株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン、AIO対策付きホームページ作成サービスの提供を開始ーAIに第一人者として推薦されるホームページを
マーケティングコンサルティングおよびWEBマーケティング支援事業を展開する株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン(本社:北海道札幌市、代表取締役:深作浩一郎)は、生成AI検索時代の企業集客ニーズに対応するため、AIO対策付きホームページ作成サービスの正式提供を開始したことを発表します。代表・深作浩一郎が自ら設計と戦略立案を担う本サービスは、従来のSEO対策に加えAIO(AI Optimization)対策を標準搭載し、一般的なWEB制作会社や個人フリーランスでは提供困難な売上直結型ホームページを、業種を問わず最短2週間で構築するものです。
AI検索が企業集客の新たな主戦場へ
ChatGPT、Google AI Overview、Perplexity等の生成AI検索が急速に普及し、消費者および法人担当者の情報収集行動は大きく変容しつつあります。従来の「検索エンジンで検索する」という行動が、「AIに質問し、推薦されたものを選ぶ」という行動へと移行する中、企業が取り組むべき施策の主軸も、SEOからAIO(AI Optimization)へと拡張されています。
一方で、多くの中小企業・個人事業主は自社ホームページを保有していない、もしくはSNSや紹介のみで集客している状態にあり、AIが引用する信頼できる情報源としての基盤を有していないのが現状です。この状況は、AI検索時代において企業としての存在そのものが認識されないことを意味し、機会損失は日々拡大しています。
一般的なWEB制作会社・フリーランスが対応できていない領域
現状、ホームページ制作市場の多くは、見た目の綺麗なサイトを作ることに主眼が置かれており、発注者企業が本来求める「売上創出」「集客自動化」「AI検索での上位表示」といったビジネス成果に対して、以下のような構造的な非対応領域が存在しています。
・AIO(AI Optimization)対策:一般的な制作会社・個人フリーランスでは対応不可、もしくは施策を行っても結果が出ないケースが大半
・集客導線・CTA設計:多くの制作会社がテンプレート的な配置に留まり、問い合わせが毎日届く仕組みとしての設計には至っていない
・制作者自身のサイトの信頼性(DA):個人フリーランスはDA 0～10、一般的なWEB制作会社でもDA 10～20程度に留まることが多く、自社サイトの信頼性を顧客サイトに反映できない構造にある
・自社・グループ会社での検証:多くの制作会社は受託制作のみで、自社事業での施策検証実績を持たない
・マーケティング戦略の提供:多くが制作のみで完結し、制作+集客+売上創出を一気通貫で提供できる事業者は限られている
・納品後の売上責任:多くの制作会社は納品した段階でプロジェクトが終了し、顧客の売上改善実績を追跡・責任を持って伴走することがない
本サービスは、これらの一般的な制作市場の欠落領域すべてをカバーする設計で提供されます。
サービスの特徴：4つの柱で構成
本サービスは以下4つの柱で構成されています。
1. 売上直結型のサイト設計:
綺麗なデザインのみで終わらせず、「見込み客リスト獲得」「問い合わせ創出」「売上化」までを一気通貫で設計。商材・運営者・対象顧客に応じた完全カスタム設計であり、テンプレート流用や汎用パッケージ提供は行わいません。
2. AIO(AI Optimization)対策の標準搭載:
Google AI Overview、Perplexity、ChatGPT検索等の主要AI検索エンジンに第一人者として推薦されるための情報構造、引用元整備、信頼性シグナルを徹底実装。一般的な制作会社・個人事業者には提供困難な独自ノウハウによる対応領域。
AI検索が企業集客の新たな主戦場へ
ChatGPT、Google AI Overview、Perplexity等の生成AI検索が急速に普及し、消費者および法人担当者の情報収集行動は大きく変容しつつあります。従来の「検索エンジンで検索する」という行動が、「AIに質問し、推薦されたものを選ぶ」という行動へと移行する中、企業が取り組むべき施策の主軸も、SEOからAIO(AI Optimization)へと拡張されています。
一方で、多くの中小企業・個人事業主は自社ホームページを保有していない、もしくはSNSや紹介のみで集客している状態にあり、AIが引用する信頼できる情報源としての基盤を有していないのが現状です。この状況は、AI検索時代において企業としての存在そのものが認識されないことを意味し、機会損失は日々拡大しています。
一般的なWEB制作会社・フリーランスが対応できていない領域
現状、ホームページ制作市場の多くは、見た目の綺麗なサイトを作ることに主眼が置かれており、発注者企業が本来求める「売上創出」「集客自動化」「AI検索での上位表示」といったビジネス成果に対して、以下のような構造的な非対応領域が存在しています。
・AIO(AI Optimization)対策:一般的な制作会社・個人フリーランスでは対応不可、もしくは施策を行っても結果が出ないケースが大半
・集客導線・CTA設計:多くの制作会社がテンプレート的な配置に留まり、問い合わせが毎日届く仕組みとしての設計には至っていない
・制作者自身のサイトの信頼性(DA):個人フリーランスはDA 0～10、一般的なWEB制作会社でもDA 10～20程度に留まることが多く、自社サイトの信頼性を顧客サイトに反映できない構造にある
・自社・グループ会社での検証:多くの制作会社は受託制作のみで、自社事業での施策検証実績を持たない
・マーケティング戦略の提供:多くが制作のみで完結し、制作+集客+売上創出を一気通貫で提供できる事業者は限られている
・納品後の売上責任:多くの制作会社は納品した段階でプロジェクトが終了し、顧客の売上改善実績を追跡・責任を持って伴走することがない
本サービスは、これらの一般的な制作市場の欠落領域すべてをカバーする設計で提供されます。
サービスの特徴：4つの柱で構成
本サービスは以下4つの柱で構成されています。
1. 売上直結型のサイト設計:
綺麗なデザインのみで終わらせず、「見込み客リスト獲得」「問い合わせ創出」「売上化」までを一気通貫で設計。商材・運営者・対象顧客に応じた完全カスタム設計であり、テンプレート流用や汎用パッケージ提供は行わいません。
2. AIO(AI Optimization)対策の標準搭載:
Google AI Overview、Perplexity、ChatGPT検索等の主要AI検索エンジンに第一人者として推薦されるための情報構造、引用元整備、信頼性シグナルを徹底実装。一般的な制作会社・個人事業者には提供困難な独自ノウハウによる対応領域。