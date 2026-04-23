日本映画大学の学生が5月15〜17日まで第11回学生企画上映会「回想映画祭―記憶を巡る」を川崎市アートセンターで開催 。9作品の上映に加え、沢村敏プロデューサー、犬童一心監督のトークショーを予定

日本映画大学の学生が5月15〜17日まで第11回学生企画上映会「回想映画祭―記憶を巡る」を川崎市アートセンターで開催 。9作品の上映に加え、沢村敏プロデューサー、犬童一心監督のトークショーを予定