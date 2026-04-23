倉庫自動化市場はAIロボティクス導入とeコマース加速を追い風にCAGR15.56％で飛躍的成長し2035年には1,073億6,000万米ドルへ到達予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

倉庫自動化市場はAIロボティクス導入とeコマース加速を追い風にCAGR15.56％で飛躍的成長し2035年には1,073億6,000万米ドルへ到達予測 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース