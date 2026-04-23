TVアニメ 『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII KURANIKA」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン「AOW01 MARKII」とのTVアニメ 『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346984/images/bodyimage1】
本機種「AOW01 MARKII」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「朝凪海」「天海夕」「新田新奈」3モード搭載の1モデル。作品タイトルとモチーフを充電ケースと左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「朝凪海」「天海夕」「新田新奈」の新規録り下ろしボイスを搭載し、タップにてキャラクターの切り替えが可能なモードチェンジ仕様となっております。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計25ワードのボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて4月24日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、4月24日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」INTRODUCTION
クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで２番目に可愛い』なんて陰で噂されている。ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う━━と思いきや、、、
シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！
■公式HP：https://kuranika.asmik-ace.co.jp/
■公式X（@2ndinclass）：https://x.com/2ndinclass
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を
変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346984/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346984/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/kuranika_EARPHONE.aspx
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346984/images/bodyimage1】
本機種「AOW01 MARKII」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「朝凪海」「天海夕」「新田新奈」3モード搭載の1モデル。作品タイトルとモチーフを充電ケースと左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「朝凪海」「天海夕」「新田新奈」の新規録り下ろしボイスを搭載し、タップにてキャラクターの切り替えが可能なモードチェンジ仕様となっております。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計25ワードのボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて4月24日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、4月24日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」INTRODUCTION
クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで２番目に可愛い』なんて陰で噂されている。ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う━━と思いきや、、、
シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕！！
■公式HP：https://kuranika.asmik-ace.co.jp/
■公式X（@2ndinclass）：https://x.com/2ndinclass
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を
変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346984/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346984/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/kuranika_EARPHONE.aspx