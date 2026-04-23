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参加無料・申込不要！新緑の中を歩く「春のウォーキング大会」が5月16日（土）開催
2026年5月16日（土）に「春のウォーキング大会」が開催されます。
新緑が美しい季節の中、自然と歴史を感じながら歩ける魅力的なコースをご用意しています。
コースは、
・しっかり歩きたい方におすすめのロングコース（約9km）
役場本庁スタート→千種城跡→千種神社→音羽公園・音羽公会所→役場本庁ゴール
・気軽に参加できるショートコース（約5km）
役場本庁スタート→音羽公園・音羽公会所→役場本庁ゴール
の2種類を用意。
ロングコースでは、千種城跡や千種神社などを巡り、地域の歴史や文化に触れながら歩くことができます。
申し込み不要、当日参加型なので、気軽にご参加ください！
家族連れや友人同士はもちろん、ひとりでの参加でも楽しめます。
春の心地よい空気の中、自然に癒されながら体を動かすひととき。
菰野町ならではの風景と歴史を感じるウォーキング大会に、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。
詳しくはこちら
https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/7/9714.html
開催概要
日時： 2026年5月16日（土） 8:10～8:30(受付時間)
※小雨決行
中止の際は、当日6:50の防災ラジオで連絡します
参加費：無料
事前申込不要
集合場所： 役場本町西玄関
三重県三重郡菰野町田口
持ち物：飲み物、タオル、雨具、帽子、参加申込書&MAP
【参加資格】
菰野町在住の方
菰野町に通勤・通学の方
※小学生以下の方、または介助の必要な方は同伴者が必要です。
問い合わせ：NPO法人元気アップこものスポーツクラブ
電話 059-394-5018