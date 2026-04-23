カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、電源・水源不要でどこへでも持ち運びができる折りたたみ式バケツ一体型モバイルシャワーがより使い勝手の良い4in1ノズルやキャスターが標準装備されたアップグレードモデル『JetBucket ジェットバケツ(G-MSWH02)』の発売開始をお知らせいたします。





MAXWIN ジェットバケツ





【販売ショップ】

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVN4HFPH

楽天市場 ： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/g-mswh01/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/g-mswh01.html









■MAXWIN ジェットバケツ(G-MSWH02)





MAXWIN G-MSWH02





さっと持ち出せる、バケツ一体型モバイル洗浄機。充電式だからコンセントは不要。バケツ式なので水道がない場所でもすぐ使えます。くるっと回すだけで切り替えができる4in1ノズルを搭載。キャスター付きで床をころがすだけで移動可能。手元で水流の切り替えもでき、使わないときは折りたたんでコンパクトに。毎日の暮らしを、少しラクにしてくれる一台です。









■商品詳細





回すだけ4in1





アップグレードモデル





くるっと回すだけ 4種類の水流





◆くるっと回すだけ 4種類の水流

ノズルを回転させるだけで切替可能。ジェット、2種類の扇状、シャワーに切り替えできます。

交換不要。手元操作だけで簡単です。旧モデルの付け替えタイプ3種ノズルも付属しています。





12Lの大容量バケツ





◆12Lの大容量バケツ

一体型タンクだからホース準備不要。

最大12L(適正10L)で、洗車やベランダ掃除にも十分な水量です。





◆コロコロ移動、キャスター付き

重たい本体を持ち上げなくても大丈夫。

キャスター付きだから、床をころころ転がすだけで移動できます。ベランダから玄関先へ、駐車場までのちょっとした移動もスムーズ。





◆電源も水道もいらない

充電式だからコンセント不要。バケツ式だから水道がない場所でもOK。「洗いたい」と思ったその瞬間にすぐ使えます。





◆たっぷり使える安心バッテリー

2000mAhリチウムイオン電池内蔵。満充電で約30～35分使用可能。

軽い汚れならこれ1回でしっかり洗浄できます。





コンパクト収納





日常の「ちょっと困った汚れ」に





◆日常の「ちょっと困った汚れ」に

ベランダ床、網戸、自転車、軽自動車、キャンプ用品など強すぎない、ちょうどいい水圧だから安心。





◆軽量設計で片手ラクラク

約2.1kgの軽量ボディ。

ホースもスリム化し、長時間使っても手が疲れにくい設計です。折りたたみで厚さ約14cmになり使わないときはコンパクトに。取っ手付きで持ち運びも簡単。収納場所に困りません。





使い分けできる3種類のノズル





シンプル設計





◆IPX4防水・お手入れ簡単

アウトドアでも使用可能。本体に多少の水がかかっても問題ありません。使用後は乾燥させるだけでOK。





◆40℃までの温水に対応

寒い季節でも使いやすい。簡易シャワーや防災用としても活躍します。





製品仕様1





製品仕様2





【製品仕様】

電源 ： リチウムイオン蓄電池

電圧 ： 12V

容量 ： 2000mAh

消費電力 ： 45W

吐出圧力 ： 0.5MPa

吐出水量 ： 最大2L/分

連続使用時間(満充電時)： 約30～35分

給水タンク容量 ： 約12L(適正容量：10L)

ホース長 ： 約3m

入力 ： DC5V/2A

充電ポート ： USB-TypeC

充電時間 ： 約3.5～4時間

使用環境温度 ： 0℃～40℃

防水性能 ： IPX4

サイズ ： 約30×31×35.5cm(展開時)、約30×31×14cm(収納時)

重量 ： 約2.7kg