1】
LeadIn株式会社が運営するオンラインカウンセリングサービス「たまお悩み相談室」（ https://tama-soudan.com/ ）は、公式Instagramの閲覧者を対象に、「夕飯作りへのモチベーション」に関する意識調査を実施いたしました。
本調査の結果、日々の家事において多くの人が「毎回完璧に手作りする」ことよりも、負担を減らしたり誰かに頼ったりしたいという、見えない疲労感とSOSサインを抱えている実態が明らかとなりました。
■調査結果
全体の約8割（79%）が、夕食作りに対して「手作りで一汁三菜」という高い理想にとらわれず、頑張りすぎない選択や外部のサポートを求めていることが判明。
最も多かった回答は「冷蔵庫の余り物で適当に（38%）」。次いで約3割（31%）が「誰か代わりに作ってくれー」と回答しており、日常的な食事準備に対する切実な負担感が浮き彫りになりました。
■調査結果の詳細
【質問】夕飯作りへのモチベーションはどれくらいありますか？
・冷蔵庫の余り物で適当に：102人（38%）
・誰か代わりに作ってくれー：82人（31%）
・手作りで一汁三菜：55人（21%）
・お惣菜かデリバリーに頼る：29人（11%）
「手作りで一汁三菜（21%）」と回答した層は約2割にとどまり、大多数の人々が日々の夕飯作りにおいて、無理のない範囲での対応、あるいは何らかの休息を求めていることがわかります。
また、「誰か代わりに作ってくれー（31%）」と「お惣菜かデリバリーに頼る（11%）」を合わせると、全体の4割以上が自炊というタスクそのものから距離を置きたい、あるいは物理的・精神的なサポートを必要としている状態にあります。
■専門家（たま先生）の見解
日々のカウンセリングにおいて、「家族のために毎食きちんと手作りできない自分は、親（あるいはパートナー）として失格なのではないか」と、強い罪悪感を抱えてご相談に来られる方は少なくありません。
しかし、今回のデータが示す通り、「理想的な手作り」を常に実践し続けることは容易ではなく、多くの方々が日々の献立作成や調理に疲労を感じ、どうにかやり過ごしているのが現代社会のリアルな実態です。
「誰かに作ってほしい」「適当に済ませたい」という本音は、決して愛情の欠如や怠慢ではありません。むしろ、これまでの日々の中で蓄積された慢性的な疲労の表れであり、心からの「休みたい」というSOSサインです。
当相談室では、こうした家事に対するネガティブな感情を「手抜き」としてジャッジするのではなく、社会全体が「それほどまでに毎日頑張ってすり減っている状態」としてありのままに受け止めることが、家庭内の心理的負担を軽減する第一歩だと考えております。
■たまお悩み相談室の取り組みについて
たまお悩み相談室では、誰にも言えない本音や真っ黒な感情を、安心して手放せる場所を提供しています。
【無料】お悩み相談
匿名で文章にして吐き出し、SNS等を通じてたま先生が回答・共有する窓口です。
→お悩み相談掲示板（ https://tama-soudan.com/soudan-sns ）
【有料】オンライン個別カウンセリング
1対1で深く寄り添い、あなたの感情を一切ジャッジせずに受け止めるプロフェッショナルなセッションです。
→たまお悩み相談室（ https://tama-soudan.com/ ）
■調査概要
・調査テーマ：「夕飯作りへのモチベーション」についての意識調査
・調査期間：2026年4月8日～4月9日
・調査方法：たまお悩み相談室 公式Instagramでのインターネット調査
・有効回答数：268人
・実施主体：たまお悩み相談室
■本調査データの引用・転載について
本調査データを引用・転載される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。
・引用元として「たまお悩み相談室」の名称を明記してください。
・引用元のページ（本記事）へのリンクを必ず掲載してください。（URL： https://tama-soudan.com/survey/20260409 ）
■会社概要
会社名：LeadIn株式会社
代表取締役：久米村 大地
所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町1-3-3-1108
設立：2025年5月
事業内容：オンラインカウンセリングサービスの運営、WEB集客支援
公式サイト： https://lead-in.co.jp/
配信元企業：LeadIn株式会社
