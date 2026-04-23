累計販売個数145万個突破！！名物「熱海ばたーあんパン」初夏限定『冷やし熱海ばたーあんパン抹茶』など、ひんやりメニューが4/25(土)から続々登場！
和洋折衷スイーツを提供するあんことバターの専門店『又一庵謹製 熱海ばたーあん』(所在地：静岡県熱海市)は、初夏の限定商品として、「冷やし熱海ばたーあんパン抹茶」「冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】」を2026年4月25日(土)に発売します。さらに、ゴールデンウィーク期間中は、くじ引きや新たな限定メニューが楽しめるイベントも開催して、皆様のお越しをお待ちしております。
【公式HP】 https://www.atami-butter-an.com/
【通販】 https://atami-butter-an.shop-pro.jp/
◆4/25(土)より登場！初夏限定『冷やし熱海ばたーあんパン抹茶』でひんやり至福のひとときを！
熱海ばたーあんの初夏の限定商品が登場！
■ 冷やし熱海ばたーあんパン抹茶(毎日数量限定)
冷やし熱海ばたーあんパン抹茶 1個580円
初夏限定の『冷やし熱海ばたーあんパン抹茶』は、ひんやり冷やすことで、その味わいが引き立ちます。ほろ苦く、香り高い静岡抹茶のバタークリームと、又一庵の粒あんの甘みとコクが、口の中で絶妙なハーモニーを奏でます。数量限定につき、なくなり次第終了となります。お早めにどうぞ。
＜商品概要＞
商品名 ： 冷やし熱海ばたーあんパン抹茶
発売日 ： 2026年4月25日(土)
価格 ： 580円
アレルギー： 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま
■ 冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】
冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】 1個580円
『冷やしばたーあんどら焼き葛練り抹茶』は、甘くふわふわの抹茶ホイップに、コク深い抹茶ソースのほろ苦さ、さらにつるんとした抹茶葛練りの味わいが重なり、ひと口ごとに変化を楽しめます。
＜商品概要＞
商品名 ： 冷やしばたーあんどら焼き【葛練り抹茶】
発売日 ： 2026年4月25日(土)
価格 ： 580円
アレルギー： 卵・小麦・乳成分・山芋・大豆
◆ゴールデンウィークには楽しいイベントも開催！
■ 限定メニュー『ゆず香る冷やしあんこジュレ』
ゆず香る冷やしあんこジュレ 1個500円
又一庵のこだわり粒あんが、ひんやりとした“飲めるあんこ”になって登場！『ゆず香る冷やしあんこジュレ』は、つるんと喉ごしのよい食感の寒天を合わせ、清々しいゆずの香りがほんのり広がる新感覚のドリンクです。熱海ばたーあんパンとの組み合わせがおすすめです。
＜商品概要＞
商品名 ： ゆず香る冷やしあんこジュレ
販売期間： 2026年5月2日(土)～2026年5月6日(水)
価格 ： 500円
(小豆の熱海ばたーあんパンセット900円、冷やし抹茶の熱海ばたーあんパンセット950円)
アレルギー：なし
■ GWの運だめし！くじ引き【5月2日(土)～6日(水・祝)の5日間開催】
ゴールデンウィークは熱海ばたーあんで運だめし！5月2日(土)から5月6日(水)の期間中、1,500円(税込)以上のお買い上げで、くじに1回ご参加いただけます。当たりが出たらゴールデンウィーク限定お菓子セットをプレゼントします。
※レシートの合算不可です。
■ お子様限定！「こどもの日じゃんけん対決」！
5月5日(火・祝)のこどもの日は、小学生以下のお子様限定で、じゃんけん対決を開催します！お会計後にスタッフとじゃんけんをして、お子様が勝ったら、「あんフィーユ」を1つプレゼント！
■ ゴールデンウィーク限定お菓子セット
ゴールデンウィーク限定お菓子セット
『ゴールデンウィーク限定お菓子セット』は、熱海ばたーあんパンまんじゅう小豆1個、熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶1個、あんフィーユ1個、きんつば小豆1個のお菓子セットです。
＜商品概要＞
商品名 ： ゴールデンウィーク限定お菓子セット
発売日 ： 2026年5月2日(土)～5月6日(水)限定販売
価格 ： 880円
アレルギー： 熱海ばたーあんパンまんじゅう / 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま
きんつば小豆 / 小麦
あんフィーユ / 小麦・乳成分・大豆
■ 熱海ばたーあんならではの『母の日ギフトセット』
母の日ギフトセット
熱海ばたーあんが贈る『母の日ギフトセット』は、熱海ばたーあんパンまんじゅう小豆2個、熱海ばたーあんパンまんじゅう抹茶1個、きんつば小豆4個の詰め合わせです。5月10日(日)までの限定販売となります。
＜商品概要＞
商品名 ： 母の日ギフトセット
販売期間 ： 2026年4月25日(土)～2026年5月10日(日)
価格 ： 1,700円
アレルギー： 熱海ばたーあんパンまんじゅう / 乳成分・卵・小麦・大豆・ごま
きんつば小豆 / 小麦
■熱海名物「熱海ばたーあんパン」とは
熱海ばたーあんパン 1個430円
～あんこぎっしり。バターとろける～
累計販売個数145万個突破！毎日完売！熱海ばたーあん名物のあんパンです。ふんわりしているけれど張りのある薄皮のパン生地の中には、又一庵の粒あんと、どこか懐かしい味わいのコクのあるバタークリームがぎっしり入っています。
＜商品概要＞
・商品名 ：熱海ばたーあんパン
・価格 ：1個 430円
・アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆
※価格はすべて税込みです。
■「又一庵謹製 熱海ばたーあん」とは
又一庵謹製 熱海ばたーあん
～又一庵が150年以上受け継いできた自家製あんことバターが織りなす和洋折衷スイーツ～
かつて熱海は、政界人、文豪、学者など新進気鋭な人々が訪れ、新たな文化が持ち込まれたことにより、和洋の文化を調和させながら発展してきました。そんな熱海だからこそ、文明開化の活気を感じさせるスイーツを展開できないかとの思いから、2021年8月に熱海駅前仲見世商店街にオープンしました。
・店舗名 ： 又一庵謹製 熱海ばたーあん
・概要 ： テイクアウトスイーツ・お土産販売専門店
・所在地 ： 〒413-0011 熱海市田原本町5番11号
・アクセス ： JR熱海駅より徒歩2分
・TEL ： 0557-81-2777
・営業時間 ： 10時～18時 不定休
・公式サイト： https://www.atami-butter-an.com
・通販 ： https://atami-butter-an.shop-pro.jp/
■会社概要
・商号 ： 株式会社フジノネ
・所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地
・代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁
・設立 ： 2007年10月
・事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売 及び 品質管理
ブランド店舗の開発・運営
観光商品の企画・開発・卸販・販売
・資本金 ： 1,500万円
・URL ： https://www.fujinone.co.jp