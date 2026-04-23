日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「男女差別」についてのアンケートを実施しました。

飲食店での配膳の順番や同じ料理でも見栄えに男女差を感じたというSNS投稿が話題となりました。あからさまな差別ではなくとも、日常における“無意識の男女差”は、子育てや仕事、外出先などさまざまな場面に存在しているのではないでしょうか。 そこで今回ママスタセレクトでは、「日常で男女差別を受けたことはありますか？」というアンケートを実施しました。

◆アンケート結果

アンケートの選択肢には「ある」「ない」「その他」の3つを設定。その結果、「ある」と回答した人は71.1％と多数を占めました。一方で「ない」は21.6％、「その他」は7.3％に。多くの人が何らかの形で男女差を感じた経験を持つことが明らかになりました。

◆男女差別の具体的な出来事

寄せられたコメントからは、日常のさまざまな場面における具体的な男女差別の実態が見えてきました。

1.家庭内に残る性別役割の固定観念

家事や育児は女性が担うものとする風潮がまだ根強く残っていること、また父母で自由時間に差があることへの違和感も挙がっています。

2.職場における評価や機会の差

同じ業務でも評価に差がある、チャンスが平等でないなど、女性であることを理由に評価されにくいことへの違和感が見られます。

3.外出先・サービスでの対応の違い

サービスの契約時に男性にのみ説明が向けられる、逆に女性の意見を尊重するなど、日常の場面でも男女で扱いが異なると感じる声もあります。

4.幼少期の育てられ方

性別による期待や役割などが、幼少期の育てられ方によって自然に刷り込まれているとの指摘もありました。

その他のコメントは、ママスタセレクトで紹介しています。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1559853

◆まとめ：小さな違和感に気づくことが第一歩

日常のなかで感じる違和感は些細に見えても、多くの人に共通する課題であることが今回の調査から見えてきました。 その多くは悪意によるものではなく、「配慮」や「慣習」として受け止められているため、問題として認識されにくい側面があります。また、こうした価値観は家庭環境や社会背景のなかで形成されるため、個人の意識だけで変えることは容易ではありません。 しかしすぐに大きな変化を生み出すことは難しくとも、「違和感」に気づき、立ち止まって考えることが重要な一歩となるのではないでしょうか。当たり前とされている価値観を問い直すことの積み重ねが、より良い環境につながるはずです。

【アンケート概要】 実施期間：2026年3月21日～2026年3月22日（2日間） 回答人数：681人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1559853

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