メドノア無料ヘルスケアツールの利用時間帯分析 ― ツールごとに「昼型」と「夜型」の利用パターンが明確に分かれる傾向
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347679/images/bodyimage1】
～美容体重計算・標準体重計算は昼、メンテナンスカロリー・体脂肪率計算は夜にピーク。ツールの性質と利用シーンが時間帯に表れる～
Hospitality Marketing Limitedは、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における時間帯別の利用動向を集計し、ツールごとの利用パターン分析結果を2026年4月22日に発表いたしました。
集計の結果、メドノア無料ヘルスケアツールではツールごとに「昼～午後にピークを迎えるツール」と「夜～深夜にピークを迎えるツール」が明確に分かれる傾向が確認されました。ツールの性質と利用シーンが時間帯に表れる興味深い結果となっています。
【全体傾向：ピークは夜21～23時台】
サイト全体の時間帯別利用者数を見ると、最もアクセスが集中する時間帯は22時台（全体の8.0%）で、次いで21時台（7.6%）、23時台（7.1%）という結果になりました。17時以降の「夜時間」に全体の約4割の利用が集中しており、ヘルスケアツールは一日の活動を振り返る夜の時間帯に多く利用されていることが分かります。
一方、昼帯にも一定の利用者数が分散しており、昼にピークを迎えるツール群の存在も確認されました。
【昼型ツール：美容体重計算・標準体重計算・運動系ツール】
昼時間帯（11～16時）や午前中に利用が集中する「昼型ツール」には、以下のツールが該当します。
■ 美容体重計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）
ピーク時刻：10時台
昼時間帯（11～16時）の利用割合：37.6%
美容体重計算は朝10時台にピークを迎える「朝～昼型」。朝の身支度時間や午前中の活動時間に、見た目の目標値を確認する利用が多いと推察されます。
■ 標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）
ピーク時刻：17時台
昼時間帯の利用割合：38.5%
標準体重計算は昼時間帯の利用が最多。夕方17時台にピークを迎え、日中に自分の目標体重を確認する利用者が多い傾向が見られました。
■ ウォーキング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan ）
ピーク時刻：11時台
昼時間帯の利用割合：34.9%
■ ランニング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan ）
ピーク時刻：11時台
昼時間帯の利用割合：37.3%
運動の消費カロリー系ツールは、運動前後に参照される傾向があると考えられ、昼間の活動時間に利用が集中しています。
【夜型ツール：メンテナンスカロリー・体脂肪率計算・シンデレラ体重計算】
一方、夕方以降（17時～）に利用が集中する「夜型ツール」には以下が該当します。
■ メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）
ピーク時刻：22時台
夜時間帯（17～21時）の利用割合：33.2%
メンテナンスカロリー計算は、夕食後～就寝前の時間帯に利用が集中する典型的な「夜型」。その日の食事を振り返り、明日のカロリー管理の参考にする利用者が多いと推察されます。
～美容体重計算・標準体重計算は昼、メンテナンスカロリー・体脂肪率計算は夜にピーク。ツールの性質と利用シーンが時間帯に表れる～
Hospitality Marketing Limitedは、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における時間帯別の利用動向を集計し、ツールごとの利用パターン分析結果を2026年4月22日に発表いたしました。
集計の結果、メドノア無料ヘルスケアツールではツールごとに「昼～午後にピークを迎えるツール」と「夜～深夜にピークを迎えるツール」が明確に分かれる傾向が確認されました。ツールの性質と利用シーンが時間帯に表れる興味深い結果となっています。
【全体傾向：ピークは夜21～23時台】
サイト全体の時間帯別利用者数を見ると、最もアクセスが集中する時間帯は22時台（全体の8.0%）で、次いで21時台（7.6%）、23時台（7.1%）という結果になりました。17時以降の「夜時間」に全体の約4割の利用が集中しており、ヘルスケアツールは一日の活動を振り返る夜の時間帯に多く利用されていることが分かります。
一方、昼帯にも一定の利用者数が分散しており、昼にピークを迎えるツール群の存在も確認されました。
【昼型ツール：美容体重計算・標準体重計算・運動系ツール】
昼時間帯（11～16時）や午前中に利用が集中する「昼型ツール」には、以下のツールが該当します。
■ 美容体重計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）
ピーク時刻：10時台
昼時間帯（11～16時）の利用割合：37.6%
美容体重計算は朝10時台にピークを迎える「朝～昼型」。朝の身支度時間や午前中の活動時間に、見た目の目標値を確認する利用が多いと推察されます。
■ 標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）
ピーク時刻：17時台
昼時間帯の利用割合：38.5%
標準体重計算は昼時間帯の利用が最多。夕方17時台にピークを迎え、日中に自分の目標体重を確認する利用者が多い傾向が見られました。
■ ウォーキング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan ）
ピーク時刻：11時台
昼時間帯の利用割合：34.9%
■ ランニング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan ）
ピーク時刻：11時台
昼時間帯の利用割合：37.3%
運動の消費カロリー系ツールは、運動前後に参照される傾向があると考えられ、昼間の活動時間に利用が集中しています。
【夜型ツール：メンテナンスカロリー・体脂肪率計算・シンデレラ体重計算】
一方、夕方以降（17時～）に利用が集中する「夜型ツール」には以下が該当します。
■ メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）
ピーク時刻：22時台
夜時間帯（17～21時）の利用割合：33.2%
メンテナンスカロリー計算は、夕食後～就寝前の時間帯に利用が集中する典型的な「夜型」。その日の食事を振り返り、明日のカロリー管理の参考にする利用者が多いと推察されます。