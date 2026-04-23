AMZFAST、日本のeスポーツチーム「HST」と公式ゲーミングモニターパートナーシップ契約を締結
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347455/images/bodyimage1】
AMZFAST、日本のeスポーツチーム「HST」と公式ゲーミングモニターパートナーシップ契約を締結
急成長中のフォートナイトeスポーツチーム「HST」の公式ゲーミングモニターパートナーとして、日本のeスポーツシーンへの本格参入を発表
香港 / 東京、2026年4月22日 - Express Luck Group Limited傘下のゲーミングモニターブランドであるAMZFASTは本日、Fortniteをメインとする日本のeスポーツチーム「HST」とのパートナーシップ契約を締結したことを発表しました。
本契約により、AMZFASTはHSTの公式ゲーミングモニターパートナーとなります。本提携は、同ブランドにとって日本における初の公式eスポーツチームとのパートナーシップとなります。
今回の提携は、AMZFASTが日本のゲーム市場における存在感を一層高めるとともに、次世代の競技プレイヤーを支援していくという強い意志を示すものです。
チャンピオンのためのパートナーシップ
HSTは2025年2月に設立され、アジア太平洋地域において有望なFortniteチームの一つとして急速に頭角を現しています。これまでにアジア地域の大会で複数の上位入賞を果たしているほか、FNCS（フォートナイト チャンピオンシリーズ）決勝において準優勝を獲得するなど、優れた競技実績を誇ります。
また、HSTの複数の選手がアジア地域のFortnite PR（パフォーマンスレーティング）ランキングで常に上位100位以内にランクインしており、トッププレイヤーは同地域で最高7位を記録しています。
「HSTと正式にパートナーシップを締結できたことを大変嬉しく思います。HSTは、AMZFASTが掲げる競争心とゲームへの情熱を体現する存在です。私たちは、すべてのハイパフォーマンスゲーマーがそれにふさわしいディスプレイを使用すべきだと考えています。HSTが頂点を目指す道のりを、当社のモニターでサポートできることを楽しみにしています」と、AMZFASTのグローバルマーケティングディレクターであるカール・リーは述べています。
また、HSTは次のようにコメントしています。
「この度、AMZFAST様とパートナーシップを締結いたしました。機材サポートなど様々な場面で支えていただけることは、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮し、結果を出し続けるための大きな力になります。これからもファンの皆様の期待に応えられるよう、チーム一丸となって邁進してまいります。よろしくお願いします！」
さらに、所属選手からも以下のコメントが寄せられています。
ぜろむ選手
「チームにパートナーがついてくださったのでこれからも貢献できるように頑張りますサポートの方よろしくお願いします」
りえむ選手
「これからチームのサポートよろしくお願いします。チームにパートナーがついてとても嬉しいです！これから提供していただいた機材などの感想などたくさん投稿します！」
しゅんころ選手
「チームにパートナーがついたのでこれからも貢献できるように頑張ります サポートよろしくお願いします」
すまいる選手
「チームにパートナーがつきました！これからも結果残せるように頑張ります」
パートナーシップについて
今回のパートナーシップの一環として、AMZFASTはHSTの選手および運営チームに対し、ゲーミングモニターを提供し、競技プレイおよびコンテンツ制作の両面を支援します。
一方でHSTは、X（旧Twitter）やTikTokなどのソーシャルメディアを通じてブランドアンバサダーとして活動し、リアルなゲームプレイレビューやセットアップ紹介、各種プロモーション情報を、拡大を続けるファン層に向けて発信していきます。
本提携の主な内容は以下の通りです。
- 公式パートナー
AMZFASTは、HSTの公式ウェブサイトおよびソーシャルメディアプロフィールにおいて、公式ゲーミングモニターパートナーとして掲載されます。
- AMZFAST製品の導入・活用
HSTの選手は、競技トレーニングや大会準備、コンテンツ制作においてAMZFASTのゲーミングモニターを使用します。
主力製品である「AMZG25F6F」は、最大320Hzのリフレッシュレートと1msの高速応答を備えたFPS向けの高性能モデルで、競技シーンにおいて高いパフォーマンスを発揮します。
- ソーシャルメディアでの連携
HSTの選手およびチーム運営は、X（旧Twitter）やTikTokにて製品レビューやゲームコンテンツ、ブランド関連投稿を発信し、日本全国のファンに向けて情報を届けます。
- コラボレーションコンテンツの展開
