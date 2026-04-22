コラボフローが、5年連続で顧客満足度No.1に選出。「ITreviewカテゴリーレポート2026 Spring ワークフローシステム部門」で

株式会社コラボスタイル

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げる株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本 洋介、以下 コラボスタイル）は、開発・提供しているクラウドサービス「コラボフロー」が、国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」が発表する「ITreview カテゴリーレポート 2026 Spring」ワークフローシステム部門において、5年連続（20期連続）で顧客満足度No.1に選出されたことをお知らせします。

また、昨年同様、従業員数で企業規模を分けた、大企業（従業員数1,000人以上の企業）、中堅企業（従業員数100～999人の企業）、中小企業（従業員数100人未満の企業）の各部門においても満足度No.1を獲得しました。

「ITreview カテゴリーレポート」について

コラボフロー5年連続顧客満足度No.1に選出

「ITreview カテゴリーレポート」とは、ITreviewの各カテゴリーに掲載されている製品のうち、30以上のユーザーレビューを集めた製品について、そのレビューの情報から、各製品の満足度や機能の満足度スコア、価格、実装に関する情報、ユーザービリティ（使いやすさ・サポート品質）といったポイントを確認できるレポートです。

2026年3月末時点に掲載されたレビューを元に「ITreview カテゴリーレポート 2026 Spring」が発表され、コラボフローがワークフローシステム部門の20期連続「顧客満足度No.1」に選ばれました。

ITreview カテゴリーレポート 2026 Spring ワークフローシステム部門：

https://www.itreview.jp/categories/workflow/reports/(https://www.itreview.jp/categories/workflow/reports/)

今回No.1を獲得した主な項目

「満足度」について

コラボフローはワークフローシステム部門において、総合満足度でNo.1評価を獲得しました。企業規模を問わず、大企業・中堅企業・中小企業のすべての部門においても満足度No.1を獲得しています。

満足度基本機能に関する項目

プロダクトに搭載されている機能ごとのユーザー評価において、コラボフローは17項目中16項目でNo.1評価を獲得しました。

- 申請処理- 決裁、承認処理- 決裁、承認の通知- 申請書、決裁書の保管- 申請書、決裁書の検索- 申請書、決裁書の共有- 申請書フォーム作成- ファイルのインポート- 入力項目の権限設定- 閲覧、編集権限の設定- 認証基盤連携- グループウェア連携- データベース連携- 他のシステムへのエクスポート- API連携- マルチデバイス対応レーティングに関する項目

ユーザーから取得した価格・機能満足度・使いやすさ・サポートの品質などの評価項目において、コラボフローはレーティング全6項目でNo.1評価を獲得しました。

利用企業様の声

レーティング利用企業の声

「フローの作成が非常にわかりやすいです」

画面が分かりやすく、ITに詳しくない現場部門でも申請フォームや承認ルートを作れる点が印象的でした。社内の各部門が想像以上にスムーズにフローの作成をしてくれたので驚きました。日本型の承認業務に対して非常にカスタマイズ性が高く、柔軟なフローを作成できました。今まではなかなか作成が難しかったフローも、コラボフローで実現でき、より電子化が進んだと感じています。

ユーザーA様（業種：人材／従業員規模：1,000人以上／職種：情報システム関連職）

引用元：https://www.itreview.jp/products/collaboflow/reviews/239107

「シンプルですが、必要な機能が揃っています」

シンプルなワークフロー申請で、ITに詳しくないユーザーでも簡単に利用が可能です。シンプルな作りですが、痒いところに手が届く仕組みで、「こんなことができたらな」と思ったことは大体実現可能です。サポートも充実しており、問い合わせへの回答が早く、助かっています。

ユーザーB様（業種：その他サービス／従業員規模：1,000人以上／職種：社内情報システム）

引用元：https://www.itreview.jp/products/collaboflow/reviews/238889

「直感的に作れるワークフローツール」

国内メーカーなので、直接問合せ・開発要望を上げることができます。ワークフローの作成アイテムがシンプルで直感的に開発できます。もともと別のワークフローシステムを利用していましたが、管理者の開発工数が多いことが課題でした。コラボフロー移行に伴い開発画面がシンプルになったため、ワークフロー1本あたり10時間ほど削減できました。

ユーザーC様（業種：電気・電子機器／従業員規模：1,000人以上／職種：社内情報システム（企画・計画・調達））

引用元：https://www.itreview.jp/products/collaboflow/reviews/232530

コラボフローのレビューページ：https://www.itreview.jp/products/collaboflow/reviews/(https://www.itreview.jp/products/collaboflow/reviews/)

コラボフローについて

Webが使える方なら誰でも簡単に作れて修正できる、直感的な操作性を持つワークフローシステムです。コラボフローを使えば、パソコンに専用のソフトをインストールする必要なく、Webブラウザーを使って稟議書などの社内申請業務を効率化できます。タブレットやスマホでも利用でき、自宅や出先でも申請・承認を行えます。申請書一つから、また少人数から数千名規模での導入も可能です。

継続利用率99.65%（※1）、導入企業数2,000社以上。

※1：2021年7月～2022年6月までの当社実績より算出。

URL：https://www.collabo-style.co.jp/(https://www.collabo-style.co.jp/)

株式会社コラボスタイル

社名：株式会社コラボスタイル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 松本 洋介

設立：2013年7月

企業理念：ワークスタイルの未来を切り拓く

事業内容：一人ひとりが快適で働きがいを持って仕事ができるオフィス環境づくりを行うワークスタイル事業と、デジタルの力で業務の効率化、働きやすさを向上させるクラウドワークフローシステム「コラボフロー」を軸としたデジタルワークプレイス事業を展開しています。

URL：https://corp.collabo-style.co.jp/(https://corp.collabo-style.co.jp/)