Michter′s、「US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey」を初発売





ケンタッキー州ルイビル, 2026年4月21日 2026年4月22日/PRNewswire/ -- 今年5月、Michter's Distilleryは「US★1 Barrel Strength Sour Mash Kentucky Whiskey」を初めて発売します。



Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash



Michter'sの社長Joseph J. Magliocco氏は、次のように述べています。「1970年代から1980年代にかけてMichter'sが生産されていた頃、当時ペンシルベニア州にあった蒸留所で最も人気があったウイスキーはSour Mashでした。現在ケンタッキーで製造しているMichter's US★1 Sour Mashはすばらしいウイスキーであり、これをバレルストレングスでお届けできるこの機会を大変うれしく思います。」

2019年、Michter's US★1 Sour Mashは、ロンドンを拠点とするThe Whisky Exchangeの「Whisky of the Year」に選ばれた史上初のアメリカンウイスキーとなり、国際的な評価を得ました。

Kentucky Distillers Associationによると、「ケイシー郡のCatherine Carpenterがサワーマッシュの最初の既知のレシピを記録したのは1818年であり、この画期的な手法によって、より一貫したウイスキー造りと製品づくりが可能になりました」とのことです。Michter'sのマスターディスティラーDan McKee氏は、次のように述べました。「米国のウイスキーの大半はサワーマッシュ製法で造られていますが、この名称はやや誤解を招きます。当社のSour Mash Whiskeyは、決して酸っぱいわけではありません。実際には、トフィーやストーンフルーツを思わせるおいしい香りが豊かです。」

「Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash」の米国での希望小売価格は、750mlボトル1本あたり120米ドルです。今回の2026年リリースで提供されるバッチの平均プルーフは111.5プルーフ（アルコール度数55.75%）です。

Michter'sの熟成責任者Andrea Wilson氏は、次のように述べました。「Michter's US★1 Small Batch Sour Mash Whiskeyは、86プルーフで一貫して再現される優雅さと、実に滑らかな味わいで知られています。このユニークな製品はウイスキー愛好家に愛されており、当社のファンの皆さまは、これをバレルストレングスで味わえるようになります。この製品の一貫性と美しさ、そして優雅さを守るという考えのもと、私たちはこのウイスキーをバレルストレングスで提供することに決めました。つまり、バッチを造った後に加水せず、当社独自のろ過プロトコルを施しています。」

2025年10月、Michter'sは、英国を拠点とするDrinks Internationalが招集した国際的な投票アカデミーにより、3年連続で「The World's Most Admired Whiskey」に選ばれた初のウイスキーとなりました。Michter'sは、妥協のない品質を誇る伝統的なアメリカンウイスキーを長年にわたり提供してきた豊かな歴史を有しています。限定生産の各商品はいずれも熟成のピークに達するまで寝かされており、高く評価されているMichter'sの製品ラインアップには、バーボン、ライ、サワーマッシュウイスキー、アメリカンウイスキーが含まれています。Michter'sの詳細については、michters.comをご覧ください。Instagram、Facebook、Xでもフォローしてください。

問い合わせ先：

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

jmagliocco@michters.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2961524/Michter_s_Barrel_Strength_Sour_Mash.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/1923917/5927977/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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