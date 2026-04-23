ワイノット株式会社(以下、当社)は、中古マンション向けリノベーション事業「RE:SPACE」の第一案件について、企画・広報を考える立場から、当該空間をモデルルーム兼貸しスタジオ・貸しスペースとして展開しております。





本件は、モノリスコーポレーション株式会社(以下、モノリスコーポレーション)が先行発表した「RE:SPACE」事業の第一案件にあたり、設計・施工はモノリスコーポレーションが担当し、同社が所属する現場共創機構グループの施工体制と連携して進められております。









貸しスタジオ「STUDIO WHY NOT」オープン

■ RE:SPACE第一案件の展開について

当社は公式サイト上で「価値を再設計する」を掲げ、既存の価値を見直し、組み替え、再生させることを事業の考え方として発信しています。





今回の第一案件は、その思想を“空間活用”という形で具体化したものです。単なるリノベーションにとどまらず、完成後の使われ方までを含めて設計することで、空間の価値を再定義しています。





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■ 役割分担と連携体制

当社と現場共創機構グループとの連携体制は、当社が保有していたモノリスコーポレーションおよび株式会社川村工業の全株式が、株式会社現場共創機構へ譲渡されたことにより構築されています。

同公表では、当社およびモノリスグループの現経営陣が継続して経営に参画するとされており、本案件は、そうした体制のもとで進む具体的なプロジェクトの一つです。





なお、川村工業は50年以上にわたり左官業に携わってきた実績を有しており、本案件におけるモルタル造形や打放しコンクリートなどの空間表現を技術面から支えています。









■ 第一案件の空間構成

本案件では、既存の3LDKを、商談スペースとワンルーム空間へ再構成しました。玄関付近には靴を脱がずに利用できる商談スペースを設け、その奥にメイン空間を配置しています。

メイン空間には、半島状の対面キッチン、ソファ、カウチ、昇降式テーブルなどを配置し、居住空間でありながら撮影やイベント利用にも対応できる構成としています。

空間全体には、モルタル造形や打放しコンクリートといった左官技術を活かした天井・壁面、露出ダクトや配管を意匠として取り込んだインダストリアルな表現を採用。さらにアンティーク調の木床テイスト素材を組み合わせることで、異なる要素が共存する空間を設計しています。





関連ブログでは、照明が生み出す陰影が壁面や空間全体に豊かな表情をもたらしている点についても紹介しています。





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キッチンまわり

水栓

ダイニング





■ モデルルーム兼貸しスタジオとしての活用

当該空間は、モデルルームとしての役割に加え、撮影スタジオ、キッチンスタジオ、貸しスペースとしても運用しています。

当社ホームページでは、利用用途を複数想定した空間として紹介しており、貸しスタジオ利用については「3時間／5万円～」としています。





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今回の第一案件は、当社が担う企画・広報と、モノリスコーポレーションを中心とする施工体制を、実際の空間として可視化した取り組みです。





完成して終わりではなく、使われ続けることで価値を生み出す。

本案件では、企画・設計・施工・発信・運用までを一体で展開することで、中古マンション活用の新たな選択肢を提示しています。





商談スペース

室内窓

モルタル造形

洗面・シャワーブース

コンクリート打放し天井





■STUDIO WHY NOT 利用概要

用途 ： 撮影スタジオ／キッチンスタジオ／貸しスペース

料金 ： 3時間 50,000円～(税別)

お問い合わせ： https://why-not.biz/?page_id=309

予約 ： 上記お問い合わせフォームからお願いします。









■代表コメント

RE:SPACEは、空間をつくる事業ではありません。

“どう使うか”まで含めて、価値を再設計する取り組みです。

今回の第一案件では、モデルルームでありながら、貸しスタジオとしても運用する形を選びました。完成して終わりではなく、使われ続けることで価値が生まれる。その前提で空間を設計しています。





住まいは、もっと自由でいいはずです。

固定された用途の中に閉じ込めるのではなく、状況に応じて使い方を変えられる。そうした選択肢を提示していきたいと考えています。





【会社概要】

会社名 ： ワイノット株式会社

所在地 ： 〒194-0202 東京都町田市下小山田町2674

TEL ： 080-3543-6868

FAX ： 042-797-3603

URL ： https://why-not.biz/





【関連会社】

株式会社現場共創機構

https://gemba-sg.com/





モノリスコーポレーション株式会社

https://monolith-c.co.jp/





株式会社川村工業

https://kawamura-1.co.jp/









■本件に関するお問い合わせ先

ワイノット株式会社

担当 ： 川村 剛

TEL ： 080-3543-6868

FAX ： 042-797-3603

URL ： https://why-not.biz/

お問い合わせフォーム： https://why-not.biz/?page_id=309