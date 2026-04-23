株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、1949年にアメリカで創業したツールウォッチブランド「Wolbrook（ウォルブルック）」が国内初上陸を果たします。

■Wolbrookというブランドについて

1949年にアメリカで誕生した腕時計ブランド。第二次世界大戦後の実用主義が色濃く残る時代背景の中で、軍用やプロフェッショナル用途に応える“ツールウォッチ”を中心に展開してきました。過酷な環境下での使用を想定し、高い視認性と堅牢性、そして無駄を削ぎ落とした機能美を追求。装飾性よりも実用性を重視した設計思想は、当時の多くのワークウォッチやミリタリーウォッチと共鳴しながら、ブランドの核として確立されていきます。その確かな性能と信頼性から、一部モデルは宇宙飛行士にも愛用されていた記録が残されており、プロフェッショナルの現場においても評価されてきました。

しかし1970年代、クォーツショックの影響によりブランドは一度その歴史に幕を下ろします。そして2019年、約半世紀の時を経てWolbrookは復活。創業当時の精神とデザインコードを継承しながら、現代の技術と品質基準を取り入れたコレクションとして再始動を果たしました。現在はフランス・ブザンソンにて組立を行い、日本製ムーブメントを採用。伝統と合理性を融合させたものづくりにより、現代における“実用時計”の新たな価値を提示しています。

■ブランドを象徴する「Skindiver」

ブランドを代表するモデルが、1960年代に登場した「Skindiver（スキンダイバー）」です。ダイバーズウォッチとしての機能性を備えながら、パイロットウォッチの要素を取り入れた高い視認性のダイヤルデザインが特徴。シンプルでありながら計算されたインデックス配置やコントラストの効いた配色は、水中・陸上を問わず瞬時に時刻を読み取ることを可能にしています。また、一部モデルにはワールドタイム機能を備えるなど、当時としては先進的な機構を取り入れていた点も特徴のひとつです。用途に応じた実用性を重視する姿勢は、単なるダイバーズウォッチにとどまらない多機能ツールとしての価値を生み出しています。現行モデルでは当時のデザインを忠実に再現しつつ、サファイアクリスタルや現代的な防水性能などを備えることで、日常使いに適したスペックへとアップデートされています。

■ヴィンテージと現代性の融合

Wolbrookのコレクションは、単なる復刻にとどまらず、ヴィンテージウォッチが持つ魅力を現代の技術で再構築した“ネオヴィンテージ”として位置づけられます。過度な装飾を排した無骨で機能的なデザインは、ミリタリーやワークウェアと親和性が高く、日常のスタイリングに自然と溶け込みながらも確かな存在感を放ちます。また、信頼性の高い日本製ムーブメントの採用や堅牢なケース構造により、実用時計としての安心感を確保。クラシックな外観と現代的な使い勝手を両立しています。

■発売情報

2026年4月25日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表さん道で先行発売後、5月11日（月）より、エイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて一般発売を開始する。

SKINDIVER WT AUTOMATIC

商品詳細 ケース素材 : 316L ステンレススチール ケース径 : 40mm (Lug to Lug 48mm) ケース厚：13mm ラグ幅：20mm 防水：15ATM 風防：反射防止ボックスサファイアガラス ムーブメント：MIYOTA 8315 自動巻き パワーリザーブ：60時間 バンド : 316Lステンレススチール

SKINDIVER AUTOMATIC

商品詳細 ケース素材 : 316L ステンレススチール ケース径 : 39.5mm (Lug to Lug 48mm) ケース厚：13mm ラグ幅：20mm 防水：15ATM 風防：反射防止ボックスサファイアガラス ムーブメント：MIYOTA 8315 自動巻き パワーリザーブ：60時間 バンド : ラバー

SKINDIVER AUTOMATIC

商品詳細 ケース素材 : 316L ステンレススチール ケース径 : 39.5mm (Lug to Lug 48mm) ケース厚：13mm ラグ幅：20mm 防水：15ATM 風防：反射防止ボックスサファイアガラス ムーブメント：MIYOTA 8315 自動巻き パワーリザーブ：60時間 バンド : 316Lステンレススチール

SKINDIVER 38 AUTOMATIC 'REDUXED'

商品詳細 ケース素材 : 316L ステンレススチール ケース径 : 38mm (Lug to Lug 46mm) ケース厚：12mm ラグ幅：20mm 防水：20ATM 風防：反射防止ボックスサファイアガラス ムーブメント：MIYOTA 9039 自動巻き パワーリザーブ：42時間 バンド : ラバー

OUTRIDER AUTOMATIC

商品詳細 ケース素材 : 316L ステンレススチール ケース径 : 39.5mm (Lug to Lug 48mm) ケース厚：13mm ラグ幅：20mm 防水：15ATM 風防：反射防止ボックスサファイアガラス ムーブメント：MIYOTA 8315 自動巻き パワーリザーブ：60時間 バンド : カーフレザー

▼ 販売店舗 H°M’S” WatchStore 表参道 H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ ) ▼ お客様お問い合わせ先 店名: エイチエムエスウォッチストア表参道 住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F 03-6438-9321