ダイエット・ボディライン管理・リフティング施術を提供するPLAN;S CLINIC(所在地：韓国・ソウル)では、2026年5月1日～5月31日までの期間、初夏の準備に向けた各種プログラムを実施いたします。





【PLAN;S CLINIC】5月イベント





本プログラムでは、フェイスラインの引き締めを目的としたリフティング施術から、ボディライン管理に特化したメニューまで、患者様のご希望に合わせた内容をご用意しております。









■5月共通プログラム【リフティングプラン】

・フェイスオンダリフティング(二重顎＋フェイスライン)





・チタニウムリフティング

※以下よりいずれか選択

(1) STACKモード(フェイスラインまたはナビゾーン)

(2) SHRモード(タイトニング＋ブライトニング)





※価格は期間中、各項目につき1回限り適用されます。

※価格はウォン表記／VAT別途となります。

※他プログラム・クーポンとの併用はできません。









■江南店限定｜初夏のボディライン管理プログラム【集中ダイエットパッケージ】

(1)肩ライン集中パッケージ・ダイエット薬(※)

・腕(内／外／後)ペッ注射・肩ボトックス





(2)脚ライン集中パッケージ・ダイエット薬(※)

・ふくらはぎペッ注射・Highペッ注射(MED)

・ふくらはぎボトックス





(3)ボディライン集中パッケージ

・腕全体／腹部全体／太もも全体より選択

・ペッ注射(5部位)

・ダイエット薬(※)





※ボトックスは【NEWLUX】製剤を使用いたします。

※ダイエット薬は医師の診察により処方され、別途購入が必要です。

※価格はウォン表記／VAT別途となります。

※他プログラム・クーポンとの併用はできません。





【副作用・リスク】

施術には、赤み、腫れ、内出血、一時的な痛み、硬結(しこり)などが生じる場合があります。

症状が持続する場合や、ご不安な点がある場合は、速やかに当院へご相談ください。

医師の診察に基づき、健康状態や体質によっては施術が受けられない場合がございます。









■PLAN;S CLINIC(プランエスクリニック)について

当院では、カウンセリングからアフターケアまで、患者様のご希望に寄り添ったサポート体制を整えています。

近年では、男性の患者様によるボディライン管理のご相談も増加しております。





◇ペッ注射(脂肪溶解注射)について(自由診療)

ペッ注射は、特定の部位へアプローチする注射施術です。

韓国国内の研究所との協業データに基づき開発された、当院独自の施術内容となります。





【未承認医薬品等に関する注意事項】

本施術を正しくご理解いただくため、以下の事項をご確認ください。

未承認医薬品等：本施術に使用する薬剤は、日本国内において医薬品医療機器等法上の承認を得ていない未承認医薬品です。

入手経路等：当院が開設者の責任において、韓国国内で流通している薬剤を独自に調達しています。

国内の承認医薬品の有無：同一の成分・性能を有する国内承認医薬品はありません。

諸外国における安全性等：韓国国内で承認・使用実績がありますが、重大なリスクが明らかになっていない可能性があります。

救済制度について：万が一重篤な副作用が発生した場合でも、国内の「医薬品副作用被害救済制度」の対象にはなりません。





◇費用について(自由診療・標準的費用)

・フェイスペッ注射 1部位：9.9万ウォン(税込)

・ボディペッ注射 1部位 ：13.2万ウォン(税込)

・Highペッ注射 各種 ：18万48千ウォン～32万78千ウォン(税込)

※推奨される受診回数：1週間に1回、計3回以上の受診をお勧めしております。





【クリニック情報】

クリニック名： 江南 プランエスクリニック(PLAN;S CLINIC)

診療時間 ： 月～金 10:30 - 20:00 / 土 10:30 - 16:00

(日曜・韓国祝日は休診)

所在地 ： ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階

(江南駅11番出口すぐ)

公式HP ： https://jp.plansclinic.com