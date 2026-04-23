イベント事業、クリエイティブ事業を展開するドットエイト株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：加藤 桜佳、以下 ドットエイト)は、化粧品ブランドや広告代理店などを対象に、体験型イベント・動画制作・Web制作を横断し、認知から購買までを一気通貫で設計する「統合型マーケティング支援サービス」の提供を2026年4月20日より開始いたしました。あわせて、当社コーポレートサイト( https://dotate.co.jp/ )を公開いたしました。





ドットエイト株式会社コーポレートサイト





■体験施策が「売上につながらない」

近年、化粧品ブランドを中心にPOPUPイベントや体験型施策の需要は高まっています。





一方で、

・ イベントは実施して終わり。

・ SNSや動画施策と連動していない。

・ WEB導線が弱く、購買に繋がらない。





といった課題から、「体験は作れても売上に繋がらない」というケースが多く見られます。

また広告代理店様におきましても、施策ごとに制作会社が分断されていることで、一貫した最適なマーケティング設計が難しいという課題が存在しています。









■「統合型イベントマーケティング」とは

ドットエイトはこれらの課題に対し、以下を一体設計することで、体験施策のROI最大化を実現します。





・ イベント：ブランド体験・顧客接点の創出。

・ 動画制作：SNS拡散・認知最大化。

・ WEB制作 ：LP・導線設計によるCV獲得。





これにより、「体験 → 拡散 → 購買」までを一貫して設計し、分断されたマーケティング施策を統合し支援いたします。









■実績紹介

・韓国美容イベント「bibint」

韓国コスメ・スキンケアをテーマにした体験型イベントを企画・運営。

商品体験・ワークショップを通じて、ブランド理解と購買意欲の向上に貢献。





韓国美容イベント「bibint」





・フォレンコス ローンチイベント

新ブランドの立ち上げに伴うイベントを企画。

ブランド世界観の構築と初期認知の最大化を実現。





フォレンコス ローンチイベント





・スタジオアリス ブランド撮影、LP制作

WEB制作と併せて、企画・キャスティングからスチール・メイキング撮影・編集まで一貫して担当。

新成人となったタレントの起用や、同世代を中心とした若年層の関心を集めました。





スタジオアリス ブランド撮影、LP制作





■ドットエイト株式会社について

「点ではなく面で仕事をする」

お客様のニーズや本質を明確化し、

仲間と共に点を繋ぎ合わせる。

点が繋がり面となり、

面は繋がり次元を越える。





ドットエイト株式会社は、「点ではなく面で仕事をする」という考えのもと、イベント事業とクリエイティブ事業、WEB制作事業を展開しています。お客様のニーズや想いを丁寧にくみ取り、仲間と共に価値を創造し、記憶に残る体験を提供することを大切にしています。変化の激しい時代においても、柔軟な発想力と確かな技術力で、一歩先の感動を届ける存在であり続けます。信頼されるパートナーとして、お客様と共に成長してまいります。









■会社概要

ドットエイト株式会社

代表者 ： 代表取締役 加藤 桜佳

設立 ： 2023年6月

事業内容： イベント事業、クリエイティブ事業、WEB事業、SNS事業

所在地 ： 大阪府大阪市北区豊崎7丁目2－3 オムシス7階

URL ： https://dotate.co.jp/