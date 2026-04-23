伯方塩業株式会社(本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：石丸 一三)の主力商品である「伯方の塩 1kg」が、“売上No.1”※を獲得しました。日頃より当社商品をご愛顧いただいている皆さまに、心より感謝申し上げます。

※インテージ SRI+ 食用塩市場 2025年1月～12月 累計販売金額





これを記念して、2026年5月1日(金)から6月30日(火)まで、「伯方の塩 1kg」を含む対象商品をご購入いただいた方の中から、抽選で111名様にプレゼントが当たるキャンペーンを開催いたします。





キャンペーン





【キャンペーン詳細】

1. 応募期間

2026年5月1日(金)～6月30日(火)





2. 対象商品

伯方の塩 1kg／伯方の塩 750g／伯方の塩 500g





3. 応募方法

(1)対象商品いずれかを含むお買い上げレシートを撮影

(2)撮影画像をキャンペーンサイト内の応募フォームに添付

(3)必要事項を入力し、送信して応募完了

※レシート有効期間は2026年5月1日(金)～6月30日(火)です。

※ECサイト購入を除く、日本国内・日本語の購入レシートが対象です。

※対象商品1個につき1口の応募とさせていただきます。

※対象商品以外のお買い上げレシートではご応募いただけません。





4. 賞品内容

(A賞)「塩で満喫！愛媛の焼肉セット」 10名様

(B賞)「えらべるPay(R)」500ポイント 100名様

(C賞)「伯方の塩特大クッション」 1名様





※都合により、商品内容が変更になる場合がございます。

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。









【キャンペーンの詳細はこちら】

https://www.hakatanoshio.co.jp/topics/campaign2026_05/









―伯方の塩について―

創業当初からの定番商品である「伯方の塩」は、海の恵みである“にがり”をほどよく残した、塩かどがなく風味ある味わいが特徴です。しっとりとした質感で、口に入れるとほんのりと甘味が広がり、発売から50年以上にわたり、家庭の食卓からプロの厨房まで幅広くご活用いただいております。

2026年2月には、伯方の塩ブランドから新商品「伯方の塩 さらりんちょ」が登場いたしました！伯方の塩の美味しさはそのままに、サラサラと振りかけやすい質感や、用途によって使い分けられる2wayの振り口など機能性を兼ね備えた、さまざまなシーンで活躍する商品です。

当社はこれからも「お客様からの声」を大切に、皆さまの日常に寄り添う塩を提供してまいります。





商品情報はホームページをご参照ください。

https://www.hakatanoshio.co.jp/products/









【キャンペーンに関するお問い合わせ】

キャンペーン事務局

E-mail： SNS@hakatanoshio.co.jp

※お問い合わせいただく際は、ドメイン： @hakatanoshio.co.jp からのメールが受け取れるよう、受信設定をご確認ください。

※土日・祝日は業務をお休みさせていただいております。









【会社概要】

社名 ： 伯方塩業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石丸 一三

所在地 ： 〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目3-4

設立 ： 1973年8月

事業内容 ： 塩の製造及び販売

コーポレートサイト： https://www.hakatanoshio.co.jp/





※伯方の塩は、輸入天日塩田塩と日本の海水が原料です。