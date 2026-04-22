「知っている」から「描ける」へ　『イノベーション検定(TM)シリーズ』を発表

一般社団法人 日本イノベーション融合学会

本日、一般社団法人日本イノベーション融合学会は、従来の「知識型検定」から新たな展開を図るため「AIイノベーション検定(TM)（AIi 検定(TM)）」を発表します。知識量ではなく「構造理解力」「未来予測力」に着目し、新たなイノベーション検定シリーズへ体系化しました。

IT時代からDX時代、そしてAI・ロボット時代への先端技術とビジネスの進展に伴い、従来提供してきた検定試験を刷新し、その中核となる全く新しいコンセプトの「AIイノベーション検定(TM)（通称：AIi 検定(TM)）」を創設いたします。

■ 背景：イノベーション検定(TM)シリーズの体系化

当学会では、2018年よりIT技術・ビジネスの基礎を問う「ITBT(R)検定」を、2020年よりDX推進人材を育成・評価する「DX検定(TM)」を展開してまいりました。AIエージェント時代に入ったと言われる現在、産業界のみならずAI活用の領域が拡大し、イノベーション融合が起きやすい環境に進化しました。そこで、2026年4月より、イノベーション検定シリーズの一環として「DXイノベーション検定(TM)（DXi 検定(TM)）」を第一弾として販売開始しました。

さらに、本格的なAI時代におけるイノベーティブな社会に対応するため、第二弾として「AIイノベーション検定(TM)（AIi 検定(TM)）」を新設し、一連の資格体系を「イノベーション検定(TM)シリーズ」として再構築いたしました。

■ 新検定「AIイノベーション検定(TM)」の特長

「AIイノベーション検定(TM)（AIi 検定(TM)）」の最大の特徴は、従来のキーワード暗記や単発の知識量を問う試験から脱却した、「構造理解型検定（Structural Literacy Certification）」であります。

単なる用語の定義ではなく、複数の要素間の「関係性」理解を問います。「ある技術が市場に与える影響」や「AI導入が組織構造に与える副作用」など、事象間の因果関係・循環構造・依存関係・トレードオフを理解しているかを評価します。

イノベーションには、技術×市場×組織×規制×社会といった複合的な要素からなる相互依存構造を持つ分野を横断する思考力や未来予測力などの関係性認知能力が重要だと言われます。「AIイノベーション検定(TM)（AIi 検定(TM)）」では相互依存構造を組み立てる横断思考や、トレンド接続力・仮説構築力・シナリオ思考などの未来予測力を測ります。

経営人財とは、企業が真に求める「構造を見抜ける人財」です。AIi 検定(TM)が測る「構造思考力」は、事業構想力や投資判断力、AI導入判断力に直結します。

AI時代においてAIを使いこなす人財の本質は、表層的なプロンプト力ではなく「構造設計力」にあると位置づけています。

当学会は「イノベーション検定(TM)シリーズ」を通じて、AI時代に求められる真のイノベーティブ融合人財の能力可視化と育成に貢献してまいります。

お問い合わせ先： 一般社団法人 日本イノベーション融合学会 イノベーション検定事業部

dxinfo@ifsj.or.jp

イノベーション検定シリーズの誕生 https://www.ifsj.or.jp/dx_certificate/