ヤマダイ株式会社(本社：茨城県結城郡 代表取締役社長：大久保慶一)は、「ニュータッチ 凄麺 夏の辛味噌ねぎラーメン」と「ニュータッチ 凄麺 夏の麻辣まぜそば」の2品を2026年5月25日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等で期間限定発売いたします。





ニュータッチ 凄麺 夏の辛味噌ねぎラーメン ニュータッチ 凄麺 夏の麻辣まぜそば





ノンフライカップ麺全国売上No.1ブランド(※1)である「ニュータッチ 凄麺」は、当社独自製法によりつくられたノンフライ麺ブランドで、ラーメン専門店に負けない本物の食感を味わえると、お客さまから好評をいただいています。この度、夏に食べたくなる、旨辛なラーメンとシビ辛のまぜそばを夏季限定で2品同時発売いたします。

「夏の辛味噌ねぎラーメン」は、夏の暑い日に食べたくなる、旨辛な味噌ラーメンです。2023年より発売し、「シャキシャキねぎと旨辛スープがやみつきになる！」とお客さまから毎年好評の一杯です。今年は、スープの辛さに磨きをかけ、唐辛子や豆板醤など自然な辛さを追及することで、旨辛が際立つ一杯に仕上げました。

「夏の麻辣まぜそば」は、夏の暑い日にぴったり、スパイスが効いたシビ辛のまぜそばです。「夏にぴったりの汁なし凄麺が食べたい」というお客さまからのお声を多くいただき、今年の夏に初めて発売することになりました。食べ応えのあるもちもちとした極太麺に旨辛なタレがよく絡み、さらに別添の「ふりかけ」を加えることで爽快で痺れる辛さが満喫できる一杯に仕上がります。

夏の暑さも吹き飛ばす、この夏限定の凄麺2品をぜひお召し上がりください。

(※1：インテージSRI＋カップ麺ノンフライ市場2022年4月～2026年3月累計販売金額ベース(全国))





＜商品特長＞

【夏の辛味噌ねぎラーメン】

・刺激のあるスープに合う、コシが強いノンフライ極太麺

・濃厚な味噌スープにラー油とガーリックを効かせた辛味噌スープ

別添の「ニンニク辛ダレ」を加えることでスープのパンチがさらにアップ

・シャキシャキ食感が楽しめる、大きめカットの短冊ねぎ





【夏の麻辣まぜそば】

・タレとよく絡む、もちもちとした食感のノンフライ極太麺

・味噌をベースに、豆板醤と練りごまで辛みとコクを加えた旨辛ダレ

・彩りとボリュームがあるキャベツ、肉そぼろの具材

別添の「ふりかけ」を加えることで、シビ辛でクセになる味わいに





＜商品情報＞

商品名 ： ニュータッチ 凄麺 夏の辛味噌ねぎラーメン

内容量 ： 132g(めん65g)

めん ： 弊社独自製法により、表面はツルツル、中がもちもちとした

生麺のような食感を実現したノンフライ極太麺です。

熱湯5分

スープ ： 3種類の味噌に、ニンニクやタマネギなどの香味野菜で甘みを

出した、コク深い辛味噌スープです。別添の「ニンニク辛ダレ」

を追加することで、コクとパンチがアップし、後を引く辛みが

更に食欲を掻き立てます。

具材 ： ねぎ、唐辛子

カロリー ： 375kcal

JANコード ： 4903088018676

発売日 ： 2026年5月25日

希望小売価格： 298円(税抜) 321円(税込)





商品名 ： ニュータッチ 凄麺 夏の麻辣まぜそば

内容量 ： 119g(めん72g)

めん ： 弊社独自製法、タレがよく絡みもちもちとした食感が特徴の

ノンフライ極太麺です。

スープ ： 2種類の味噌をベースに、豆板醤と練りごまを配合した、コクが

強い旨辛なタレです。さらに花椒油(かしょうゆ)の夏らしい爽快な

香りが食欲をかき立てます。

具材 ： キャベツ、肉味噌風味フレーク、肉そぼろ、フライドガーリック、

唐辛子、ねぎ、花椒

カロリー ： 389kcal

JANコード ： 4903088018690

発売日 ： 2026年5月25日

希望小売価格： 298円(税抜) 321円(税込)





＜凄麺ブランドのご紹介＞





凄麺イメージ





凄麺は、当社独自の製法(特許製法)によりつくられた油で揚げないノンフライ麺ブランドです。

ご自宅で、ラーメン専門店に負けない本物の食感を味わっていただけます。





【凄麺の特長】

(1)油で揚げないノンフライ麺

(2)生麺のようなツルツル・もちもちの食感を再現

(3)良質な小麦粉を中心としたシンプルな素材

(4)スープ・商品に合わせた豊富な麺の種類





凄麺一覧





＜会社概要＞

社名 ： ヤマダイ株式会社

経営理念 ： 真摯な姿勢で価値を創造し社会に貢献する

会社設立 ： 1962年(昭和37年)12月

代表者 ： 代表取締役社長 大久保 慶一

資本金 ： 75,000,000円

事業所一覧： ・本社

茨城県結城郡八千代町平塚4828

・坂東ファクトリー

茨城県坂東市緑の里14番

・東京営業部

東京都千代田区神田佐久間河岸78-2

・仙台営業所

宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル405

・名古屋営業所

愛知県名古屋市熱田区比々野町41-1 第3小島ビル103

・大阪営業部

大阪府大阪市淀川区西中島4-5-18 新大阪エイトビル1F

・広島営業所

広島県広島市中区舟入町1-7 ウェルカム舟入1階

・札幌出張所

北海道札幌市白石区本通12丁目南8-2









＜ブランドラインナップ＞

・「うまいヌードルニュータッチ」でおなじみのロングセラーブランド

https://www.newtouch.co.jp/brand/newtouch/





ニュータッチロゴ





・まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求した、ノンフライのカップ麺ブランド

https://www.newtouch.co.jp/brand/sugomen/





凄麺ロゴ





・幅広い世代の方におすすめのノンフライ和風カップ麺ブランド

https://www.newtouch.co.jp/brand/teorian/





手緒里庵ロゴ





・食に制限がある方にもお召し上がりいただける動物性食材・アルコール不使用のカップ麺ブランド

https://www.newtouch.co.jp/brand/vegan/





ヴィーガンヌードルロゴ





・独自の多加水製麺技術で、じっくりと丁寧に作りあげた乾麺

https://www.newtouch.co.jp/brand/teorimen/





手緒里めんロゴ





＜製品に関する一般消費者からのお問い合わせ先＞

お客様相談室 TEL：0296-48-0133