和洋折衷スイーツを提供するあんことバターの専門店『又一庵謹製 熱海ばたーあん』(所在地：静岡県熱海市)は、初夏の限定商品として、「冷やし熱海ばたーあんパン抹茶」「冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】」を2026年4月25日(土)に発売します。さらに、ゴールデンウィーク期間中は、くじ引きや新たな限定メニューが楽しめるイベントも開催して、皆様のお越しをお待ちしております。





【公式HP】 https://www.atami-butter-an.com/

【通販】 https://atami-butter-an.shop-pro.jp/





◆4/25(土)より登場！初夏限定『冷やし熱海ばたーあんパン抹茶』でひんやり至福のひとときを！





熱海ばたーあんの初夏の限定商品が登場！





■ 冷やし熱海ばたーあんパン抹茶(毎日数量限定)





冷やし熱海ばたーあんパン抹茶 1個580円





初夏限定の『冷やし熱海ばたーあんパン抹茶』は、ひんやり冷やすことで、その味わいが引き立ちます。ほろ苦く、香り高い静岡抹茶のバタークリームと、又一庵の粒あんの甘みとコクが、口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。数量限定につき、なくなり次第終了となります。お早めにどうぞ。





＜商品概要＞

商品名 ： 冷やし熱海ばたーあんパン抹茶

発売日 ： 2026年4月25日(土)

価格 ： 580円

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま









■ 冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】





冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】 1個580円





『冷やしばたーあんどら焼き葛練り抹茶』は、甘くふわふわの抹茶ホイップに、コク深い抹茶ソースのほろ苦さ、さらにつるんとした抹茶葛練りの味わいが重なり、ひと口ごとに変化を楽しめます。





＜商品概要＞

商品名 ： 冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】

発売日 ： 2026年4月25日(土)

価格 ： 580円

アレルギー： 卵・小麦・乳成分・山芋・大豆









◆ゴールデンウィークには楽しいイベントも開催！

■ 限定メニュー『ゆず香る冷やしあんこジュレ』





ゆず香る冷やしあんこジュレ 1個500円





又一庵のこだわり粒あんが、ひんやりとした“飲めるあんこ”になって登場！『ゆず香る冷やしあんこジュレ』は、つるんと喉ごしのよい食感の寒天を合わせ、清々しいゆずの香りがほんのり広がる新感覚のドリンクです。熱海ばたーあんパンとの組み合わせがおすすめです。





＜商品概要＞

商品名 ： ゆず香る冷やしあんこジュレ

販売期間： 2026年5月2日(土)～2026年5月6日(水)

価格 ： 500円

(小豆の熱海ばたーあんパンセット900円、冷やし抹茶の熱海ばたーあんパンセット950円)

アレルギー：なし









■ GWの運だめし！くじ引き【5月2日(土)～6日(水・祝)の5日間開催】

ゴールデンウィークは熱海ばたーあんで運だめし！5月2日(土)から5月6日(水)の期間中、1,500円(税込)以上のお買い上げで、くじに1回ご参加いただけます。当たりが出たらゴールデンウィーク限定お菓子セットをプレゼントします。

※レシートの合算不可です。









■ お子様限定！「こどもの日じゃんけん対決」！

5月5日(火・祝)のこどもの日は、小学生以下のお子様限定で、じゃんけん対決を開催します！お会計後にスタッフとじゃんけんをして、お子様が勝ったら、「あんフィーユ」を1つプレゼント！









■ ゴールデンウィーク限定お菓子セット





ゴールデンウィーク限定お菓子セット





『ゴールデンウィーク限定お菓子セット』は、熱海ばたーあんパンまんじゅう小豆1個、熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶1個、あんフィーユ1個、きんつば小豆1個のお菓子セットです。





＜商品概要＞

商品名 ： ゴールデンウィーク限定お菓子セット

発売日 ： 2026年5月2日(土)～5月6日(水)限定販売

価格 ： 880円

アレルギー： 熱海ばたーあんパンまんじゅう / 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま

きんつば小豆 / 小麦

あんフィーユ / 小麦・乳成分・大豆









■ 熱海ばたーあんならではの『母の日ギフトセット』





母の日ギフトセット





熱海ばたーあんが贈る『母の日ギフトセット』は、熱海ばたーあんパンまんじゅう小豆2個、熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶1個、きんつば小豆4個の詰め合わせです。5月10日(日)までの限定販売となります。





＜商品概要＞

商品名 ： 母の日ギフトセット

販売期間 ： 2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)

価格 ： 1,700円

アレルギー： 熱海ばたーあんパンまんじゅう / 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま

きんつば小豆 / 小麦









■熱海名物「熱海ばたーあんパン」とは





熱海ばたーあんパン 1個430円





～あんこぎっしり。バターとろける～

累計販売個数145万個突破！毎日完売！熱海ばたーあん名物のあんパンです。ふんわりしているけれど張りのある薄皮のパン生地の中には、又一庵の粒あんと、どこか懐かしい味わいのコクのあるバタークリームがぎっしり入っています。





＜商品概要＞

・商品名 ：熱海ばたーあんパン

・価格 ：1個 430円

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆





※価格はすべて税込みです。









■「又一庵謹製 熱海ばたーあん」とは





又一庵謹製 熱海ばたーあん





～又一庵が150年以上受け継いできた自家製あんことバターが織りなす和洋折衷スイーツ～

かつて熱海は、政界人、文豪、学者など新進気鋭な人々が訪れ、新たな文化が持ち込まれたことにより、和洋の文化を調和させながら発展してきました。そんな熱海だからこそ、文明開化の活気を感じさせるスイーツを展開できないかとの思いから、2021年8月に熱海駅前仲見世商店街にオープンしました。





・店舗名 ： 又一庵謹製 熱海ばたーあん

・概要 ： テイクアウトスイーツ・お土産販売専門店

・所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町5番11号

・アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分

・TEL ： 0557-81-2777

・営業時間 ： 10時～18時 不定休

・公式サイト： https://www.atami-butter-an.com

・通販 ： https://atami-butter-an.shop-pro.jp/









■会社概要

・商号 ： 株式会社フジノネ

・所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

・代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

・設立 ： 2007年10月

・事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光商品の企画・開発・卸販・販売

・資本金 ： 1,500万円

・URL ： https://www.fujinone.co.jp