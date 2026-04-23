中古ゴルフクラブの買取・販売事業を手掛ける株式会社ゴルフ・ドゥ(本社：埼玉県さいたま市中央区、代表取締役社長：佐久間 功)は、「ゴールデンウィーク 買取トリプルキャンペーン＋2」を2026年5月2日(土)～10日(日)に、関東1都5県、兵庫県、山口県、九州4県にある「ゴルフドゥ！」26店舗において開催いたします。

いよいよトップシーズンスタート。充実の買取特典と2つのプラス特典による買取の祭典。買取をお考えならこの9日間です。





ゴールデンウィーク 買取トリプルキャンペーン+2





■ゴールデンウィーク 買取トリプルキャンペーン＋2概要

期間：2026年5月2日(土)～10日(日)

内容：

1.買取トリプル特典

・買取査定 ゴルフクラブ10％UP

・買取査定 スリーブ付シャフト15％UP

・お買替え 中古品5％OFF

2.プラス特典

・絆シールご購入 もう1枚進呈

・スポーツウェアお引取り 1点につき100ポイント進呈





＜注意事項＞

(1)買取査定UPは他の買取特典・サービスの適用外です。

(2)Sランク、単品アイアンは買取査定UPの対象外です。

(3)絆シールもう1枚進呈はお求めのものと同色になります。

(4)進呈分の絆シールにおいて割引券の特典はありません。

(5)下着、靴下のお引取りは未使用(未開封)品に限ります。品質表示タグが無いもの、汚れや傷みが著しいものはお引取りできません。

(6)お引取りしたスポーツウェアは、メンテナンス後にゴルフドゥ！等で販売させていただく場合がございます。

(7)「ゴルフドゥ！オンラインショップ」は本企画の対象外です。









■実施店

(茨城県) 水戸店

(栃木県) 宇都宮鶴田店(N)

(埼玉県) 大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店(N)、川越店(N)、草加店、吹上店、深谷店

(千葉県) グローボ蘇我店(N)、柏店、成田美郷台店

(東京都) 環七練馬店、花小金井店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、昭島武蔵野店(N)

(神奈川県)厚木店

(兵庫県) イオンタウン加古川店

(山口県) 山口防府店

(福岡県) 福岡有田店、春日店

(佐賀県) 佐賀北店

(熊本県) 熊本南店、菊陽バイパス店

(大分県) 東大分店

※無印は「ゴルフドゥ！」、(N)は「ゴルフドゥ！NEXT」です。









■ゴルフドゥ！

全国に69店舗(2026年3月31日現在)を展開するリユースゴルフショップです。「ゴルフドゥ！」に加えて、ゴルフスクールを併設した「ゴルフドゥ！NEXT」、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ( https://www.golfdo.com/ )」があります。









■当社概要

商号 ： 株式会社ゴルフ・ドゥ

代表者 ： 代表取締役社長 佐久間 功

所在地 ： 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-1

設立 ： 2000年4月

事業内容： リユースゴルフショップ「ゴルフドゥ！」の直営店および

同フランチャイズチェーンの本部運営、

無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF」の運営

資本金 ： 5億1,583万円

URL ： https://www.golfdo.co.jp/