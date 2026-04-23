AI・IoT・ビッグデータプラットフォームのマーケットリーダーである株式会社オプティム(以下 オプティム)は、MDM・PC管理サービス「OPTiM Biz」を、2026年5月24日にバージョン10.5へアップデートすることをお知らせいたします。

バージョン10.5では、「OPTiM Biz」の基本機能として、Windowsの操作ログを自動収集し、1年間保管する機能を提供します。これによりログ収集ツールの新規インストールを行うことなく、Windows端末の操作ログを確認することができるようになります。また、ログの保存期間を5年間に延長するオプションもご用意いたしました。

さらに、iOS向けの設定項目を拡充し、iOS端末における衛星通信や通話録音といった操作を禁止させることが可能になります。





MDM・PC管理サービス「OPTiM Biz」がver.10.5にアップデート





■背景

近年、国内の企業において被害規模の大きなセキュリティインシデントが頻発しています。それに伴い、サプライチェーン全体で企業規模を問わずセキュリティ対策が急務となっており、最も脅威にさらされるPC端末における操作の監視と記録の必要性が高まっています。

端末の操作ログを監視・取得することは、インシデントの予兆検知や発生抑止に繋がるだけでなく、万が一インシデントが発生した際の経緯の追跡において重要です。









■「OPTiM Biz」 バージョン10.5アップデート内容

●Windows向け端末操作ログ保存機能





Windows端末の端末操作に関するログが取得できるようになります。取得した操作ログはユーザー名、機器名、カテゴリで検索できます。保存できる操作ログは以下のとおりです。

・ 端末操作ログ

◇ ログオン/ログオフ：ユーザーの端末利用開始・終了を記録し、不審なアクセスや時間外利用の早期把握を可能にします。

◇ ロック/ロック解除：画面ロック状況を可視化し、離席時の未ロックなど情報漏えいリスクの低減を支援します。

◇ 電源ON/電源OFF：端末の起動・終了履歴を把握することで、異常終了の検知や運用状況の分析に活用できます。

・ 通信ログ

Wi-Fi、有線LAN、Bluetooth機器の接続を記録します。

・ プリントログ

どの接続方式でプリンターにアクセスしたか、どのプリンターで何枚印刷したかを記録します。





また、今後は下記のログ機能の拡充を予定しております。

・ ファイル操作ログ

指定したファイル拡張子への操作を記録し、重要情報の不正利用や持ち出しの兆候を可視化できます。インシデントの早期検知と監査対応を支援します。

・ デバイス接続ログ

情報の出力・持ち出し状況を可視化できます。内部不正や情報漏えいリスクの抑止と監査対応を強化します。





●iOS向け設定項目拡充

管理画面から下記のiOS/iPadOSの端末の設定が可能になります。

・ 構成プロファイルの拡充

◇ 衛星通信の禁止

◇ 通話録音の禁止

◇ デフォルトのWebブラウザーの変更禁止

◇ Webで配布されているアプリのインストール禁止

◇ マーケットプレイスからのアプリインストール禁止

・ ブラウザー、通話、メッセージにおけるデフォルトアプリの指定

・ 位置情報取得間隔の設定









■「OPTiM Biz」とは

「OPTiM Biz」は、企業で使用されているスマートフォンやタブレット端末の管理、セキュリティ対策などをWebブラウザー上から簡単に一括で行える、MDM・PC管理サービスです。Zone Managementや機器検出技術といった特許技術を組み込んだ機能や、端末メーカーとの提携による業界最多の対応機種数、大規模ユーザーを抱える組織の構造を視覚化した階層管理機能、直感的なユーザーインターフェースによる管理画面なども強みとしています。





詳細は以下のWebサイトをご確認ください。

https://www.optim.co.jp/optim-biz





「OPTiM Biz」は、あらゆる情シス業務を効率化・自動化する統合サービス「OPTiM Biz Premium」でもご利用いただけます。





「OPTiM Biz Premium」についての詳細は以下のWebサイトをご覧ください。

https://www.optim.co.jp/optim-biz-premium/





【オプティムの目指す、オプティマル事業とは】

～Optimal【形】最適な、最善の、最も有利な～

急速なインターネット普及に伴い、これまでネットを利用したことのないユーザーがネットを利用する機会が増えており、このユーザー層にとって現状のネットは必ずしも使いやすいものではありません。このような状況にあって、ネットを空気のように快適で、息をするように無意識に使えるサービス・インフラに変えていく。オプティマル事業とは、そのためのオプティム独自の最適化技術によるサービス事業の総称です。

製品情報 ： https://www.optim.co.jp/services

Facebookページ： https://www.facebook.com/optimjpn

Xページ ： https://x.com/optim_jpn









【株式会社オプティムについて】

商号 ： 株式会社オプティム

上場市場 ： 東京証券取引所プライム市場

証券コード ： 3694

URL ： https://www.optim.co.jp/

OPTiM TOKYO ： (東京本社)

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18階

OPTiM SAGA ： (佐賀本店)

佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル

OPTiM KOBE ： 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル11階

代表者 ： 菅谷 俊二

主要株主 ： 菅谷 俊二

NTT東日本株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

設立 ： 2000年6月

資本金 ： 445百万円





主要取引先：

株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、NTT西日本株式会社、NTT東日本株式会社、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、株式会社小松製作所、ソフトバンク株式会社、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)





事業内容：

ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業

(IoTプラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービス、その他サービス)









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