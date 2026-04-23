「おもしろTシャツの俺流総本家」を展開する株式会社太陽は、母の日の贈り物にぴったりな写真やテキスト・オリジナルデザインを自由に作成できる「俺流デザイナー」シリーズから、Tシャツ・タオル類・ブランケットの **期間限定セール** を開催いたします！

通常価格2,280円～4,580円（税込）のところ、クーポン利用で10％OFFの2,052円～4,122円（税込）にて販売いたします。販売期間は2026年4月23日（木）から4月29日（水）までの7日間で、俺流総本家 楽天市場店および俺流総本家 公式オンラインショップにてご購入いただけます。

クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

母の日の贈り物に悩んだら…

母の日は、お母さんへ感謝の気持ちを伝える特別な日です。 しかし、毎年のプレゼント選びに悩み、「今年も定番の贈り物になってしまう」という方も少なくありません。

俺流総本家の「俺流デザイナー」なら、スマートフォンやパソコンから自由にデザインを作成し、感謝の気持ちを込めたオリジナルギフトを注文できます。 既製品では伝えきれない想いを、世界にひとつだけのデザインとして贈れるのが特長です。

俺流デザイナーとは

シリーズ累計販売数1万枚を突破した”俺流デザイナー”は、誰でも簡単にデザインが作成できるデザインアプリです。「時間がない」「デザインは難しい」と思っている方でも”俺流デザイナー”なら、スマホで簡単にオリジナルのデザインが作成できます。スマホで撮った写真を直接取り込みも可能！最先端の印刷技術を駆使して高画質の写真をプリントできます。

デザインが苦手な方にも、テンプレートを多数用意

俺流デザイナーは、画像やテキストを自由に配置でき、オリジナルのデザインが作成できます。 デザインのテンプレートを多数用意しておりますので、デザインが苦手でも簡単に作れます。俺流総本家公式LINEでのデザインサポートもご利用いただけます。

商品説明

オリジナルTシャツ

**カラー展開：** 27種類の豊富なカラーバリエーションから、お好みに合わせて選べます。

**素材：** 高品質コットン100％を使用し、柔らかい肌触りと快適な着心地を実現。

**サイズ展開：** S / M / L / XL / XXL /XXXL（ユニセックス対応で男女問わず着用可能）

Tシャツ商品ページ

タオル類

ハンドタオル・フェイスタオル・バスタオル

表面はポリエステル裏面は綿素材を織り込むことで、印刷面は綺麗なデザインで裏面は吸水性が高くて速乾性も優れているため、拭いた後すぐにさっと乾かすことができます。また、ふんわりと柔らかながらも、使い心地はしっかりとしており、長時間の使用にもへたりにくい構造です。

ハンドタオル商品ページ

フェイスタオル商品ページ

バスタオル商品ページ

ブランケット

フランネル生地を使用した滑らかで柔らかなブランケットです。優れた保温性と通気性を持ち、軽量で暖かく快適に使用できます。耐久性が高く洗濯機で簡単に洗えるため、日常使いに最適です。

また、OEKO-TEX® Standard 100認証を取得しており、有害物質を含まず赤ちゃんや敏感肌の方にも安心です。環境への配慮も考慮された、安全で高品質なブランケットです。

ブランケット商品ページ

ご注文の流れ

対象商品は、スマートフォンやパソコンから俺流総本家のサイトにアクセスし、商品ページ内の「俺流デザイナー」作成ページよりデザインを作成のうえ、ご注文いただけます。 デザインテンプレートも豊富に取りそろえており、LINEでのデザイン相談にも対応しています。

サービス概要

対象商品：”俺流デザイナー”オリジナル Tシャツ・ハンドタオル・フェイスタオル・バスタオル・ブランケット セール期間：2026年4月23日から4月29日 通常価格：Tシャツ 税込2,800円～ ハンドタオル 税込2,280円 フェイスタオル 税込2,780円 バスタオル・ブランケット 税込4,580円 割引価格：クーポン使用で10％OFF クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/hpgen/HPB/entries/7.html

俺流総本家とは

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツをはじめ、名入れやオリジナルデザインにも対応した商品を展開するブランドです。 年間販売数10万枚を超える実績があり、楽天市場では複数カテゴリでランキング1位を獲得するなど、多くのお客様にご支持いただいています。

語録Tシャツのラインナップは1万種類以上。おもしろ系から前向きなメッセージ系まで幅広いデザインを取りそろえ、ギフトや記念品、イベント用途にも対応しています。

今後も、ものづくりを通じて、日常にちょっとした楽しさや特別感を届ける商品づくりを続けてまいります。

会社概要

企業名：株式会社太陽 代表者：片岡正徳 所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11 設立：2009年 事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務 お問い合わせ（9：00～18：00） TEL：0479-74-8261 FAX：0479-74-8338 俺流総本家楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/ 俺流総本家オンラインショップ https://www.oreryu-souhonke.jp/ 公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています） https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/