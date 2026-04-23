株式会社バンダイ キャンディ事業部では、日本で発掘された恐竜をキャラパキ風にイラスト化する“「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」×「日本産恐竜」プロジェクト”を、恐竜が発掘された自治体と連携して始動します。

特設HP： https://www.bandai.co.jp/candy/camp/charapaki_project/





「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」×「日本産恐竜」プロジェクト





■本プロジェクトの概要

シリーズ累計出荷数2億個を突破した大人気お菓子『キャラパキ』シリーズより、「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」のIP※を活かし、日本で発掘された恐竜をキャラパキ風にイラスト化します。

これらのイラストを各自治体に無償提供し、イベント等で利用いただくことで地域活性化への貢献を目指します。※キャラクターなどの知的財産





「キャラパキ発掘恐竜チョコ」×「むかわ竜（カムイサウルス・ジャポニクス）」





■本プロジェクトの経緯

2025年2月、北海道鵡川高等学校の当時2年生3名が、地域を教材にして、自分たちで課題を見つけ、解決策を考える鵡川高校の探究学習「むかわ学」において、「恐竜を活用してむかわ町を盛り上げたい、リニューアルオープンする穂別恐竜博物館の注目度を上げたい」と考えました。

彼らは認知度の高い「キャラパキ発掘恐竜チョコ」と「むかわ竜（カムイサウルス・ジャポニクス）」がタッグを組むことで課題の解決につながると思い、株式会社バンダイにアプローチし、本プロジェクトが始動いたしました。その結果、3名の高校生の働きかけの熱量は自治体に伝播し、にっぽん恐竜協議会加盟自治体にも拡大し、各自治体で発掘されている古生物を含めた全国的な展開へと発展しております。









■協力いただいている自治体一覧

・北海道勇払郡むかわ町

・岩手県久慈市

・群馬県多野郡神流町

・石川県白山市

・福井県勝山市

・兵庫県丹波篠山市

・兵庫県丹波市

・熊本県天草市

・熊本県上益城郡御船町

・鹿児島県薩摩川内市









■直近のスケジュール

・むかわ町 穂別恐竜博物館リニューアルオープン

所在地： むかわ町穂別恐竜博物館(〒054-0211 むかわ町穂別80番地6)

日時 ： 2026年4月25日(土)

10時30分より「恐竜館」で関係者による開会式及び

観覧後一般の方の入場となります。

概要 ： 一般来場者に数量限定・先着順でキャラパキ発掘恐竜チョコをプレゼント。

URL ： http://www.town.mukawa.lg.jp/





・御船町 わくわく体験フェスタ2026

所在地：御船町ふれあい広場(恐竜公園)

(〒861-3206 上益城郡御船町大字辺田見字目抜100番地)

日時 ：2026年5月3日(日)10:00～17:00

概要 ：御船町が担当するブース「Youはどこから御船町へ？」において、

回答をいただいた方へキャラパキ発掘恐竜チョコを

数量限定・先着順でプレゼント





・薩摩川内市 甑ミュージアム 開館1周年記念イベント

所在地： 甑ミュージアム(〒896-1301 薩摩川内市鹿島町藺牟田1457番地10)

日時 ： 2026年5月4日(月祝)10:30～15:30

概要 ： 来館者に キャラパキ発掘恐竜チョコを数量限定・先着順でプレゼント

URL ： https://www.city.satsumasendai.lg.jp/koshikimuseum/index.html









■『キャラパキ』シリーズとは

シリーズ累計出荷数2億個を突破した『キャラパキ』シリーズは、パフ入りの板チョコレートをパキパキ割ってキャラクターやアイテムを取り出す“遊び”要素が詰まったオリジナルチョコレート菓子シリーズです。「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」は、恐竜の化石をデザインしたもので、まるで古代の世界で生きているかのような迫力ある造形で、お子さまが手に取った瞬間から楽しめる仕様となっています。味は、「ホワイト」「パフ入りチョコ」「イチゴ味」の3色・3味。カラフルな組み合わせにより、見た目はもちろん、食べる楽しさも追求した商品です。ラインナップはシークレットを含む全8種で、どの恐竜の化石が出てくるかは、開けてからのお楽しみです。

キャラパキ 発掘恐竜チョコ