ギフト分野に強みをもつ伊藤忠食品株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長・社長執行役員：岡本 均)は、出産祝い専用のデジタルコードギフト「えらべるおむつギフト」シリーズに、より高額なご予算に対応する20,000円(相当)コースを加え、2026年4月23日より販売開始します。





えらべるおむつギフト(カード)





「えらべるおむつギフト」は、おむつ・おしりふき・ベビー雑貨など、複数メーカー約100種類のラインアップから、ブランド・サイズ・タイミング等を受け取った方が必要に合わせて自由に選べるデジタルコードギフトです。5,000円(相当)／10,000円(相当)のコースは発売以来、個人の出産祝いから自治体・企業の子育て支援施策まで幅広いシーンでご利用いただいており利用件数も順調に拡大しています。

こうしたニーズの高まりを受け、より高額な出産祝い・給付施策に対応するラインアップとして、20,000円(相当)コースを新たに発売いたします。20,000円(相当)コースでは、商品交換有効期限を従来の6か月から1年間に延ばし、受け取ったご家庭がライフスタイルに合わせてゆとりをもって利用できるようにしました。

友人グループ・祖父母から、自治体・企業の福利厚生まで、高額な出産祝いニーズにも応えられるギフトとしてさらなる活用シーンの拡大を目指します。









【新コース「20,000円(相当)」の詳細】

■商品名 ： えらべるおむつギフト 20,000円(相当)

■商品交換有効期限： 発行日(有効化日)から1年間

■交換サイト ： https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/946

■主な想定シーン ： 祖父母・親族・職場の連名など高額な出産祝い／

自治体の出産・子育て支援事業の給付ギフト／

企業の出産祝い・育児支援制度等の福利厚生

■特徴 ： 忙しい子育て家庭でも使いやすい“必ず使う日用品”に

特化したギフト／高額出産祝い、自治体の子育て支援、

企業の福利厚生など幅広い用途に対応





えらべるおむつギフト(台紙)









【既存コースのラインアップ】

■えらべるおむつギフト 10,000円(相当)

交換サイト： https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/742

■えらべるおむつギフト 5,000円(相当)

交換サイト： https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/741





デジタルコードギフトのご利用方法









【デジタルコードギフトのご利用方法】

※メールで番号のみを渡す「コードギフト」にも対応。









【本件に関するお問い合わせ】

伊藤忠食品株式会社 リテール本部 リテール営業部 リテール営業第3課

TEL ： 03-5411-8558(平日10:00～17:00)

MAIL： giftcardteam@itochu-shokuhin.co.jp

URL ： https://isc-giftcard.jp/









【個人でご購入の方へのご案内】

Amazonにてお買い求めいただけます。





＜Amazon販売ページ＞

■えらべるおむつギフトカード 20,000円(相当)台紙＋専用封筒付き

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTZCTZRD

■えらべるおむつギフトカード 10,000円(相当)台紙＋専用封筒付き

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZMJJ1C1

■えらべるおむつギフトカード 5,000円(相当)台紙＋専用封筒付き

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZMFJZFL