スワン電器株式会社(本社：千葉県柏市、取締役社長：西山 尚史、以下 スワン電器)は、熟練の職人による「ヘラ絞り」技術を活かした小型シーリングライト「BULB LIGHT CAP(バルブライトキャップ)」をアップデートし、2026年5月1日(金)より新色5色を追加した全8色のラインナップで販売開始いたします。

廊下、玄関、サニタリールームといった住まいの小スペースから、ホテルの客室や飲食店のカウンターまで。「BULB LIGHT CAP」は、「照らす」ための道具ではなく、「点けても消しても美しい」存在であることを追求しました。従来の3色(ゴールド/シルバー/ブロンズ)に、炎による酸化現象をデザインに昇華させたオリジナル色「ABURI」など新5色を加え、全8色のカラーバリエーションへと進化いたしました。





BULB LIGHT CAP

点けても消しても美しいシーリングライト





■販売概要

発売日：2026年5月1日(金)





価格：

CHROME

8,800円(税抜)／ 9,680円(税込)





GOLD／BRONZE／SILVER／STEEL／ABURI

7,800円(税抜)／ 8,580円(税込)





BLACKY GRAY／FRENCH WHITE

6,800円(税抜)／ 7,480円(税込)









■製品の特徴

【POINT1】高度な職人技「ヘラ絞り」が生む、継ぎ目のない造形美。

「BULB LIGHT CAP」の核となるのは、熟練職人が一点ずつ仕上げる「ヘラ絞り」の技術です。回転する金属板に「へら」と呼ばれる棒を押し当て、少しずつ形を変化させていくこの技法により、滑らかなくびれとエッジの効いたミニマルなシルエットを実現しました。無駄を削ぎ落としたフォルムは、電球をセットした瞬間により美しさを放ちます。





熟練の職人が一点一点仕上げる「ヘラ絞り」





【POINT2】あらゆるインテリアに調和する、全8色のラインナップ

既存の「GOLD」「SILVER」「BRONZE」に加え、モダンな「BLACKY GRAY」「FRENCH WHITE」、無垢な素材感を活かした「STEEL」「CHROME」、金属が酸化する過程で生まれる焼き色をデザインとして定着させたオリジナルカラー「ABURI」が新たに加わりました。





素材の個性が光る新色ラインナップ





【POINT3】住宅から商業施設まで、シーンを選ばない汎用性。

ミニマルなデザインと高い質感は、一般住宅のみならずプロユースの現場でも真価を発揮します。ホテルの客室や通路での「非日常」の演出、オフィスの休憩ブースにおけるアクセント、飲食店のカウンターでの多灯使いなど、あらゆる空間において、上質なあかりとして機能します。





ミニマルな造形がシーンを選ばない汎用性





■製品仕様

製品名 : BULB LIGHT CAP (バルブライトキャップ)

型番・定価 :

ACE-160CR(クローム) 8,800円(税抜)／ 9,680円(税込)

ACE-160GL(ゴールド) 7,800円(税抜)／ 8,580円(税込)

ACE-160BR(ブロンズ) 7,800円(税抜)／ 8,580円(税込)

ACE-160SV(シルバー) 7,800円(税抜)／ 8,580円(税込)

ACE-160SH(スチール) 7,800円(税抜)／ 8,580円(税込)

ACE-160AB(ABURI) 7,800円(税抜)／ 8,580円(税込)

ACE-160BGY(ブラッキーグレー) 6,800円(税抜)／ 7,480円(税込)

ACE-160FWH(フレンチホワイト) 6,800円(税抜)／ 7,480円(税込)

素材 : 真鍮／銅／アルミ／スチール／ステンレス

重量 :

ACE-160SH／ACE-160CR／ACE-160AB 260g

ACE-160GL／ACE-160BR 220g

ACE-160SV／ACE-160BGY／ACE-160FWH 150g





サイズ : φ95mm×H180mm

機能 : 口金E26／40W白熱クリアボール球付属(LED電球対応可)





ラインナップ一覧





■スワン電器株式会社 概要

本社所在地 : 千葉県柏市藤ヶ谷1830

代表者 : 取締役社長 西山 尚史

設立 : 1969年1月

事業内容 : 照明器具の製造

資本金 : 1,000万円

電話 : 04-7191-5088

URL : https://swanlighting.jp









■本件に関するお問い合わせ先

スワン電器株式会社 東京オフィス

TEL ： 03-6427-4988(平日10時～17時)

FAX ： 03-6427-4994

E-MAIL： swan-sales@slimac.co.jp