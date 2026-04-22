【CAGR5.3%】ペット医療の基盤装置、動物用吸入麻酔器。2031年市場規模は3.94億米ドルへ
動物用吸入麻酔器とは、獣医臨床における外科処置、診断介入、救急対応などで不可欠となる麻酔管理装置であり、気化器、麻酔回路、換気系、安全弁、監視システムなどの構成要素から成る精密機器である。動物は種ごとに解剖学的・生理学的差異が大きく、麻酔深度の変動が急峻であるため、人医療向け装置の単純転用では安全性が確保しにくいという特有の課題が存在する。動物用吸入麻酔器は、この多様性を前提に設計され、ガス流量の微細制御、異常呼吸の即時検知、低体温や循環変動への最適化など、高度なカスタマイズ性を備える点に価値がある。また、伴侶動物の高齢化、ペット医療の高度化、アジアを中心とした動物医療市場の急速な需要拡大に伴い、機器そのものが単なる設備ではなく、動物病院の診療能力・ブランド力を決定づける重要な投資対象へと変化している。さらに、近年の手術件数の増加や、倫理基準の厳格化により、麻酔の可視化、安全性の定量評価、データ連携などが求められ、吸入麻酔器は動物医療DXの基盤装置としても存在感を高めつつある。こうした背景の下、本市場は今後も医療機器技術、臨床プロトコル、規制動向の変化を取り込みながら進化を続ける領域である。
機器進化が加速するグローバル市場の躍動
LP Information調査チームの最新レポートである「世界動物用吸入麻酔器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591654/veterinary-inhalation-anesthesia-machine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバル動物用吸入麻酔器市場規模は3.94億米ドルに達すると予測されている。市場を押し上げる主要因として、先進国におけるペット医療の高機能化、新興国での動物病院インフラ整備、そして目視頼りの麻酔管理を機器データ化へ移行させる世界的潮流が挙げられる。近年は、換気モードの細分化、気化器の高精度化、ガス消費量を最適化するエコフロー技術、患者監視の高度集約化など、機器の性能差別化が進んでいる。これにより、従来は専門医が必要とされた施術領域においても一般動物病院で対応可能な範囲が広がり、装置需要をさらに押し上げている。また、北米・欧州を中心に安全基準の強化が進み、定期的な点検、部品更新、トレーサビリティ確保などが義務化される動きが加速し、アフターサービスや長期運用モデルの拡充も市場全体のビジネス規模を底上げしている。世界各地域でペット医療が専門化・法人化する中、吸入麻酔器は基幹設備として投資優先度を高め、機器更新サイクルの短期化も進むことで、市場はより持続的な成長軌道を描いている。
図. 動物用吸入麻酔器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347621/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347621/images/bodyimage2】
図. 世界の動物用吸入麻酔器市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、動物用吸入麻酔器の世界的な主要製造業者には、Mindray Animal Medical Technology、Midmark、Shenzhen RWD Life Technology、Rothacher Medical、Shenzhen Comen Medical Instruments、Dispomed、Acoma Medical、Vetland Medical、VetEquip、Somni Scientificなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約32.0%の市場シェアを持っていた。
機器進化が加速するグローバル市場の躍動
LP Information調査チームの最新レポートである「世界動物用吸入麻酔器市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591654/veterinary-inhalation-anesthesia-machine）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバル動物用吸入麻酔器市場規模は3.94億米ドルに達すると予測されている。市場を押し上げる主要因として、先進国におけるペット医療の高機能化、新興国での動物病院インフラ整備、そして目視頼りの麻酔管理を機器データ化へ移行させる世界的潮流が挙げられる。近年は、換気モードの細分化、気化器の高精度化、ガス消費量を最適化するエコフロー技術、患者監視の高度集約化など、機器の性能差別化が進んでいる。これにより、従来は専門医が必要とされた施術領域においても一般動物病院で対応可能な範囲が広がり、装置需要をさらに押し上げている。また、北米・欧州を中心に安全基準の強化が進み、定期的な点検、部品更新、トレーサビリティ確保などが義務化される動きが加速し、アフターサービスや長期運用モデルの拡充も市場全体のビジネス規模を底上げしている。世界各地域でペット医療が専門化・法人化する中、吸入麻酔器は基幹設備として投資優先度を高め、機器更新サイクルの短期化も進むことで、市場はより持続的な成長軌道を描いている。
図. 動物用吸入麻酔器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347621/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347621/images/bodyimage2】
図. 世界の動物用吸入麻酔器市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、動物用吸入麻酔器の世界的な主要製造業者には、Mindray Animal Medical Technology、Midmark、Shenzhen RWD Life Technology、Rothacher Medical、Shenzhen Comen Medical Instruments、Dispomed、Acoma Medical、Vetland Medical、VetEquip、Somni Scientificなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約32.0%の市場シェアを持っていた。