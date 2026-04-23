和洋折衷スイーツを提供するあんことバターの専門店『又一庵謹製 熱海ばたーあん』(所在地：静岡県熱海市)は、初夏の限定商品として、「冷やし熱海ばたーあんパン抹茶」「冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】」を2026年4月25日(土)に発売します。さらに、ゴールデンウィーク期間中は、くじ引きや新たな限定メニューが楽しめるイベントも開催して、皆様のお越しをお待ちしております。


【公式HP】 https://www.atami-butter-an.com/

【通販】 https://atami-butter-an.shop-pro.jp/


◆4/25(土)より登場！初夏限定『冷やし熱海ばたーあんパン抹茶』でひんやり至福のひとときを！


熱海ばたーあんの初夏の限定商品が登場！


■ 冷やし熱海ばたーあんパン抹茶(毎日数量限定)


冷やし熱海ばたーあんパン抹茶 1個580円


初夏限定の『冷やし熱海ばたーあんパン抹茶』は、ひんやり冷やすことで、その味わいが引き立ちます。ほろ苦く、香り高い静岡抹茶のバタークリームと、又一庵の粒あんの甘みとコクが、口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。数量限定につき、なくなり次第終了となります。お早めにどうぞ。


＜商品概要＞

商品名　　： 冷やし熱海ばたーあんパン抹茶

発売日　　： 2026年4月25日(土)

価格　　　： 580円

アレルギー： 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま



■ 冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】


冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】 1個580円


『冷やしばたーあんどら焼き葛練り抹茶』は、甘くふわふわの抹茶ホイップに、コク深い抹茶ソースのほろ苦さ、さらにつるんとした抹茶葛練りの味わいが重なり、ひと口ごとに変化を楽しめます。


＜商品概要＞

商品名　　： 冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】

発売日　　： 2026年4月25日(土)

価格　　　： 580円

アレルギー： 卵・小麦・乳成分・山芋・大豆



◆ゴールデンウィークには楽しいイベントも開催！

■ 限定メニュー『ゆず香る冷やしあんこジュレ』


ゆず香る冷やしあんこジュレ 1個500円


又一庵のこだわり粒あんが、ひんやりとした“飲めるあんこ”になって登場！『ゆず香る冷やしあんこジュレ』は、つるんと喉ごしのよい食感の寒天を合わせ、清々しいゆずの香りがほんのり広がる新感覚のドリンクです。熱海ばたーあんパンとの組み合わせがおすすめです。


＜商品概要＞

商品名　： ゆず香る冷やしあんこジュレ

販売期間： 2026年5月2日(土)～2026年5月6日(水)

価格　　： 500円

(小豆の熱海ばたーあんパンセット900円、冷やし抹茶の熱海ばたーあんパンセット950円)

アレルギー：なし



■ GWの運だめし！くじ引き【5月2日(土)～6日(水・祝)の5日間開催】

ゴールデンウィークは熱海ばたーあんで運だめし！5月2日(土)から5月6日(水)の期間中、1,500円(税込)以上のお買い上げで、くじに1回ご参加いただけます。当たりが出たらゴールデンウィーク限定お菓子セットをプレゼントします。

※レシートの合算不可です。



■ お子様限定！「こどもの日じゃんけん対決」！

5月5日(火・祝)のこどもの日は、小学生以下のお子様限定で、じゃんけん対決を開催します！お会計後にスタッフとじゃんけんをして、お子様が勝ったら、「あんフィーユ」を1つプレゼント！



■ ゴールデンウィーク限定お菓子セット


ゴールデンウィーク限定お菓子セット


『ゴールデンウィーク限定お菓子セット』は、熱海ばたーあんパンまんじゅう小豆1個、熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶1個、あんフィーユ1個、きんつば小豆1個のお菓子セットです。


＜商品概要＞

商品名　　： ゴールデンウィーク限定お菓子セット

発売日　　： 2026年5月2日(土)～5月6日(水)限定販売

価格　　　： 880円

アレルギー： 熱海ばたーあんパンまんじゅう / 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま

　　　　　　 きんつば小豆 / 小麦

　　　　　　 あんフィーユ / 小麦・乳成分・大豆



■ 熱海ばたーあんならではの『母の日ギフトセット』


母の日ギフトセット


熱海ばたーあんが贈る『母の日ギフトセット』は、熱海ばたーあんパンまんじゅう小豆2個、熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶1個、きんつば小豆4個の詰め合わせです。5月10日(日)までの限定販売となります。


＜商品概要＞

商品名　　： 母の日ギフトセット

販売期間　： 2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)

価格　　　： 1,700円

アレルギー： 熱海ばたーあんパンまんじゅう / 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま

　　　　　　 きんつば小豆 / 小麦



■熱海名物「熱海ばたーあんパン」とは


熱海ばたーあんパン 1個430円


～あんこぎっしり。バターとろける～

累計販売個数145万個突破！毎日完売！熱海ばたーあん名物のあんパンです。ふんわりしているけれど張りのある薄皮のパン生地の中には、又一庵の粒あんと、どこか懐かしい味わいのコクのあるバタークリームがぎっしり入っています。


＜商品概要＞

・商品名　　：熱海ばたーあんパン

・価格　　　：1個 430円

・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆


※価格はすべて税込みです。



■「又一庵謹製 熱海ばたーあん」とは


又一庵謹製 熱海ばたーあん


～又一庵が150年以上受け継いできた自家製あんことバターが織りなす和洋折衷スイーツ～

かつて熱海は、政界人、文豪、学者など新進気鋭な人々が訪れ、新たな文化が持ち込まれたことにより、和洋の文化を調和させながら発展してきました。そんな熱海だからこそ、文明開化の活気を感じさせるスイーツを展開できないかとの思いから、2021年8月に熱海駅前仲見世商店街にオープンしました。


・店舗名　　： 又一庵謹製 熱海ばたーあん

・概要　　　： テイクアウトスイーツ・お土産販売専門店

・所在地　　： 〒413-0011　熱海市田原本町5番11号

・アクセス　： JR熱海駅より徒歩2分

・TEL　　　 ： 0557-81-2777

・営業時間　： 10時～18時　不定休

・公式サイト： https://www.atami-butter-an.com

・通販　　　： https://atami-butter-an.shop-pro.jp/



■会社概要

・商号　　： 株式会社フジノネ

・所在地　： 〒413-0102　静岡県熱海市下多賀777番地

・代表者　： 代表取締役社長　河越 敬仁

・設立　　： 2007年10月

・事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理

　　　　　　 ブランド店舗の開発・運営

　　　　　　 観光商品の企画・開発・卸販・販売

・資本金　： 1,500万円

・URL　　 ： https://www.fujinone.co.jp