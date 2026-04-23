新作アニメ4月23日配信開始。大ヒットシリーズ『STRANGER THINGS』 手に入れる“最後のチャンス” 世界限定生産の貴重な公式グッズなどが緊急入荷
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、Netflixの大ヒットドラマシリーズであり、4月23日（木）より新作アニメシリーズが配信開始される『STRANGER THINGS』の世界限定生産の公式グッズを含むラインナップの“最終販売”を開始しました。
今回販売される商品は、在庫限りで再入荷の予定がない希少アイテムです。世界限定数千個規模のコレクタブルな商品を中心に、日本国内で入手できる“最後の機会”となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347714/images/bodyimage1】
オンラインストア「PGS」では、『STRANGER THINGS』の世界を彩り盛り上げたアイコンがモチーフとして使用された、貴重な世界限定生産商品を含む様々な公式グッズを取扱い。コレクタブル用途に加え「インテリアとして飾る」「日常的に使用する」「ファッションアイテムとして取り入れる」といった要素があります。これにより、ファンが作品の世界観を日常の中で楽しめる新たな価値を提供します。
今回展開される商品には、以下のような人気のHELLFIRE CLUBをはじめとした劇中モチーフを再現したアイテムが含まれます。物語が完結し、公式グッズの生産終了が進みコレクター需要が高まっており、今後入手が難しくなります。在庫限りで再入荷の予定がない最後の販売です。
・The Squawk WSQK Keyring / 世界限定9,995個 / Season 5 / キーホルダー
・Hellfire Club Medallion / 世界限定5,000個 / Season 5 / インテリア置物
・Creel House Stained Glass Window Resin Plaque / Season 5 / インテリア置物
・Hellfire Club Bottle Opener / 栓抜き / Season 5 / キッチン用品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347714/images/bodyimage2】
【商品詳細】
【ホーキンスの街を盛り上げたラジオ局】
■ The Squawk WSQK Keyring / 世界限定9,995個 / Season 5 / キーホルダー
価格：3,200円（税込）
※シリアルナンバー入り
【エディ率いる物語の鍵となったクラブ】
■ Hellfire Club Medallion / 世界限定5,000個 / Season 5 / インテリア置物
価格：6,500円（税込）
※シリアルナンバー入り
※専用ディスプレイスタンド付属
【象徴的な屋敷の玄関に飾られたステンドグラス風プレート】
■ Creel House Stained Glass Window Resin Plaque / Season 5 / インテリア置物
価格：8,800円（税込）
※卓上スタンドと壁掛け用フック付き
【劇中の象徴的なダイスの形状もモチーフに】
■ Hellfire Club Bottle Opener / 栓抜き / Season 5 / キッチン用品
価格：4,800円（税込）
※裏面にマグネット付き
【販売サイト】
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/stranger-things
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。
アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
今回販売される商品は、在庫限りで再入荷の予定がない希少アイテムです。世界限定数千個規模のコレクタブルな商品を中心に、日本国内で入手できる“最後の機会”となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347714/images/bodyimage1】
オンラインストア「PGS」では、『STRANGER THINGS』の世界を彩り盛り上げたアイコンがモチーフとして使用された、貴重な世界限定生産商品を含む様々な公式グッズを取扱い。コレクタブル用途に加え「インテリアとして飾る」「日常的に使用する」「ファッションアイテムとして取り入れる」といった要素があります。これにより、ファンが作品の世界観を日常の中で楽しめる新たな価値を提供します。
今回展開される商品には、以下のような人気のHELLFIRE CLUBをはじめとした劇中モチーフを再現したアイテムが含まれます。物語が完結し、公式グッズの生産終了が進みコレクター需要が高まっており、今後入手が難しくなります。在庫限りで再入荷の予定がない最後の販売です。
・The Squawk WSQK Keyring / 世界限定9,995個 / Season 5 / キーホルダー
・Hellfire Club Medallion / 世界限定5,000個 / Season 5 / インテリア置物
・Creel House Stained Glass Window Resin Plaque / Season 5 / インテリア置物
・Hellfire Club Bottle Opener / 栓抜き / Season 5 / キッチン用品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347714/images/bodyimage2】
【商品詳細】
【ホーキンスの街を盛り上げたラジオ局】
■ The Squawk WSQK Keyring / 世界限定9,995個 / Season 5 / キーホルダー
価格：3,200円（税込）
※シリアルナンバー入り
【エディ率いる物語の鍵となったクラブ】
■ Hellfire Club Medallion / 世界限定5,000個 / Season 5 / インテリア置物
価格：6,500円（税込）
※シリアルナンバー入り
※専用ディスプレイスタンド付属
【象徴的な屋敷の玄関に飾られたステンドグラス風プレート】
■ Creel House Stained Glass Window Resin Plaque / Season 5 / インテリア置物
価格：8,800円（税込）
※卓上スタンドと壁掛け用フック付き
【劇中の象徴的なダイスの形状もモチーフに】
■ Hellfire Club Bottle Opener / 栓抜き / Season 5 / キッチン用品
価格：4,800円（税込）
※裏面にマグネット付き
【販売サイト】
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/stranger-things
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。
アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
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