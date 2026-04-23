株式会社原一(本社：埼玉県川越市、代表取締役：大原 晶子)が運営する原一探偵事務所は、2026年4月17日より、Google検索およびGoogleマップ上から直接相談予約が可能となるオンライン予約機能を導入いたしました。

近年、若年層を中心に「電話をかけること」に対する心理的ハードルが高まっており、20～30代の約7割が電話に苦手意識を持つという調査結果もあります。

その結果、本来相談すべき悩みが、誰にも届かないまま放置されてしまうケースも少なくありません。本取り組みは、そうした“相談の最初の壁”を取り除くことを目的とした、探偵業界初の試みです。









■導入の背景

サービス選択において「検索してそのまま予約する」という行動は、すでに一般的なものとなっています。

一方で、探偵業界においては依然として電話中心の相談導線が主流であり、「相談したいが電話できない」という理由で行動に至らないケースが存在していました。特に浮気調査や家族問題など、センシティブな悩みを抱える方にとって、「電話をかける」という行為そのものが大きな心理的ハードルとなります。

こうした背景を受け、原一探偵事務所では、誰にも知られず・自分のタイミングで相談できる環境の構築が必要であると考え、本サービスの導入に至りました。





電話に対して苦手意識を感じていますか？





※株式会社ソフツー「電話業務に関する実態調査」より









■サービス概要

本サービス「コエテコリザーブ byGMO」は、Google検索およびGoogleマップ上に表示される「予約」ボタンから、直接相談予約ができる仕組みです。

ユーザーは検索後すぐに希望日時を選択し、その場で予約を完了することが可能です。

これにより、従来の相談導線と比較して、以下のような価値を提供します

・“誰にも知られずに”悩みを打ち明けることができる

・“電話する勇気が出ない瞬間”でも、行動に移すことができる

・“今このタイミング”を逃さず相談できるといった、従来には無かった新しい相談体験を提供します。

本取り組みは、単なる利便性向上にとどまらず、「相談の入口そのものを変える取り組み」として位置づけています。

実際の検索から予約までの画面は以下の通りです。





Google検索から





オンライン問合せ画面





Google Map検索から





※Google検索・Googleマップからそのまま相談予約が可能(イメージ)









■導入拠点(テスト導入)

関東圏を中心に以下拠点でテスト導入を開始いたします。

川越本社／大宮／神田／新宿／横浜／池袋／町田／渋谷／品川／川崎／守谷／水戸／小田原／千葉※今後、効果検証を行いながら全国展開を予定









■今後の展望

本取り組みにより、これまで相談に踏み出せなかった層へのアプローチを強化し、より多くの方が適切なタイミングで専門家に相談できる環境を整備してまいります。

今後は導入拠点の拡大とともに、オンライン相談の利便性向上およびUX改善を継続的に行い、相談体験のさらなる最適化を目指します。









■代表コメント

悩みを抱えている方ほど、「電話をかける」という行為そのものが大きな壁になります。私たちは、その“最初の一歩のハードル”を取り除くことに価値があると考えました。この仕組みが、これまで誰にも相談できなかった方の「はじめての行動」につながることを願っています。









■原一探偵事務所(R)LINE公式アカウント

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■原一探偵事務所(R)について

https://www.haraichi.co.jp

会社名 ： 株式会社原一 / 原一探偵事務所(R)

代表取締役： 大原 晶子

資本金 ： 8,300万円

本社 ： 〒350-0826 埼玉県川越市上寺山2-1

TEL ： 0120-85-8011

事業所 ： 本社(川越)、東京(神田)、新宿、横浜、大宮、愛知、札幌、

仙台、大阪岡山、福岡、静岡、浜松、新潟、池袋、渋谷、品川、

千葉、町田、川崎、水戸、守谷、小田原、京都、神戸

加盟団体 ： 内閣総理大臣認可法人 全国調査業協同組合 会員番号No.3015

Cll国際調査協議会 Member ID No.M654

東京都弁護士協同組合 特約加盟 特約店番号236