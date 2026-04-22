鶏卵市場：製品タイプ、種類、生産方法、包装形態、流通チャネル、エンドユーザー別―2026～2032年の世界市場予測
鶏卵市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.18%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、鶏卵市場調査レポートを発行・販売します。
「鶏卵レポート」では2025年の米国による卵輸入関税措置が、いかにして世界のサプライチェーンに波及し、競合の力学を変容させたかを言及するほか、多様な消費者ニーズ、流通チャネル、生産方法の選好を明らかにする重要なセグメンテーションの視点を分析します。
世界の鶏卵市場規模は、2025年に324億2,000万米ドルと評価され、2026年の340億1,000万米ドルから2032年には461億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1990020-chicken-egg-market-by-product-type-type-production.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 鶏卵市場：製品タイプ別
第9章 鶏卵市場：種類別
第10章 鶏卵市場：生産方法別
第11章 鶏卵市場：包装形態別
第12章 鶏卵市場：流通チャネル別
第13章 鶏卵市場：エンドユーザー別
第14章 鶏卵市場：地域別
第15章 鶏卵市場：グループ別
第16章 鶏卵市場：国別
第17章 米国：鶏卵市場
第18章 中国：鶏卵市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・鶏卵市場における新たな促進要因は何ですか？
サプライチェーンと消費者の嗜好を再構築する新たな促進要因に焦点を当て、鶏卵産業のダイナミックな基盤を探ることが重要です。
・鶏卵業界の変革を促す要因は何ですか？
持続可能性への要請、技術の導入、食習慣の変化が相まって、劇的な変革を遂げつつあります。
・2025年の米国による卵輸入関税措置の影響は何ですか？
米国が新たな関税を課したことで、国際的なサプライチェーン全体に複雑な連鎖的な調整が引き起こされ、貿易パートナーは調達戦略の見直しを余儀なくされました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「鶏卵レポート」では2025年の米国による卵輸入関税措置が、いかにして世界のサプライチェーンに波及し、競合の力学を変容させたかを言及するほか、多様な消費者ニーズ、流通チャネル、生産方法の選好を明らかにする重要なセグメンテーションの視点を分析します。
世界の鶏卵市場規模は、2025年に324億2,000万米ドルと評価され、2026年の340億1,000万米ドルから2032年には461億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 鶏卵市場：製品タイプ別
第9章 鶏卵市場：種類別
第10章 鶏卵市場：生産方法別
第11章 鶏卵市場：包装形態別
第12章 鶏卵市場：流通チャネル別
第13章 鶏卵市場：エンドユーザー別
第14章 鶏卵市場：地域別
第15章 鶏卵市場：グループ別
第16章 鶏卵市場：国別
第17章 米国：鶏卵市場
第18章 中国：鶏卵市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・鶏卵市場における新たな促進要因は何ですか？
サプライチェーンと消費者の嗜好を再構築する新たな促進要因に焦点を当て、鶏卵産業のダイナミックな基盤を探ることが重要です。
・鶏卵業界の変革を促す要因は何ですか？
持続可能性への要請、技術の導入、食習慣の変化が相まって、劇的な変革を遂げつつあります。
・2025年の米国による卵輸入関税措置の影響は何ですか？
米国が新たな関税を課したことで、国際的なサプライチェーン全体に複雑な連鎖的な調整が引き起こされ、貿易パートナーは調達戦略の見直しを余儀なくされました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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