LeadIn株式会社が運営するオンラインカウンセリングサービス「たまお悩み相談室」（ https://tama-soudan.com/ ）は、公式Instagramの閲覧者を対象に、「夕飯作りへのモチベーション」に関する意識調査を実施いたしました。
本調査の結果、日々の家事において多くの人が「毎回完璧に手作りする」ことよりも、負担を減らしたり誰かに頼ったりしたいという、見えない疲労感とSOSサインを抱えている実態が明らかとなりました。
全体の約8割（79%）が、夕食作りに対して「手作りで一汁三菜」という高い理想にとらわれず、頑張りすぎない選択や外部のサポートを求めていることが判明。
最も多かった回答は「冷蔵庫の余り物で適当に（38%）」。次いで約3割（31%）が「誰か代わりに作ってくれー」と回答しており、日常的な食事準備に対する切実な負担感が浮き彫りになりました。
■調査結果の詳細
【質問】夕飯作りへのモチベーションはどれくらいありますか？
・冷蔵庫の余り物で適当に：102人（38%）
・誰か代わりに作ってくれー：82人（31%）
・手作りで一汁三菜：55人（21%）
・お惣菜かデリバリーに頼る：29人（11%）
「手作りで一汁三菜（21%）」と回答した層は約2割にとどまり、大多数の人々が日々の夕飯作りにおいて、無理のない範囲での対応、あるいは何らかの休息を求めていることがわかります。
また、「誰か代わりに作ってくれー（31%）」と「お惣菜かデリバリーに頼る（11%）」を合わせると、全体の4割以上が自炊というタスクそのものから距離を置きたい、あるいは物理的・精神的なサポートを必要としている状態にあります。
■専門家（たま先生）の見解
日々のカウンセリングにおいて、「家族のために毎食きちんと手作りできない自分は、親（あるいはパートナー）として失格なのではないか」と、強い罪悪感を抱えてご相談に来られる方は少なくありません。
しかし、今回のデータが示す通り、「理想的な手作り」を常に実践し続けることは容易ではなく、多くの方々が日々の献立作成や調理に疲労を感じ、どうにかやり過ごしているのが現代社会のリアルな実態です。
「誰かに作ってほしい」「適当に済ませたい」という本音は、決して愛情の欠如や怠慢ではありません。むしろ、これまでの日々の中で蓄積された慢性的な疲労の表れであり、心からの「休みたい」というSOSサインです。
当相談室では、こうした家事に対するネガティブな感情を「手抜き」としてジャッジするのではなく、社会全体が「それほどまでに毎日頑張ってすり減っている状態」としてありのままに受け止めることが、家庭内の心理的負担を軽減する第一歩だと考えております。
■たまお悩み相談室の取り組みについて
たまお悩み相談室では、誰にも言えない本音や真っ黒な感情を、安心して手放せる場所を提供しています。
【無料】お悩み相談
匿名で文章にして吐き出し、SNS等を通じてたま先生が回答・共有する窓口です。
→お悩み相談掲示板（ https://tama-soudan.com/soudan-sns ）
【有料】オンライン個別カウンセリング
1対1で深く寄り添い、あなたの感情を一切ジャッジせずに受け止めるプロフェッショナルなセッションです。
→たまお悩み相談室（ https://tama-soudan.com/ ）
■調査概要
・調査テーマ：「夕飯作りへのモチベーション」についての意識調査
・調査期間：2026年4月8日～4月9日
・調査方法：たまお悩み相談室 公式Instagramでのインターネット調査
・有効回答数：268人
・実施主体：たまお悩み相談室
■本調査データの引用・転載について
本調査データを引用・転載される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。
・引用元として「たまお悩み相談室」の名称を明記してください。
・引用元のページ（本記事）へのリンクを必ず掲載してください。（URL： https://tama-soudan.com/survey/20260409 ）
■会社概要
会社名：LeadIn株式会社
代表取締役：久米村 大地
所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町1-3-3-1108
設立：2025年5月
事業内容：オンラインカウンセリングサービスの運営、WEB集客支援
公式サイト： https://lead-in.co.jp/
配信元企業：LeadIn株式会社
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