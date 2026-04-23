リカバリーウェア「ReD（レッド）」 母の日&父の日に感謝の気持ちを伝える 期間限定のギフトボックスを発売









株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェア「ReD（レッド）」は、4月23日(木)～6月28日(日)※まで期間限定で母の日&父の日の贈り物として特別なギフトボックスをご用意しました。

大切なご家族の健康を気遣う想いを、ギフトボックスに込めてお渡しいただけます。日々の生活に寄り添うReDを、感謝の気持ちとともにお届けします。

母の日&父の日 特設サイト：https://www.mtgec.jp/red/shop/pages/mother-father-day-cp/

※ReD 公式サイトでは4月23日(木)10:00から6月28日(日)23:59注文確定分まで

ReD直営店では4月23日(木)各店舗営業開始時間から 6月28日(日)営業終了時間まで どちらもなくなり次第終了

ReD 母の日ギフトセット

セ ット内容：ReD バイタルテック スリープ プルオーバー⻑袖&ジョガーパンツセット ピンク※1（⼀般医療機器）、母の日限定 ギフトボックス

サイズ※2：S、M、L、LL

価格：15,950円（税込）

販売先：ReD公式サイト、直営店※3

※1商品がボックスにセットされた状態でのお届けとなります。他色の場合はボックスを別途ご注文いただき、お客様ご自身での梱包が必要です。

※2 SSサイズの場合はボックスを別途ご注文いただき、お客様ご自身での梱包が必要です。

※3 POP UPでの取り扱いはございません。

ReD 父の日ギフトセット

セット内容：ReD バイタルテック スリープ プルオーバー⻑袖&ジョガーパンツセット ネイビー（⼀般医療機器）、父の日限定 ギフトボックス

サイズ※1：S、M、L、LL

価格：15,950円（税込）

販売先：ReD公式サイト、直営店※2

※1 3L、4L、5Lサイズはギフトボックスには入らないアイテムとなるため、ご注意ください。

※2 POP UPでの取り扱いはございません。

ギフトボックス（単品）

母の日限定ギフトボックス/父の日限定ギフトボックス※

価格：550円（税込）

販売先：ReD公式サイト、直営店

※1ギフトボックス単品でもご購入いただけます。お客様ご自身でお好きな商品を詰めてお渡しいただけます。なお、下記商品は限定ギフトボックスには入らないアイテムとなるため、ご注意ください。

・スリープウェア各種 3L～5Lサイズ

・オーガニックコットンパジャマ長袖ロングパンツセット

・ダンボールニットクルーネック／モックネック長袖

・ダンボールニットテーパードパンツ

※2ギフトラッピングサービス（無料）との併用はできません。

ReDとは

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「独自開発繊維VITALTECH®」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し再び肌へ放出することで血行を促進。インナーウェアからスリープウェア、ソックスまで取り揃えた幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/







独自開発繊維 VITALTECH®（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。 ReD に使用されている「血行促進繊維 VITALTECH® 」は、 MTG 独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された 8 種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ 1mm 以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、 ReD はインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインアップを実現しています。

※イメージ