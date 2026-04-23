タックルのない砂上のラグビーで全国制覇！公務員アスリート・伊藤諒が語る「ビーチラグビー」の魅力と、仲間とつくった居場所。広告なしのメディア「NEXT STORIES」が独占インタビューを公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347725/images/bodyimage1】
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年4月22日、ビーチラグビーチーム「AEGIS（イージス）」の創設者であり、全国大会優勝経験を持つ伊藤諒（いとう りょう）選手の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：海と砂と仲間と。ビーチラグビーを生きる伊藤諒の挑戦
タックルがなく、前へのパスも認められ、砂浜を舞台にスピーディーな展開が繰り広げられる「ビーチラグビー」。市役所に勤務しながら競技を続ける伊藤選手が、この競技の知られざる魅力と、仲間への想いを語ります。
砂がすべてをフラットにする競技： 体格や年齢の差がそのまま優位にはならない砂の上のスポーツ。バスケットボール経験を持つ伊藤選手が、ラグビーとは異なる空間認識とスピード感に魅了された背景。
帰ってこられる場所「AEGIS」の創設： 大学卒業後、一度は別のチームに所属したものの、「仲間ともう一度やりたい」という想いからチームを立ち上げ。コロナ禍の苦境を乗り越え、限られた舞台で「日本一」を掴み取った軌跡。
20年後の夢： 競技人口がまだ少ないこのスポーツを広め、「いつか自分の子どもと同じフィールドに立つ」という未来へ向けた挑戦。
記事URL： https://nextstories.jp/ryo_ito/
■ 「NEXT STORIES」の独自性
「挑戦者たちの物語」をコンセプトに、メジャー・マイナーを問わず一つの道に懸ける人々の人生を記録するWebメディアです。過度なバナー広告を排除した「1社メディアスポンサー方式」を採用し、読者がアスリートの紡ぐ言葉一つひとつに集中できる環境を整えています。
取材協力：日本ビーチラグビー協会 http://beachrugby.jp/ ／ Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年4月22日、ビーチラグビーチーム「AEGIS（イージス）」の創設者であり、全国大会優勝経験を持つ伊藤諒（いとう りょう）選手の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：海と砂と仲間と。ビーチラグビーを生きる伊藤諒の挑戦
タックルがなく、前へのパスも認められ、砂浜を舞台にスピーディーな展開が繰り広げられる「ビーチラグビー」。市役所に勤務しながら競技を続ける伊藤選手が、この競技の知られざる魅力と、仲間への想いを語ります。
砂がすべてをフラットにする競技： 体格や年齢の差がそのまま優位にはならない砂の上のスポーツ。バスケットボール経験を持つ伊藤選手が、ラグビーとは異なる空間認識とスピード感に魅了された背景。
帰ってこられる場所「AEGIS」の創設： 大学卒業後、一度は別のチームに所属したものの、「仲間ともう一度やりたい」という想いからチームを立ち上げ。コロナ禍の苦境を乗り越え、限られた舞台で「日本一」を掴み取った軌跡。
20年後の夢： 競技人口がまだ少ないこのスポーツを広め、「いつか自分の子どもと同じフィールドに立つ」という未来へ向けた挑戦。
記事URL： https://nextstories.jp/ryo_ito/
■ 「NEXT STORIES」の独自性
「挑戦者たちの物語」をコンセプトに、メジャー・マイナーを問わず一つの道に懸ける人々の人生を記録するWebメディアです。過度なバナー広告を排除した「1社メディアスポンサー方式」を採用し、読者がアスリートの紡ぐ言葉一つひとつに集中できる環境を整えています。
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