2026年Geely Auto国際ビジネスパートナー会議が杭州で開幕、「One Geely」戦略でグローバル展開を加速

中国・杭州、2026年4月22日 /PRNewswire/ -- Geely Autoは、2026年Geely Auto国際ビジネスパートナー会議（2026 Geely Auto International Business Partner Conference）を4月21日から23日まで杭州で開催しています。本会議には、世界有数の自動車販売グループを含む100以上の国・地域から、1,000名を超えるディーラー代表が参加しており、「One Geely」フレームワークの下でGeelyの国際事業戦略を示すとともに、パートナーとともにグローバル展開を拡大していく同社のコミットメントを改めて表明しています。



2026 Geely Auto International Business Partner Conference



会議期間中、Geelyの経営陣はグループのグローバル戦略ロードマップの包括的な概要を発表し、将来を見据えた技術計画とイノベーションを推進するための研究開発（R&D）体制の緊密な連携を強調しました。Geely、Lynk & Co、Zeekrの3つの車両開発部門は、主要モデルおよび海外市場向けの今後の製品計画を共有しました。この統合的かつ協働的なアプローチは、「One Geely」戦略フレームワークを一層強化し、高品質なグローバル成長に向けた強力な推進力を提供しています。

Geelyのグローバル展開への取り組みは、力強い業績に支えられています。2025年には、Geely Holding Groupの年間総販売台数が初めて400万台を突破し、世界の自動車メーカー上位10社にランクインするとともに、成長率においてもトップクラスとなりました。Geely Auto Group単体では、302万5,000台を販売し、前年比39％増となりました。 今後に向けて、Geely Holdingは「One Geely、イノベーションと統合によるリード（One Geely, Leading through Innovation and Integration）」という2030年戦略目標を掲げており、商用車を含む世界販売台数650万台超、販売台数ベースで世界の自動車メーカー上位5社入り、新エネルギー車比率約75％、海外販売において総販売台数の3分の1以上を占めることを目指しています。

2026年に入り、Geely Auto Groupは引き続き高い成長を維持しており、第1四半期の販売台数は70万9,400台と過去最高を記録しました。輸出台数は20万台を超え、前年比126％増となりました。世界の自動車業界の再編が加速する中、Geely AutoのCEOであるJerry Ganは次のように述べました。「Geelyは継続的に基盤を強化し、コアコンピテンシーの磨き込みを進めています。世界の自動車業界の優れた要素と当社の強みを融合することで、世界水準の自動車エコシステムを構築しています。」

Win-Winの協業理念のもと、Geelyは国際パートナーとの連携をさらに深化させるとともに、ローカライズされたグローバルオペレーション体制の構築を進めています。2030年戦略に沿って、Geely Auto Groupの副社長であり、Geely Auto International CorporationのCEOであるAlex Nanは、グローバル事業展開に向けた明確なロードマップを示しました。 同氏は、内燃機関車（ICE）と電気自動車の双方を含むマルチエネルギー戦略を強調するとともに、ユーザー価値に根ざした持続可能な競争優位の構築に注力する方針を示しました。これまでにGeelyは、100以上の国・地域において1,800を超える販売・サービス拠点を展開し、世界で2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しています。

戦略セッションに加え、本会議では、Geely Global Safety CenterやZeekr Intelligent Factoryの視察、先進的なインテリジェント運転技術の体験デモを通じて、「One Geely」を支える包括的な能力をグローバルパートナーが直接体感できる機会も提供しています。安全性、製造、インテリジェントモビリティにおける中核的な強みを示すことで、Geelyはパートナーからの信頼を一層強化し、次なるグローバル成長に向けた勢いを創出することを目指しています。

Geely Auto Groupについて

Geely Auto Groupは、中国・杭州に本社を置く世界有数の自動車メーカーです。1986年に設立され、Zhejiang Geely Holding Groupの一員であるGeely Auto Groupは、Geely、Lynk & Co、Zeekrの各ブランドのもとで乗用車の開発および製造を行っています。

Geely Autoは2025年に累計302万4,567台を販売し、年間販売目標を達成するとともに、前年比39％の成長を記録しました。新エネルギー車（NEV）の販売台数は168万7,767台に達し、前年比90％増となりました。

技術革新、電動化、持続可能なモビリティに重点を置くGeely Auto Groupは、中国、欧州、および主要な海外市場において、世界水準の研究開発拠点および製造施設を展開しています。同グループは、ハイブリッドパワートレイン、フル電動アーキテクチャ、スマートコネクティビティ、自動運転システムなどの先進技術を活用し、安全で高品質かつインテリジェントな車両の提供に取り組んでいます。

グローバル企業として、Geely Auto Groupは戦略的パートナーシップ、ローカライズされた事業運営、業界をリードするプラットフォームを通じて、国際的なプレゼンスを拡大し続けています。Geelyは、より環境に優しく、よりスマートで、より利用しやすいモビリティソリューションの創出を目指し、持続可能な交通の未来の実現を推進しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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