TVアニメ 『春夏秋冬代行者 春の舞』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII 4SEASONS」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン「AOW01 MARKII」とのTVアニメ 『春夏秋冬代行者 春の舞※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347091/images/bodyimage1】
本機種「AOW01 MARKII」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「花葉雛菊＆姫鷹さくら（2モード搭載）」の春モデルと、「寒椿狼星＆寒月凍蝶（2モード搭載）」の冬モデルの2種類。キャラクターをイメージしたモチーフを左右ハウジングプレートに、作品をイメージしたモチーフを充電ケースに配置。音声ガイダンスは「花葉雛菊」「姫鷹さくら」「寒椿狼星」「寒月凍蝶」の新規録り下ろしボイスを搭載し、タップにてキャラクターの切り替えが可能なモードチェンジ仕様となっております。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計27ワードのボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて4月24日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、4月24日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 「春夏秋冬代行者 春の舞」物語
「春を咲かせよう。すべての人に春を」
“四季の代行者”とは--
四季の神々から与えられた特別な力で各地に季節を巡らせる現人神。人々が当たり前に感じている四季の巡りは、彼らの断の努力によって保たれている。しかし春の代行者・花葉雛菊がテロ組織に誘拐され行方不明となってから、大和国の季節は春だけが消え去ったままだった。「雛菊様、独りにしないで。お願い帰ってきて」自らの生活を全てなげうって主を探し続けた春の護衛官・姫鷹さくら。大切な友人を守れなかった冬の代行者・寒椿狼星と冬の護衛官・寒月凍蝶。十年の時を経て雛菊が突然の帰還を果たしたことで、止まっていた彼らの物語が動き出す。様々な想いを抱えながら、雛菊とさくらは春を届ける旅を始める。「二人で、生きる、の」二度と手放さないと誓った少女とともに生きるために。「あの二人は小さな恋をしていたんだ」引き離された初恋の人に再び会うために。「私達を傷つける、すべての者達に告ぐ」誘拐され不条理に奪われた日常を取り戻すために。雛菊とさくらは歩み続ける。春を必要とする人のために。悲しみの淵にいる人に寄り添うために。何度傷ついても生きようと願う人に、希望を届けるために。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347091/images/bodyimage1】
本機種「AOW01 MARKII」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「花葉雛菊＆姫鷹さくら（2モード搭載）」の春モデルと、「寒椿狼星＆寒月凍蝶（2モード搭載）」の冬モデルの2種類。キャラクターをイメージしたモチーフを左右ハウジングプレートに、作品をイメージしたモチーフを充電ケースに配置。音声ガイダンスは「花葉雛菊」「姫鷹さくら」「寒椿狼星」「寒月凍蝶」の新規録り下ろしボイスを搭載し、タップにてキャラクターの切り替えが可能なモードチェンジ仕様となっております。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計27ワードのボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて4月24日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、4月24日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 「春夏秋冬代行者 春の舞」物語
「春を咲かせよう。すべての人に春を」
“四季の代行者”とは--
四季の神々から与えられた特別な力で各地に季節を巡らせる現人神。人々が当たり前に感じている四季の巡りは、彼らの断の努力によって保たれている。しかし春の代行者・花葉雛菊がテロ組織に誘拐され行方不明となってから、大和国の季節は春だけが消え去ったままだった。「雛菊様、独りにしないで。お願い帰ってきて」自らの生活を全てなげうって主を探し続けた春の護衛官・姫鷹さくら。大切な友人を守れなかった冬の代行者・寒椿狼星と冬の護衛官・寒月凍蝶。十年の時を経て雛菊が突然の帰還を果たしたことで、止まっていた彼らの物語が動き出す。様々な想いを抱えながら、雛菊とさくらは春を届ける旅を始める。「二人で、生きる、の」二度と手放さないと誓った少女とともに生きるために。「あの二人は小さな恋をしていたんだ」引き離された初恋の人に再び会うために。「私達を傷つける、すべての者達に告ぐ」誘拐され不条理に奪われた日常を取り戻すために。雛菊とさくらは歩み続ける。春を必要とする人のために。悲しみの淵にいる人に寄り添うために。何度傷ついても生きようと願う人に、希望を届けるために。