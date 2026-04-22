『城とドラゴン』×『妖怪ウォッチ』復刻コラボ「リーダー腕利きGP」を4月23日（木）より開催！コラボ限定フレームをゲット！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、2026年4月23日(木)より、『妖怪ウォッチ』復刻コラボイベント「リーダー腕利きGP」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347559/images/bodyimage1】
4月23日(木)より、コラボ限定キャラ「妖怪ウォッチ」をリーダーにして「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。「妖怪ウォッチ」をリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×『妖怪ウォッチ』復刻コラボお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_youkai-watch-2/
【コラボ開催期間】2026年4月16日(木)19:00 ～ 4月29日(水・祝)23:59
イベント「リーダー腕利きGP」開催
コラボ限定キャラ「妖怪ウォッチ」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】2026年4月23日(木)6:00 ～ 4月25日(土)23:59
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347559/images/bodyimage2】
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎「リーグP到達ミッション」開催中
上記期間中、「ひとりでリーグ」と「みんなでリーグ」で、「指定のリーグP」に到達するごとに報酬が獲得できます。ミッション内容はゲーム内のトピックスからぜひ確認してみてください！
【報酬一覧】
・レアアバター券 10枚
・友トレ玉1個回復 5個
・300ルビー
・レアアバター券 30枚
・ドラゴンメダル 30枚
◎「リーグP減少なしキャンペーン」開催中
上記期間中、バトルに敗北しても“リーグP”が減少しなくなります。
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
『妖怪ウォッチ』復刻コラボ開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347559/images/bodyimage3】
アバたまに限定キャラ「妖怪ウォッチ」が登場！新たにコラボ激レアお着替え「ダークニャン(CV:梶裕貴)」が追加されました。また、激レアお着替えとしてゴーストの「ウィスパー(CV:関智一)」、雪ん子の「ふぶき姫(CV:遠藤綾)」に加え、新しい激レアお着替えとしてニンジャの「オロチ(CV:笹本優子)」も登場。さらに剣士用コラボ限定お着替え「キュウビなりきりセット」「ツチノコなりきりセット」「ＵＳＡピョンなりきりセット」に加え、「天野景太なりきりセット」が新登場！その他にも、レア城主イベント、コラボ討伐イベント、襲来イベントなど、イベントやキャンペーンも盛りだくさん！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
◎『妖怪ウォッチ』とは
妖怪とのちょっと奇妙な出会いの物語
夏休みのある日、虫取りをしていた主人公は森の奥で不思議なガシャマシンを発見。
おそるおそるまわしてみると、ガシャの中から妖怪ウィスパーが登場！
ウィスパーのくれた妖怪ウォッチによって、なんと、妖怪が見えるように・・・！！
シリーズ累計1,700万本以上を販売しているレベルファイブのクロスメディアタイトル。
第1作目がNintendo Switchやスマホで遊べる『妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch レベルファイブ ザ ベスト』
『妖怪ウォッチ1 スマホ』も好評発売中！
■妖怪ウォッチ公式サイト
https://www.youkai-watch.jp/
(C)LEVEL5 Inc.
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347559/images/bodyimage1】
4月23日(木)より、コラボ限定キャラ「妖怪ウォッチ」をリーダーにして「キャラフレP」を競う、「リーダー腕利きGP」の2回戦目が開催！ランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。「妖怪ウォッチ」をリーダーにして期間中のリーグに挑みましょう！
◆『城とドラゴン』×『妖怪ウォッチ』復刻コラボお知らせページ◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_youkai-watch-2/
【コラボ開催期間】2026年4月16日(木)19:00 ～ 4月29日(水・祝)23:59
イベント「リーダー腕利きGP」開催
コラボ限定キャラ「妖怪ウォッチ」をリーダーにしてリーグに挑む「リーダー腕利きGP」を開催いたします。バトルに勝利してより多くの「キャラフレP」を獲得したランキング上位者や条件を達成した方には、コラボ限定「キャラフレーム」が贈られます。なお、ランキング上位で獲得できるフレームは特別仕様となっており、重複して獲得することでフレームに星が追加されます。すでにフレームを獲得した方は星の獲得を目指しましょう！
【開催期間】2026年4月23日(木)6:00 ～ 4月25日(土)23:59
◎リーグ概要
「リーグ」は、開催期間中にバトルに参加して獲得できる“リーグP”を競うバトルイベントです。「リーグ」終了後には、ランキング順位に応じて“ドラゴンメダル”や“きびだんご”が、そして 各バトルにおいても勝利すると“ルビー”などの報酬が手に入ります。
※報酬の詳細はゲーム内お知らせをご確認ください
◎「リーグP到達ミッション」開催中
上記期間中、「ひとりでリーグ」と「みんなでリーグ」で、「指定のリーグP」に到達するごとに報酬が獲得できます。ミッション内容はゲーム内のトピックスからぜひ確認してみてください！
【報酬一覧】
・レアアバター券 10枚
・友トレ玉1個回復 5個
・300ルビー
・レアアバター券 30枚
・ドラゴンメダル 30枚
◎「リーグP減少なしキャンペーン」開催中
上記期間中、バトルに敗北しても“リーグP”が減少しなくなります。
◎完全決着バトル
上記期間中、リーグで行われるすべてのバトルを対象に、“引き分け”がなくなる「完全決着バトル」を開催いたします。バトル終了時、城壁のHPが同じ場合でも、砦占拠数などの“判定”によって必ず勝敗が決まります。
『妖怪ウォッチ』復刻コラボ開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347559/images/bodyimage3】
アバたまに限定キャラ「妖怪ウォッチ」が登場！新たにコラボ激レアお着替え「ダークニャン(CV:梶裕貴)」が追加されました。また、激レアお着替えとしてゴーストの「ウィスパー(CV:関智一)」、雪ん子の「ふぶき姫(CV:遠藤綾)」に加え、新しい激レアお着替えとしてニンジャの「オロチ(CV:笹本優子)」も登場。さらに剣士用コラボ限定お着替え「キュウビなりきりセット」「ツチノコなりきりセット」「ＵＳＡピョンなりきりセット」に加え、「天野景太なりきりセット」が新登場！その他にも、レア城主イベント、コラボ討伐イベント、襲来イベントなど、イベントやキャンペーンも盛りだくさん！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
◎『妖怪ウォッチ』とは
妖怪とのちょっと奇妙な出会いの物語
夏休みのある日、虫取りをしていた主人公は森の奥で不思議なガシャマシンを発見。
おそるおそるまわしてみると、ガシャの中から妖怪ウィスパーが登場！
ウィスパーのくれた妖怪ウォッチによって、なんと、妖怪が見えるように・・・！！
シリーズ累計1,700万本以上を販売しているレベルファイブのクロスメディアタイトル。
第1作目がNintendo Switchやスマホで遊べる『妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch レベルファイブ ザ ベスト』
『妖怪ウォッチ1 スマホ』も好評発売中！
■妖怪ウォッチ公式サイト
https://www.youkai-watch.jp/
(C)LEVEL5 Inc.
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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