AMZFASTとHSTによるコラボレーション限定壁紙を制作し、両社の公式ソーシャルメディアにて無料配布を予定しています。
HST所属選手一覧
以下の選手が、AMZFAST × HSTのパートナーシップを代表し、ソーシャルメディアを通じて情報発信を行います。
しゅんころ (Shunkoro)
@ShuNx_0fn
すまいる （Smile）
@xSmilefv
りえむ（Riemu）
@Riemu08
ぜろむ (Zeromu)
@joibobobo_
AMZFASTについて
AMZFASTは、Express Luck Group Limited傘下のゲーミングモニターブランドであり、世界中のゲーマーおよびeスポーツファンに向けて、高性能なディスプレイ製品および関連ソリューションの提供に取り組んでいます。
最先端技術から生み出される高く安定したリフレッシュレート、高速な応答性能、そして鮮やかな映像品質を兼ね備えたAMZFASTのモニターは、ハイレベルな競技シーンにも対応できるよう設計されています。
現在、AMZFASTは日本、ヨーロッパ、北米を中心に、グローバルでの事業展開を積極的に拡大しています。
公式チャンネル：
- Webサイト： http://www.amzfast.net
- X（Twitter）：@AmzfastJapan
- Instagram：@amzfast_japan
- Facebook：AMZFAST Japan
HST eSportsについて
HSTは、2025年2月に設立された日本を拠点とするeスポーツチームで、主にFortniteを競技種目としています。アジア太平洋地域の競技シーンにおいて高い実力を発揮しており、所属選手は地域ランキングの上位に常にランクインしています。
また、HSTはX（旧Twitter）やTikTokなどのソーシャルメディアを通じて、積極的にコミュニティ活動を展開しています。
公式チャンネル：
- 公式X：@HSTCLAN_FN
- 公式YouTube ch：https://www.youtube.com/@HSTCLAN_FN
- 公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@hst_official_fn
メディアお問い合わせ先
AMZFAST（エクスプレス・ラック・グループ・LTD）
連絡先：マーケティング部
メールアドレス：leong@expressluck.com
場所：香港
HST eSports（Hashi Media経由）
連絡先：梶山
メールアドレス：k.kajiyama@hashimedia.com
AMZFASTとHSTのパートナーシップに関する最新情報や、今後のコラボレーションコンテンツについては、X（旧Twitter）、Instagram、FacebookにてAMZFAST公式アカウントをご確認ください。
配信元企業：Amzfast
AMZFAST、日本のeスポーツチーム「HST」と公式ゲーミングモニターパートナーシップ契約を締結
急成長中のフォートナイトeスポーツチーム「HST」の公式ゲーミングモニターパートナーとして、日本のeスポーツシーンへの本格参入を発表
香港 / 東京、2026年4月22日 - Express Luck Group Limited傘下のゲーミングモニターブランドであるAMZFASTは本日、Fortniteをメインとする日本のeスポーツチーム「HST」とのパートナーシップ契約を締結したことを発表しました。
本契約により、AMZFASTはHSTの公式ゲーミングモニターパートナーとなります。本提携は、同ブランドにとって日本における初の公式eスポーツチームとのパートナーシップとなります。
今回の提携は、AMZFASTが日本のゲーム市場における存在感を一層高めるとともに、次世代の競技プレイヤーを支援していくという強い意志を示すものです。
HSTは2025年2月に設立され、アジア太平洋地域において有望なFortniteチームの一つとして急速に頭角を現しています。これまでにアジア地域の大会で複数の上位入賞を果たしているほか、FNCS（フォートナイト チャンピオンシリーズ）決勝において準優勝を獲得するなど、優れた競技実績を誇ります。
また、HSTの複数の選手がアジア地域のFortnite PR（パフォーマンスレーティング）ランキングで常に上位100位以内にランクインしており、トッププレイヤーは同地域で最高7位を記録しています。
「HSTと正式にパートナーシップを締結できたことを大変嬉しく思います。HSTは、AMZFASTが掲げる競争心とゲームへの情熱を体現する存在です。私たちは、すべてのハイパフォーマンスゲーマーがそれにふさわしいディスプレイを使用すべきだと考えています。HSTが頂点を目指す道のりを、当社のモニターでサポートできることを楽しみにしています」と、AMZFASTのグローバルマーケティングディレクターであるカール・リーは述べています。
また、HSTは次のようにコメントしています。
「この度、AMZFAST様とパートナーシップを締結いたしました。機材サポートなど様々な場面で支えていただけることは、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮し、結果を出し続けるための大きな力になります。これからもファンの皆様の期待に応えられるよう、チーム一丸となって邁進してまいります。よろしくお願いします！」
