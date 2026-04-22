「バーチャル横浜」で活躍するVTuberユニットが、ナムコ店舗限定のプライズに！ にじさんじ3SKM×よこはまコスモワールド コラボプライズ　2026年5月2日(土)よりナムコ店舗限定で展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する人気ユニット『3SKM』(スリーエスケーエム)のプライズを、2026年5月2日(土)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」限定の景品として展開します。

『3SKM』は、北見遊征、魁星、榊ネスの3名で「バーチャル横浜」を舞台に活躍するユニット。『3SKM』は5月2日(土)から31日(日)の期間限定で、実際の横浜みなとみらい地区にある都市型遊園地「よこはまコスモワールド」とのコラボ企画に起用されています。今回はコラボ用に撮り下ろされた写真を使用したプライズがナムコ店舗限定で登場。「バーチャル横浜」を生きる3人と実際の遊園地が交差する、特別感のあるイラストにも注目のアイテムです。

また、期間中、キャンペーン実施の「ナムコ」のお店で対象のクレーンゲーム機に500円を投入ごとに、特典を1つプレゼントします。

■にじさんじ3SKM×よこはまコスモワールドのコラボイラストを使用した、3種類のプライズが登場！

よこはまコスモワールドに出かけるときには身に着けたいアクリルキーホルダーや、お部屋が推しで華やかになるロングクッションなど、どれもファンなら手に入れたいアイテムです。

にじさんじ3SKM×よこはまコスモワールド スタンド付きミニアクキー

■ラインアップ：全6種

・北見遊征～daytime～

・魁星～daytime～

・榊ネス～daytime～

・北見遊征～night～

・魁星～night～

・榊ネス～night～

■サイズ：約5cm

にじさんじ3SKM×よこはまコスモワールド ロングクッション

■ラインアップ：全2種

・daytime

・night

■サイズ：約60cm×30cm

にじさんじ3SKM×よこはまコスモワールド クリアマルチケース

■ラインアップ：全6種

・北見遊征～daytime～

・魁星～daytime～

・榊ネス～daytime～

・北見遊征～night～

・魁星～night～

・榊ネス～night～

■サイズ：約12cm×7.5cm

■対象クレーンゲーム機に500円を投入で「オリジナルチケットファイル」をプレゼント！

「ナムコ」の対象クレーンゲーム機にて500円分プレイごとに、ナムコ限定特典「オリジナルチケットファイル」(全2種)を1枚プレゼントします。

※なくなり次第終了します。

※デザインはお選びいただけます。

■景品取り扱い店舗

・取り扱い施設一覧：

https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/nijisanji202506R.pdf

■「にじさんじプロジェクト」について

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に生かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



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※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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