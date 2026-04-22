新潟県十日町市のリゾートホテル ベルナティオ｜【開業30周年】全社員で志を共有するキックオフ開催と制服リニューアル

株式会社当間高原リゾート開業30周年を機にリニューアルされた制服を披露するファッションショーの様子

新潟県十日町市のリゾートホテル「あてま高原リゾートベルナティオ」では、2026年4月新年度のスタートにあわせて全社員参加のキックオフミーティングを開催しました。開業30周年という節目の年に、さらなるサービス向上を目指し、スタッフ一人ひとりが同じ方向を見据え、チームの一体感を高めるための機会となりました。

ホテル公式HP :https://www.belnatio.com/▼スタッフの制服をリニューアル

部門ごとの新制服をお披露目

30周年の新たなスタートとして行われた制服リニューアルでは、部門ごとの新制服を披露するファッションショーを実施し、会場は大きな盛り上がりを見せました。

新制服は、「毎日を特別な日に」をテーマに、動きやすさと上品さを兼ね備えたデザインへと一新しました。

ポケットチーフやシャツには、十日町の伝統織物「明石縮」の柄を取り入れ、十日町の「十」をイメージしたチェック柄を採用。

さりげないデザインの中に地域の歴史や文化を感じていただけるよう工夫しています。

また、袖口にはブランドマークの刺繍を施し、サロンには自然に調和するアースカラーを採用。

リサイクル素材を使用するなど、環境にも配慮した仕様にしました。

▼年間MVP表彰

スタッフの努力と姿勢を称える表彰制度

年間MVPの表彰を実施しました。

ベルナティオの行動指針に沿って行動したスタッフに贈られる表彰制度です。日々の取り組みや姿勢が評価されることで、スタッフのモチベーション向上にもつながっています。

▼新入社員の紹介

新たな仲間を迎え、フレッシュなスタートへ

4月に入社した新入社員による挨拶も行われ、新たな仲間を迎えたフレッシュなスタートとなりました。

▼30周年に向けて

スローガンのもと、さらなるサービス向上と新たな価値づくりへ

開業30周年に向けて、2026年度スローガン「ワクワクの未来を創る」のもと、これまでの取り組みを大切にしながら、さらなる魅力づくりに取り組んでまいります。

ホテル公式HP :https://www.belnatio.com/

【室数限定】おかげさまで開業30周年！感謝を込めて3900円引き！「Thank you（39）プラン」＜第1弾＞▼開業30周年記念宿泊プラン ※WEB予約限定プラン

開業30周年を記念し、感謝の気持ちを込めた特別プランをご用意しました。

この機会にぜひ、ベルナティオでの特別なひとときをお楽しみください。

ご予約はこちら :https://www.489pro-x.com/ja/s/15000019/search/?plans=1144&show=plan

ベルナティオ(Belnatio)はイタリア語のBel Paese Natio 「美しきふるさと」から名付けられました。あてま高原の豊かな自然をイメージしています。

【あてま高原リゾート ベルナティオについて】

ベルナティオは雪深い魚沼の地、新潟県十日町市にございます。510ha(東京ドーム109個分)の広大な敷地面積を持ち、多種多様なアクティビティやゴルフ、米どころ新潟の美味しいお食事、こだわりの温泉、ゆったりとしたお部屋、すべてが叶うリゾートホテルです。

【お部屋タイプ】

お子様連れ、ワンちゃん連れ、ご友人同士、3世代でのご旅行など様々なニーズにお応えしたお部屋タイプをご用意しております。

【館内施設】

ツインルーム(最大3名)は少人数でのご宿泊におすすめです。ファミリールーム(最大6名)はベッド2つと和室を備えております。わんちゃんと泊まれるコテージ棟も3タイプご用意しております。

豊富な自然体験やアクティビティ、露天風呂やこだわりのサウナなど非日常をご体感ください。

【周辺観光】

広大な敷地を活かしたアクティビティの数々。1日1組限定プライベートツアーではお客様のご要望に合わせたツアーをご提案します。四季を感じる露天風呂と、敷地で採れたラベンダーのアロマロウリュが楽しめるサウナも魅力です。ライブキッチンを備えたブッフェレストランでは五感で食事を楽しむひと時を演出いたします。

ベルナティオの位置する新潟県十日町市と隣の津南町を合わせて『妻有(つまり)地域』と呼びます。

棚田群やブナ林が作り出す美しい原風景、日本有数の河岸段丘からなる苗場山麓など雄大な「大地」の魅力が詰まった妻有地域。

2000年から3年に一度開催される世界最大級の国際芸術祭の一つ「大地の芸術祭」の舞台でもあり、毎年多くの観光客が訪れます。

星峠の棚田(車で約45分)美人林(車で約35分) (C)(一社)十日町市観光協会まつだい「農舞台」（車で約35分）清津峡渓谷トンネル(車で約30分) マ・ヤンソン/MADアーキテクツ「Tunnel of Light」 Photo:Tsutomu Yamada

あてま高原リゾートベルナティオ

〒949-8556 新潟県十日町市珠川

TEL：025-758-4888(代表)

FAX：025-758-4848

URL ：https://www.belnatio.com

駐車場：ホテル正面(無料)

無料シャトルバス：越後湯沢駅東口/十日町駅前西口(事前予約制)

EV充電スタンド：無し