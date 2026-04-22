「ニオイケア」に効果抜群！抗菌防臭機能付き「ファブリーズ」ビジネススラックスを4月25日（土）新発売

株式会社コナカ

株式会社コナカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：湖中謙介）が展開する「コナカ・フタタ」は、抗菌防臭機能付き「ファブリーズ」ビジネススラックスを、4月25日（土）より、「コナカ・フタタ」の全店舗で新たに発売いたします。

本商品は、日々のビジネスシーンにおける「ニオイ」に着目し開発された新しいカテゴリーのスラックスです。長時間の着用や移動、外回りなどで蓄積される汗や生活臭に対し、高い防臭機能を発揮します。常に清潔感が求められるビジネスパーソンに向けたスラックスです。

■開発背景

近年、働き方の多様化や夏の猛暑により、ビジネスウェアには、「快適性」や「機能性」へのニーズが高まっています。また、現代における「ニオイケア」は重要なマナーとして定着し、対策を実践する方も増加しています。このような背景から「見た目の清潔感」に加えて、「ニオイケア」への意識が高まりを見せています。

この課題に対し、「着るだけで、快適性と清潔感を維持できる夏の衣服」を目指し、開発をスタートしました。「ファブリーズ」ロゴを使用することで抗菌防臭効果の更なる訴求力アップを図り、従来のスラックスとは異なる機能価値を実現しました。

■ 商品特長

1.抗菌防臭性能

繊維レベルで「ニオイ」の原因菌にアプローチし、汗臭や生活臭等を抑制します。主に汗、生乾き臭に効果を発揮します。

※米国P&G社の商標「ファブリーズ」は、ライセンス契約に基づき使用されています。

2.「ストレッチ」×「高通気」で快適性をキープ

（1）表生地には繊維間に意図的な空間を設けた糸を生地にした、「BREATH EFFECT（ブレス エフェクト）」を使用し、抜群の通気性があります。

（2）ポケットの袋地と膝裏にはメッシュ素材を使用しており、蒸れにくく、さらっとした快適な履き心地です。

3.イージーケア

シワになりにくい素材を採用していますので、ご家庭での洗濯が可能で常に清潔な状態を保ちます。

4.英国デザイナーズブランド「JOHN PEARSE（ジョンピアース）」による美しいシルエット

スーツブランドとして培ったパターン設計により、足をすっきり見せるスマートなシルエットを実現しました。機能性だけでなく、ビジュアル的な上質感にもこだわっています。

■「JOHN PEARSE（ジョンピアース）」

英国サヴィル・ロウの伝統的な技術を基盤とした、モダンブリティッシュスタイルのメンズブランド。

現代的でシャープなシルエットが特徴で、ビジネスシーンで個性とトレンドを表現した層から支持されています。

■商品概要

商品名：「ファブリーズ」ウルトラムーブスラックス

素材：ポリエステル100％

デザイン：ワンタック

色柄：マイクロチェック（ネイビー・ブラウン）、グレンチェック（ネイビー・グレー）

サイズ：ウエスト79cm～100cm（3cmピッチ）

価格：10,989円（税込）

取扱店舗：「コナカ・フタタ」全店舗、「コナカ・フタタ公式オンラインショップ」

●コナカ・フタタ 店舗一覧：https://www.konaka-jp.com/shop/

●公式サイト: https://www.konaka-jp.com/

●公式オンラインショップ: https://www.konaka.jp/

株式会社コナカでは、お客様の利便性と接客サービスの向上により、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいります。

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