さらに、所属選手からも以下のコメントが寄せられています。
ぜろむ選手
「チームにパートナーがついてくださったのでこれからも貢献できるように頑張りますサポートの方よろしくお願いします」
りえむ選手
「これからチームのサポートよろしくお願いします。チームにパートナーがついてとても嬉しいです！これから提供していただいた機材などの感想などたくさん投稿します！」
しゅんころ選手
「チームにパートナーがついたのでこれからも貢献できるように頑張ります サポートよろしくお願いします」
すまいる選手
「チームにパートナーがつきました！これからも結果残せるように頑張ります」
パートナーシップについて
今回のパートナーシップの一環として、AMZFASTはHSTの選手および運営チームに対し、ゲーミングモニターを提供し、競技プレイおよびコンテンツ制作の両面を支援します。
一方でHSTは、X（旧Twitter）やTikTokなどのソーシャルメディアを通じてブランドアンバサダーとして活動し、リアルなゲームプレイレビューやセットアップ紹介、各種プロモーション情報を、拡大を続けるファン層に向けて発信していきます。
本提携の主な内容は以下の通りです。
- 公式パートナー
AMZFASTは、HSTの公式ウェブサイトおよびソーシャルメディアプロフィールにおいて、公式ゲーミングモニターパートナーとして掲載されます。
- AMZFAST製品の導入・活用
HSTの選手は、競技トレーニングや大会準備、コンテンツ制作においてAMZFASTのゲーミングモニターを使用します。
主力製品である「AMZG25F6F」は、最大320Hzのリフレッシュレートと1msの高速応答を備えたFPS向けの高性能モデルで、競技シーンにおいて高いパフォーマンスを発揮します。
- ソーシャルメディアでの連携
HSTの選手およびチーム運営は、X（旧Twitter）やTikTokにて製品レビューやゲームコンテンツ、ブランド関連投稿を発信し、日本全国のファンに向けて情報を届けます。
- コラボレーションコンテンツの展開
AMZFASTとHSTによるコラボレーション限定壁紙を制作し、両社の公式ソーシャルメディアにて無料配布を予定しています。
HST所属選手一覧
以下の選手が、AMZFAST × HSTのパートナーシップを代表し、ソーシャルメディアを通じて情報発信を行います。
しゅんころ (Shunkoro)
@ShuNx_0fn
すまいる （Smile）
@xSmilefv
りえむ（Riemu）
@Riemu08
ぜろむ (Zeromu)
@joibobobo_
AMZFASTについて
AMZFASTは、Express Luck Group Limited傘下のゲーミングモニターブランドであり、世界中のゲーマーおよびeスポーツファンに向けて、高性能なディスプレイ製品および関連ソリューションの提供に取り組んでいます。
最先端技術から生み出される高く安定したリフレッシュレート、高速な応答性能、そして鮮やかな映像品質を兼ね備えたAMZFASTのモニターは、ハイレベルな競技シーンにも対応できるよう設計されています。
現在、AMZFASTは日本、ヨーロッパ、北米を中心に、グローバルでの事業展開を積極的に拡大しています。
公式チャンネル：
- Webサイト： http://www.amzfast.net
- X（Twitter）：@AmzfastJapan
- Instagram：@amzfast_japan
- Facebook：AMZFAST Japan
HST eSportsについて
HSTは、2025年2月に設立された日本を拠点とするeスポーツチームで、主にFortniteを競技種目としています。アジア太平洋地域の競技シーンにおいて高い実力を発揮しており、所属選手は地域ランキングの上位に常にランクインしています。
また、HSTはX（旧Twitter）やTikTokなどのソーシャルメディアを通じて、積極的にコミュニティ活動を展開しています。
公式チャンネル：
- 公式X：@HSTCLAN_FN
- 公式YouTube ch：https://www.youtube.com/@HSTCLAN_FN
- 公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@hst_official_fn
メディアお問い合わせ先
AMZFAST（エクスプレス・ラック・グループ・LTD）
連絡先：マーケティング部
メールアドレス：leong@expressluck.com
場所：香港
HST eSports（Hashi Media経由）
連絡先：梶山
メールアドレス：k.kajiyama@hashimedia.com
AMZFASTとHSTのパートナーシップに関する最新情報や、今後のコラボレーションコンテンツについては、X（旧Twitter）、Instagram、FacebookにてAMZFAST公式アカウントをご確認ください。
配信元企業：Amzfast
プレスリリース詳細へ